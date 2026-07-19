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नेशनल अवॉर्ड्स 2024 में चूक गए कई बड़े सितारे, रणबीर कपूर से अल्लू अर्जुन और श्रद्धा कपूर तक; ये चर्चित नाम रहे खाली हाथ

National Film Awards 2024: 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में कई सितारों ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन इंडस्ट्री के बड़े सितारे जैसे रणबीर कपूर, अल्लू अर्जुन, श्रद्धा कपूर और तृप्ति डिमरी चर्चित नाम इस बार अवॉर्ड्स जीतने से चूक गए, जबकि कार्तिक आर्यन, यामी गौतम और ममूटी ने अवॉर्ड जीतकर बाजी मार ली.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 19, 2026, 06:16 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 06:35 AM IST
नेशनल अवॉर्ड्स 2024 में चूक गए कई बड़े सितारे, रणबीर कपूर से अल्लू अर्जुन और श्रद्धा कपूर तक; ये चर्चित नाम रहे खाली हाथ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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