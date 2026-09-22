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72वां नेशनल फिल्म अवॉर्ड LIVE: कहीं मिस न हो जाए सेरेमनी, यहां चेक करें टाइमिंग और स्ट्रीमिंग डिटेल्स

72nd National Film Awards LIVE: इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सम्मानों में शामिल 72वां नेशनल फिल्म अवॉर्ड आज गुजरात के केवड़िया में आयोजित हो रहा है. फिल्मी सितारों से सजी ये खास शाम को आप भी लाइव देखना चाहते हैं, तो जानिए इसे कब और कहां देख पाएंगे.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 22, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 01:06 PM IST
72वां नेशनल फिल्म अवॉर्ड LIVE: कहीं मिस न हो जाए सेरेमनी, यहां चेक करें टाइमिंग और स्ट्रीमिंग डिटेल्स

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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