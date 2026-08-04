/72 साल बाद भी अमर है ये दर्दभरा नगमा... जब पर्दे पर छलका था दर्द-ए-दिल, आज भी टूटे दिलों की आवाज है वैजयंती माला की दास्तां

इस गाने के बोल इस तरह से हैं, मेरा दिल ये पुकारे आ जा...मेरे गम के सहारे आ जा...भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहां, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आ जा...तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं क्या करूं, तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं, दूर तुझ से मैं रह के बता क्या करूं क्या करूं, सूना सूना है जहां अब जाऊं मैं कहां, बस इतना मुझे समझा जा...आंधियां वो चलीं आशियां लुट गया लुट गया, प्यार का मुस्कुराता जहां लुट गया लुट गया, एक छोटी सी झलक मेरे मिटने तलक, ओ चांद ओ चांद मेरे दिखला जा, मुंह छुपा के मेरी, जिंदगी रो राही रो राही, मुंह छुपा के मेरी, जिंदगी रो राही, दिन ढला भी नहीं, शाम क्यों हो रही हो रही...