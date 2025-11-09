रजनीकांत के भाई को आया हार्ट अटैक, ICU में भर्ती, मेगास्टार दौड़े-दौड़े पहुंचे अस्पताल, जाना अब कैसा है हाल

Rajinikanth Brother Admitted To ICU: साउथ मेगास्टार रजनीकांत के परिवार से जुड़ी एक हैरान कर देने वली खबर आ रही है. उनके बड़े भाई सत्यनारायण राव गायकवाड़ की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बेंगलुरु के होसागेरेहल्लि इलाके में रहने वाले सत्यनारायण राव को अचानक दिल का दौरा पड़ा. इसके बाद परिवार ने उन्हें तुरंत इलेक्ट्रॉनिक सिटी के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उन्हें ICU में रखा गया.

डॉक्टर लगातार उनकी हालत पर नजर रख रहे हैं. जैसे ही रजनीकांत को अपने भाई की तबीयत बिगड़ने की खबर मिली, वे तुरंत चेन्नई से बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए. उन्होंने अस्पताल पहुंचकर अपने भाई से मुलाकात की और उनकी हेल्थ अपडेट ली. रजनीकांत अपने भाई की हालत को लेकर काफी चिंतित हैं. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे अस्पताल के अंदर जाते नजर आ रहे हैं. फैंस और नेटिजन्स लगातार उनके परिवार की सलामती के लिए दुआएं कर रहे हैं.

Superstar #Rajinikanth rushes to Bengaluru to see his brother Sathyanarayana Rao, who has been hospitalized because of health issues.. pic.twitter.com/wAAn7uLqGo — Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) November 8, 2025

रजनीकांत की लाइफ में निभाई अहम भूमिका

सत्यनारायण राव की उम्र 84 साल है और वे रजनीकांत की लाइफ में अहम भूमिका निभा चुके हैं. बताया जाता है कि उन्होंने रजनीकांत के शुरुआती संघर्ष के दिनों में उनका हमेशा साथ दिया. परिवार के मुताबकि, रजनीकांत की इस अपार सफलता में उनके भाई की सलाह और सपोर्ट का बड़ा हाथ रहा है. फिलहाल डॉक्टर उनकी हालत में सुधार की उम्मीद जता रहे हैं और उन्हें सघन निगरानी में रखा गया है. फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी सोशल मीडिया पर उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं.

फैंस परिवार के लिए लगातार कर रहे दुआएं

वहीं, रजनीकांत इन दिनों पूरी तरह अपने भाई की हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं. वे बेंगलुरु में ही ठहरे हुए हैं और हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं. फैंस का कहना है कि रजनीकांत परिवार को सबसे ऊपर रखते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है. अस्पताल के बाहर भी उनके चाहने वाले लगातार जुटे हुए हैं और ‘थलाइवर’ के परिवार के लिए दुआ कर रहे हैं. रजनीकांत ने सभी से अपील की है कि वे उनके भाई के जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करें. बता दें, रजनीकांत ने हाल ही में ‘जेलर 2’ का गोवा शेड्यूल पूरा किया है.

रजनीकांत की आने वाली फिल्में

इस फिल्म का डायरेक्शन नेल्सन दिलीपकुमार कर रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने निर्देशक सुंदर सी के साथ नई फिल्म ‘थलाइवर 173’ का ऐलान किया है. ये फिल्म रजनीकांत और सुंदर सी की सुपरहिट फिल्म ‘अरुणाचलम’ के बाद उनका दूसरा सहयोग होगा. बताया जा रहा है कि शूटिंग फरवरी 2026 से शुरू होगी और फिल्म को पोंगल 2027 पर रिलीज करने की योजना है. रजनीकांत के फैंस उनकी दोनों फिल्मों के बड़े पर्दे पर आने के बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. साथ ही उनके परिवार के लिए लिए ढेर सार दुआएं कर रहे हैं.