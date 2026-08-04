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72 साल बाद भी अमर है ये दर्दभरा नगमा... जब पर्दे पर छलका था दर्द-ए-दिल, आज भी टूटे दिलों की आवाज है वैजयंती माला की दास्तां

Evergreen Sad Song: हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर में कई ऐसी आवाजे थीं, जिन्होंने अपनी खूबसूरत गायिकी से कई गानों को अमर बना दिया. आज हम एक ऐसी धुन के बारे में बात कर रहे हैं, जो आज से करीब 72 साल पहले पर्दे पर गूंजी थी. इस मधुर धुन, दर्दभरे एहसास और दिल छू लेने वाले बोलों को सुनकर आज भी लोगों की आंखें भर आती हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 04, 2026, 07:49 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 07:57 PM IST
72 साल बाद भी अमर है ये दर्दभरा नगमा... जब पर्दे पर छलका था दर्द-ए-दिल, आज भी टूटे दिलों की आवाज है वैजयंती माला की दास्तां

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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