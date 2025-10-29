सतीश शाह की मौत के 5 दिन बाद बड़ा खुलासा, किडनी फेल नहीं, बल्कि इस वजह से गई एक्टर की जान, आखिर क्या हुआ था उस दिन?

सतीश शाह के निधन को 5 दिन हो चुके हैं. ऐसा कहा जा रहा था कि एक्टर की मौत किडनी समस्या की वजह से हुई है. लेकिन,अब मौत की असली वजह का खुलासा उनके ऑनस्क्रीन बेटे ने किया.
Satish Shah Death Real Reason: 25 अक्टूबर बॉलीवुड और टीवी के लिए काला दिन साबित हुआ. उस सितारे ने दुनिया को अलविदा कह दिया जिसने अपने टैलेंट से फिल्म इंडस्ट्री को रोशन कर दिया था. वो सितारा सतीश शाह हैं. जो अब हमारे बीच नहीं है. सतीश शाह की मौत के पीछे की वजह किडनी फेल होना बताया जा रहा था. लेकिन, अगर आप भी यही सोचते हैं तो ऐसा नहीं है. उनकी मौत की असली वजह का कारण सामने आ गया है जो आपको चौंका देगा.
मौत की असली वजह?
'साराभाई वर्सेज साराभाई' में सतीश शाह के बेटे का रोल राजेश कुमार ने निभाया था. हाल ही में बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए एक्टर ने एक्टर ने मौत की खबर की असली वजह बताई. राजेश ने कहा कि 'मैं आपको बता नहीं सकता है कि पिछले 24-25 घंटे में मैं कितना भावुक था. इसे बयां करना बी बहुत मुश्किल है. मैं आपको सतीश जी के निधन के बारे में कुछ चीजें साफ करना चाहता हूं. हां, उन्हें किडनी की समस्या थी. लेकिन, उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ.'
क्या हुआ था सतीश शाह की मौत के पहले?
राजेश ने इस बारे में और बात करते हुए कहा कि 'वो घर पर थे और दोपहर का खाना खा रहे थे. फिर उनका निधन हो गया. मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि कुछ रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि उनकी मौत किडनी की समस्या की वजह से हुई. दरअसल, किडनी की समस्या का पहले ही इलाज हो चुका था. वो कंट्रोल में थी. बदकिस्मती से अचानक हार्ट अटैक आया और उसने उनकी जान ले ली.'
सतीश शाह संग बॉन्डिंग पर बोले राजेश
सतीश शाह के काम के बारे में बात करते हुए कहा कि 'उनका काम उनके असली रूप को दिखाता था. उनके द्वारा निभाए गए हर किरदार में असली सतीश शाह की झलक मिली थी. जो भावनाओं, कॉमेडी और ताकत से भरपूर था. ये एक ऐसा व्यक्तिगत नुकसान है जो मैंने अपने करियर में पहले कभी महसूस नहीं किया. मैं 25 से ज्यादा सालों से इस इंडस्ट्री का हिस्सा रहा हूं. उनमें से 21 सालों तक, सतीशजी मेरे साथ रहें.'
