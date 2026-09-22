72वां नेशनल फिल्म अवॉर्ड LIVE: कहीं मिस न हो जाए सेरेमनी, यहां चेक करें टाइमिंग और स्ट्रीमिंग डिटेल्स

इंडियन सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में शामिल 72वां नेशनल फिल्म अवॉर्ड इस बार कुछ खास होने वाला है. दरअसल, साल 1954 में शुरू हुए इस अवॉर्ड सेरेमनी का आयोजन पिछले 71 सालों से देश की राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में होता आया है. लेकिन इस बार फिर से ये परंपरा बदल रही है. 72 साल बाद फिर से नेशनल फिल्म अवॉर्ड सेरेमनी दिल्ली से बाहर होस्ट की जा रही है. 22 सितंबर, 2026 को गुजरात के केवड़िया यानी एकता नगर में ये भव्य समारोह होगा. दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के पास सेरेमनी की तैयारियां पूरी की जा रही हैं. समारोह दोपहर 3 बजे से शुरू होगा और इसे घर बैठे लाइव भी देख पाएंगे.
आप भी ये हिस्टोरिकल सेरेमनी मिस नहीं करना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड का लाइव टेलीकास्ट डीडी नेशनल यानी दूरदर्शन नेशनल पर किया जाएगा. इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को सम्मानित करेंगी. इस बार कई बड़े नाम नेशनल फिल्म अवॉर्ड हासिल करने जा रहे हैं.
इस साल के नेशनल फिल्म अवॉर्ड में कई दिग्गज कलाकारों का जलवा देखने को मिलेगा. इंडियन सिनेमा में लंबे समय तक योगदान के लिए दिग्गज कलाकार अनंत नाग को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. वहीं, 'आर्टिकल 370' में शानदार एक्टिंग के लिए यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है. बेस्ट एक्टर का पुरस्कार 'चंदू चैंपियन' के लिए कार्तिक आर्यन को दिया जाएगा. इसके अलावा साउथ इंडियन सिनेमा के दिग्गज कलाकार ममूटी को भी बेस्ट एक्टर का सम्मान मिलेगा.
नेशनल फिल्म अवॉर्ड की कहानी करीब सात दशक पुरानी है. इसकी शुरुआत साल 1954 में हुई थी और उस समय इन्हें ‘स्टेट अवॉर्ड्स फॉर फिल्म्स’ कहा जाता था. ये अवॉर्ड मुख्य रूप से फीचर फिल्म, नॉन-फीचर फिल्म और स्क्रिप्ट राइटिंग जैसी कैटेगरी में दिए जाते हैं. विनर्स को मेडल, सर्टिफिकेट और अवॉर्ड विनिंग मनी से सम्मानित किया जाता है. फीचर और नॉन-फीचर फिल्मों में स्वर्ण कमल और रजत कमल के साथ पुरस्कार राशि दी जाती है. सिनेमा पर बेस्ट राइटिंग के लिए स्वर्ण कमल और 1 लाख रुपये की अवॉर्ड मनी मिलती है. वहीं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के साथ स्वर्ण कमल, शॉल और 10 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है.