/72 साल बाद भी अमर है ये दर्दभरा नगमा... जब पर्दे पर छलका था दर्द-ए-दिल, आज भी टूटे दिलों की आवाज है वैजयंती माला की दास्तां

हिंदी फिल्मों में हमेशा से गानों की अहमियत बेहद खास रही है. फिर चाहे फिल्मों की कहानी जैसी भी हो, गाने उसे खूबसूरत बना ही देते हैं. कभी प्यार का एहसास दिलाने वाले गीत, तो कभी दर्द भरे नगमे, हर फीलिंग के लिए बॉलीवुड के पास कोई न कोई यादगार गाना जरूर होता है. 50 और 60 के दशक के गाने आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं. उस दौर के गानों में एक अलग ही मिठास छिपी होती थीं, जो आज भी लोगों को अपनी ओर खींच लेती हैं. आज हम 72 साल पुराने उस दर्द भरे नगमे की बात कर रहे हैं, जो साल 2022 में फिर से वायरल हो गया और लोगों की जुंबा पर बैठ गया.
72 साल पुराने जिस गाने की बात आज हम कर रहे हैं वो कोई और नहीं, बल्कि लता मंगेशकर का फेमस सैड सॉन्ग 'मेरा दिल ये पुकारे आजा' है. ये गाना फिल्म नागिन का है, जो साल 1954 में रिलीज हुई थी. स्वरों की कोकिला कही जाने वाली लता ने अपनी जादुई आवाज से इस गाने को अमर बना दिया था.
इस गाने को रिलीज हुए सालों बीत गए, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी आज भी बरकरार है. इसकी धुन, बोल और लता जी की दिल छू लेने वाली आवाज आज भी सुनने वालों को इमोशनल कर देती है. इस गाने को म्यूजिक कंपोजर हेमंत कुमार ने संगीत दिया था, जबकि इसके खूबसूरत बोल राजेंद्र कृष्ण ने लिखे थे. इस गाने की शुरुआत से ही एक ऐसी धुन बजती है, जो सीधे लोगों के दिलों तक पहुंच जाती है.
दर्द और प्यार की कहानी कहता है ये गीत
‘मेरा दिल ये पुकारे आजा’ सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि प्यार, इंतजार और एक प्रेमिका की कहानी है. लता मंगेशकर की आवाज में छिपी उदासी और अपनेपन इस गाने को बेहद खास बना दिया था. जिन लोगों ने कभी प्यार में इंतजार या जुदाई को महसूस किया है, वो इस गाने के बोल को आसानी से समझ सकते हैं. समय बदल गया, म्यूजिक इंडस्ट्री का अंदाज भी बदल गया, लेकिन इस गाने का एहसास आज भी वैसी ही है. शायद इसलिए आज भी लोग इस पुराने सदाबहार गाने को सुनना पसंद करते हैं.
इस गाने के बोल इस तरह से हैं, मेरा दिल ये पुकारे आ जा...मेरे गम के सहारे आ जा...भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहां, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आ जा...तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं क्या करूं, तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं, दूर तुझ से मैं रह के बता क्या करूं क्या करूं, सूना सूना है जहां अब जाऊं मैं कहां, बस इतना मुझे समझा जा...आंधियां वो चलीं आशियां लुट गया लुट गया, प्यार का मुस्कुराता जहां लुट गया लुट गया, एक छोटी सी झलक मेरे मिटने तलक, ओ चांद ओ चांद मेरे दिखला जा, मुंह छुपा के मेरी, जिंदगी रो राही रो राही, मुंह छुपा के मेरी, जिंदगी रो राही, दिन ढला भी नहीं, शाम क्यों हो रही हो रही...
इस मशहूर गाने में एक्ट्रेस वैजयंती माला नजर आई थीं. उनके दर्द और एक्सप्रेशन ने इस गाने को हमेशा के लिए यादगार बना दिया. फिल्म ‘नागिन’ में उनका ये गाना खूब पसंद किया गया था. वहीं इस फिल्म में उनके नागिन डांस की भी खूब चर्चा हुई थी. वहीं इस गाने के बोल और वैजयंती माला की अदाएं मिलकर इसे हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार गीतों में शामिल कर देती हैं.
बात करें फिल्म 'नागिन' की तो, ये साल 1954 में रिलीज हुई थी, जो उस समय की बड़ी हिट फिल्मों में शामिल थी. फिल्म का निर्देशन नंदलाल जसवंतलाल ने किया था. इसमें वैजयंती माला, प्रदीप कुमार और जीवन जैसे मंझे हुए कलाकार दिखाई दिए थे. फिल्म की कहानी प्यार, मुश्किलें और सस्पेंस से भरी हुई थी.
साल 2022 में ये गाना अचानक सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो गया था. इसकी वजह पाकिस्तान की एक लड़की का डांस वीडियो था, जो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया. शादी के मौके पर इस लड़की ने ‘मेरा दिल ये पुकारे आजा’ के रीमिक्स वर्जन पर ऐसा डांस किया कि लाखों लोगों का ध्यान इस ओर चला गया. वीडियो वायरल होते ही लोगों ने इस पुराने गाने को दोबारा सुनना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये गीत यूट्यूब, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड करने लगा.