/नेशनल अवॉर्ड्स 2024 में चूक गए कई बड़े सितारे, रणबीर कपूर से अल्लू अर्जुन और श्रद्धा कपूर तक; ये चर्चित नाम रहे खाली हाथ

72वें नेशनल अवॉर्ड्स के विजेताओं का ऐलान शनिवार (18 जुलाई) को नई दिल्ली में किया गया. इस बार कई कलाकारों और फिल्मों ने राष्ट्रीय सम्मान अपने नाम किए, लेकिन कुछ ऐसे बड़े सितारे भी रहे, जिनके नाम लंबे समय से चर्चा में थे, फिर भी वे विजेताओं की लिस्ट में जगह नहीं बना पाए. रणबीर कपूर, अल्लू अर्जुन, श्रद्धा कपूर और तृप्ति डिमरी जैसे सितारों ने इस साल काफी अच्छी एक्टिंग की और उन्हें काफी सराहा भी गया था, लेकिन नेशनल अवॉर्ड्स की दौड़ में उन्हें केवल निराशा ही हाथ लगी. 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में कार्तिक आर्यन, यामी गौतम और ममूटी जैसे सितारों ने बेस्ट एक्टिंग के अवॉर्ड्स की श्रेणियों में बाजी मारकर हर किसी को चौंका दिया.
72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में बेस्ट एक्टर के अवॉर्ड के लिए सबसे ज्यादा चर्चा अभिनेता रणबीर कपूर के नाम को लेकर हो रही थी. बीते कुछ वर्षों में उन्होंने अलग-अलग किरदार निभाकर खुद को बॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद सितारों में शामिल किया है. ऐसे में कई फिल्म प्रेमियों को उम्मीद थी कि इस बार उनका नाम भी नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स की लिस्ट में देखने को मिलेगा. हालांकि, ऐसा नहीं हुआ और वे खाली हाथ रह गए. सोशल मीडिया पर भी उनके फैंस ने इस फैसले पर हैरानी जताई है.
72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार ममूटी को संयुक्त बेस्ट एक्टर चुना गया है. वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस घोषित किया गया है और राजकुमार राव की फिल्म 'श्रीकांत' को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवॉर्ड मिला है. एक्टर ममूटी को फिल्म 'ब्रमायुगम' के लिए बेस्ट एक्टर चुना गया और कार्तिक आर्यन फिल्म 'चंदू चैंपियन' के लिए बेस्ट एक्टर चुने गए.
वहीं नेशनल अवॉर्ड साल 2024 में एक्ट्रेस यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए अवॉर्ड से नवाजा गया. ये अवॉर्ड यामी गौतम को फिल्म 'आर्टिकल 370' के लिए मिला है और इस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवॉर्ड भी दिया गया है. एक्टर राजकुमार राव की फिल्म 'श्रीकांत' को बेस्ट हिंदी फिल्म के लिए चुना गया है.
हालांकि फैंस के चहेते रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड न मिलने से फैंस काफी नाराज हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि नेशनल अवॉर्ड्स की इस चर्चा के बीच आज 19 जुलाई को रणबीर कपूर के करियर की सबसे बड़ी फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर लॉन्च होने वाला है. यानी एक तरफ नेशनल अवॉर्ड नहीं मिलने की चर्चा है और दूसरी तरफ उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक का ट्रेलर सुर्खियों में बना हुआ है. ऐसे में आज की दिन रणबीर के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.
वहीं साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का नाम भी इस बार काफी चर्चा में रहा. उनकी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस को देखते हुए फैंस को उनसे काफी उम्मीदें थीं, लेकिन इस बार उन्हें भी नेशनल अवॉर्ड नहीं मिला. इसी तरह श्रद्धा कपूर का नाम भी सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड हुआ था. उनकी फिल्मों और अभिनय की खूब तारीफ हुई थी, लेकिन अवॉर्ड्स लिस्ट में उन्हें जगह नहीं मिली.
हालांकि बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब रणबीर कपूर के हाथ से नेशनल अवॉर्ड गया हो. इससे पहले भी साल 2011 में आई फिल्म 'रॉकस्टार' और फिल्म 'एनिमल' में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस देने के बावजूद उन्हें नेशनल अवॉर्ड नहीं मिला था. अब उस वक्त को याद किया जा रहा है.