72वां नेशनल फिल्म अवॉर्ड LIVE: कहीं मिस न हो जाए सेरेमनी, यहां चेक करें टाइमिंग और स्ट्रीमिंग डिटेल्स

इंडियन सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में शामिल 72वां नेशनल फिल्म अवॉर्ड इस बार कुछ खास होने वाला है. दरअसल, साल 1954 में शुरू हुए इस अवॉर्ड सेरेमनी का आयोजन पिछले 71 सालों से देश की राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में होता आया है. लेकिन इस बार फिर से ये परंपरा बदल रही है. 72 साल बाद फिर से नेशनल फिल्म अवॉर्ड सेरेमनी दिल्ली से बाहर होस्ट की जा रही है. 22 सितंबर, 2026 को गुजरात के केवड़िया यानी एकता नगर में ये भव्य समारोह होगा. दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के पास सेरेमनी की तैयारियां पूरी की जा रही हैं. समारोह दोपहर 3 बजे से शुरू होगा और इसे घर बैठे लाइव भी देख पाएंगे.