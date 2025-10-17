Advertisement
trendingNow12965757
Hindi Newsबॉलीवुड

म्यूजिक इंडस्ट्री को एक और बड़ा झटका, रॉक बैंड 'KISS' के गिटारिस्ट का निधन; खड़े-खड़े ही गिर गए थे संगीतकार

रॉक बैंड 'किस' के गिटारिस्ट और संस्थापक सदस्य ऐस फ्रेहले अब नहीं रहे. अपने गिटार से जादू चलाने वाले ऐस फ्रेहले ने 74 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Oct 17, 2025, 04:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

म्यूजिक इंडस्ट्री को एक और बड़ा झटका, रॉक बैंड 'KISS' के गिटारिस्ट का निधन; खड़े-खड़े ही गिर गए थे संगीतकार

Ace Frehley Death: रॉक बैंड 'किस' के गिटारिस्ट और संस्थापक सदस्य ऐस फ्रेहले अब नहीं रहे. अपने गिटार से जादू चलाने वाले ऐस फ्रेहले ने 74 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली. रिपोर्ट्स के मुतबिक, फ्रेहले ने न्यू जर्सी के मॉरिसटाउन में परिवार के बीच आखिरी सांस ली.

परिवार ने शेयर किया पोस्ट 

ऐस फ्रेहले के परिवार की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर यह दुखद कहबर दी गई है. इसमें लिखा है, 'ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित और रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में शामिल रॉक गिटारवादक और KISS के प्रतिष्ठित संस्थापक सदस्य का आज 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया. फ्रेहले का न्यू जर्सी के मॉरिसटाउन में उनके घर पर हाल ही में गिरने के बाद निधन हो गया. फ्रेहले के परिवार में उनकी पत्नी जीनेट, बेटी मोनिक, भाई चार्ल्स, बहन नैन्सी साल्वनर, भतीजी सनसेरे फ्रेहले और जूली साल्वनर, भतीजे स्काई फ्रेहले और एंड्रयू साल्वनर आदि हैं'.

Add Zee News as a Preferred Source

ऐस फ्रेहले  के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़ 

पोस्ट में परिवार की तरफ से आगे लिखा है, 'हम बेहद दुख में हैं और टूट गए हैं. सिर्फ इस मामले में खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि उनके आखिरी पहलों में हम उनकी देखभाल कर सके. उनके आसपास रहे, उन्हें प्यार दे सके और उनके लिए प्रार्थना कर सके. अब हम उनकी मजबूती, लोगों के प्रति दया की भावना उनकी हंसी और खास पलों को याद करके अच्छा महसूस कर सकते हैं. 

खास स्टाइल के लिए रहे मशहूर

ऐस फ्रेहले अपने गैलेक्टिक मेकअप और स्मोकिंग गिटार से दर्शकों के बीच खास लोकप्रिय रहे. 'किस' बैंड के हिट गानों में 'रॉक एंड रोल ऑल नाइट' और 'आई वाज मेड फॉर लविन यू' शामिल थे. इस रॉक बैंड को अपने खास थिएटर स्टेज शो के लिए जाना गया. ऐस फ्रेहले के निधन से संगीत जगत में शोक की लहर है. फैंस सोशल मीडिया पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Ace Frehley

Trending news

सैलरी का हिसाब करने पहुंचे MNS कार्यकर्ता, सैलून मालिक पर बरसाए थप्पड़,क्यों हुए खफा
Maharashtra news
सैलरी का हिसाब करने पहुंचे MNS कार्यकर्ता, सैलून मालिक पर बरसाए थप्पड़,क्यों हुए खफा
PM मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से नहीं डरते... राहुल गांधी के आरोपों पर US सिंगर का जवाब
Mary Jorie Millben
PM मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से नहीं डरते... राहुल गांधी के आरोपों पर US सिंगर का जवाब
इस राज्य की कांग्रेस सरकार ने की RSS पर स्ट्राइक, नए नियम-कायदों में क्या होगा?
rss
इस राज्य की कांग्रेस सरकार ने की RSS पर स्ट्राइक, नए नियम-कायदों में क्या होगा?
ओवैसी की गुहार के बाद रूसी आर्मी से वापस भारत लौटेगा अहमद, भारतीय दूतावास का ऐलान
Aaduddin Owaisi
ओवैसी की गुहार के बाद रूसी आर्मी से वापस भारत लौटेगा अहमद, भारतीय दूतावास का ऐलान
जुबीन गर्ग मौत मामले में महंत और गोस्वामी की पुलिस कस्टडी खत्म, कोर्ट में पेशी
Zubeen Garg
जुबीन गर्ग मौत मामले में महंत और गोस्वामी की पुलिस कस्टडी खत्म, कोर्ट में पेशी
कौन हैं हर्ष संघवी? गुजरात में बनाए गए डिप्टी सीएम, सबसे कम उम्र में बने थे विधायक
Harsh Sanghavi
कौन हैं हर्ष संघवी? गुजरात में बनाए गए डिप्टी सीएम, सबसे कम उम्र में बने थे विधायक
डिलीवरी एजेंट ने की छप्परफाड़ कमाई, पैसा देख छूटे 'दफ्तर वालों' के पसीने
Viral News
डिलीवरी एजेंट ने की छप्परफाड़ कमाई, पैसा देख छूटे 'दफ्तर वालों' के पसीने
सीबीआई अफसर बन डिजिटल अरेस्ट सीधा अटैक... जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया
digital arrest case
सीबीआई अफसर बन डिजिटल अरेस्ट सीधा अटैक... जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया
जिसे केले का वेस्ट समझ फेंक देते थे, उसके इस्तेमाल से बंपर कमाई, बस करना होगा ये काम
Nectar
जिसे केले का वेस्ट समझ फेंक देते थे, उसके इस्तेमाल से बंपर कमाई, बस करना होगा ये काम
सातवें फ्लोर पर आ जाओ, जैसे क्लासमेट पहुंची लगा चूमने, वॉशरूम में किया रेप; मचा बवाल
Rape
सातवें फ्लोर पर आ जाओ, जैसे क्लासमेट पहुंची लगा चूमने, वॉशरूम में किया रेप; मचा बवाल