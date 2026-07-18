72nd National Film Awards: राजकुमार राव की 'श्रीकांत' को बेस्ट फिल्म, स्त्री-2 और 370 को इस केटेगरी में मिला अवॉर्ड; विनर्स की लिस्ट

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है. विजेताओं के नाम से पर्दा उठ चुका है. सबसे पहले बेस्ट फिल्म क्रिटिक का अवॉर्ड्स संजीव श्रीवास्तव को दिया गया. इसके अवाला फिल्ममेकर जयराज फीचर फिल्मों की अनाउसमेंट की. अरविंद स्वामी और कार्ती स्टारर ‘मेइयाझगन’ को स्पेशल मेंशन अवॉर्ड मिला. धनुष की ‘कैप्टन मिलर’ को स्पेशल मेंशन अवॉर्ड मिला. यह अवॉर्ड धनुष को मिलेगा. बेस्ट फीचर फिल्म ‘इम्बु’ है. तुलु भाषा में बनी इस फिल्म को शिवध्वज शेट्टी ने डायरेक्ट किया. गढवाली भाषा की बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड ‘ढोली’ को मिला. इसे दिनेश पी भोंसले ने डायरेक्ट किया. तेलुगू भाषा की बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड ‘कमिटी कुरोलु’ को मिला. धनुष के डायरेक्शन में बनी ‘रायन’ को तमिल की बेस्ट फिल्म कैटेगरी में अवॉर्ड मिला.
हालांकि, इस घोषणा में लगभग दो हफ्ते की देरी हुई क्योंकि जूरी की चर्चा अभी चल रही थी. बता दें कि इन अवॉर्ड्स में उन फिल्मों को सम्मानित किया गया जिन्हें सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने 1 जनवरी, 2024 और 31 दिसंबर, 2024 के बीच सर्टिफिकेट दिया है. इस साल के विनर्स को मशहूर फिल्ममेकर जयराज की अध्यक्षता वाली 11 सदस्यों की जूरी ने चुना है. जूरी ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को अपनी सिफारिशें सौंपने से पहले देश भर से आई एंट्रीज का मूल्यांकन किया.