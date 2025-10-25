Advertisement
trendingNow12974941
Hindi Newsबॉलीवुड

Satish Shah Death: फिल्म इंडस्ट्री पर टूटा दुखों का पहाड़, लोगों को गुदगुदाने वाले दिग्गज अभिनेता सतीश शाह का निधन

 Satish Shah Dies At 74: एक्टर सतीश शाह का 74 साल की उम्र में निधन हो गया है. Sara Bhai Vs Sara Bhai शो हर घर में अपनी अलग जगह बनाने वाले सतीश शाह ने शनिवार को इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Oct 25, 2025, 04:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Satish Shah Death: फिल्म इंडस्ट्री पर टूटा दुखों का पहाड़, लोगों को गुदगुदाने वाले दिग्गज अभिनेता सतीश शाह का निधन

Satish Shah Death: बॉलीवुड और टीवी का जाना माना नाम रहे एक्टर सतीश शाह का शनिवार को निधन हो गया. वे किडनी संबंधी लंबी बीमारी से जूझ रहे थे. 25 अक्टूबर दोपहर 2.30 बजे उन्होंने 74 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. सतीश शाह ने अपने करियर में ढेरों फिल्मों में काम किया. हालांकि उन्हें घर-घर में फेमस टीवी शो 'साराभाई वर्सेस साराभाई' में इंद्रवदन साराभाई उर्फ इंदु के रोल ने बनाया था. इस कॉमेडी शो में सतीश का काम कमाल था. आज भी इंस्टाग्राम पर शो से उनके क्लिप्स वायरल होते हैं. 

अशोक पंडित ने शेयर किया पोस्ट

फिल्ममेकर ने इंस्टाग्राम पर निधन की खबर साझा करते हुए लिखा- 'दुख और सदमे के साथ आपको यह सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे प्रिय मित्र और शानदार अभिनेता सतीश शाह का कुछ घंटे पहले किडनी फेल होने के कारण निधन हो गया. उन्हें तुरंत हिंदुजा अस्पताल ले जाया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली. यह हमारे उद्योग के लिए एक बड़ी क्षति है. ओम शांति.'

Add Zee News as a Preferred Source

गुजरात में हुआ था सतीश शाह का जन्म

उनका जन्म गुजरात के मांडवी में हुआ था. सतीश ने मुंबई के जेवियर कॉलेज में पढ़ाई की और फिर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) से एक्टिंग का प्रशिक्षण लिया. 1972 में उन्होंने डिजाइनर मधु शाह से शादी की थी. कोविड-19 महामारी के दौरान वे इस बीमारी से जूझे, लेकिन ठीक हो गए थे. 

सतीश शाह ने अपने करियर की शुरुआत बॉलीवुड फिल्म 'भगवान परशुराम' से की. इसके बाद वे 'अरविंद देसाई की अजीब दास्तान', 'गमन', 'उमराव जान', 'शक्ति', 'जाने भी दो यारो' और 'विक्रम बेताल' जैसी फिल्मों में नजर आए. उनकी कॉमेडी और शानदार अभिनय ने दर्शकों का दिल जीता.

कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर थे सतीश शाह

सतीश शाह भारतीय टेलीविजन के दिग्गज हास्य अभिनेता थे, जिन्होंने कई यादगार टीवी शोज में अपनी कॉमिक टाइमिंग और बहुमुखी प्रतिभा से दर्शकों का दिल जीता. उनके टीवी करियर की शुरुआत 1980 के दशक में हुई और वे मुख्य रूप से सिटकॉम्स व रियलिटी शोज के लिए जाने जाते हैं.

सतीश शाह के किए सभी शोज उन्हें 'कॉमेडी किंग' बनाते हैं. उनके अन्य छोटे-मोटे टीवी अपीयरेंस में 'Wagle Ki Duniya' और 'Nukkad' जैसी शुरुआती सीरीज शामिल हैं. उनके निधन के बाद भी ये शोज नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, जहां प्रशंसक उनकी विरासत को जीवंत रखते हैं.

सतीश शाह के करियर पर डालें एक नजर 

सतीश शाह का जन्म 25 जून 1951 को मुंबई में हुआ था. बचपन से ही अभिनय की ओर उनका रुझान था. उन्होंने फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (FTII), पुणे से अभिनय की शिक्षा ली. यहीं से उनके करियर की नींव पड़ी.सतीश शाह ने 1970 के दशक के अंत में फिल्मों में कदम रखा था. उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें कई सुपरहिट फिल्में शामिल हैं. उनकी बड़ी फिल्मों में 'जाने भी दो यारो' (1983), 'मासूम' (1983), 'कभी हां कभी ना' (1994), 'हम आपके हैं कौन..!' (1994), 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' (1995), 'कल हो ना हो' (2003), 'ओम शांति ओम' (2007), 'मैं हूं ना' (2004), 'रा.वन' (2011), 'चलते-चलते', 'मुझसे शादी करोगी' जैसी फिल्में शामिल हैं. 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Satish Shah

Trending news

दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
Eknath Shinde
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग
Mehbooba Mufti
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग
महिला भिखारी ने जमा कर रखा था इतना रुपया, फटी की फटी रह गई देखने वालों की आंखें!
Mangalore
महिला भिखारी ने जमा कर रखा था इतना रुपया, फटी की फटी रह गई देखने वालों की आंखें!
कोहनी मारी, चिकोटी काटी...मंच पर गडकरी के सामने लड़ने लगीं महिला अफसर, वीडियो वायरल
Nitin Gadkari
कोहनी मारी, चिकोटी काटी...मंच पर गडकरी के सामने लड़ने लगीं महिला अफसर, वीडियो वायरल
क्या नशे में था बाइक सवार? कुरनूल बस हादसे के लिए जिम्‍मेदार शख्स का Video आया सामने
Kurnool Bus Accident
क्या नशे में था बाइक सवार? कुरनूल बस हादसे के लिए जिम्‍मेदार शख्स का Video आया सामने
चुनाव के नतीजे फिक्स मैच? इस बड़े नेता का सीएम समेत तमाम नेताओं पर बड़ा सियासी हमला
Jammu Kashmir
चुनाव के नतीजे फिक्स मैच? इस बड़े नेता का सीएम समेत तमाम नेताओं पर बड़ा सियासी हमला
कश्मीर में हिमाचल जैसा वाकया? NC विधायक नहीं भटके... CM अबदुल्ला ने किधर चलाया 'तीर'
Jammu Kashmir
कश्मीर में हिमाचल जैसा वाकया? NC विधायक नहीं भटके... CM अबदुल्ला ने किधर चलाया 'तीर'
वो जगह जहां जहरीले बिच्छुओं से खेलते हैं बच्चे! बड़े-बूढ़े भी क्यों नहीं डरते?
dargah
वो जगह जहां जहरीले बिच्छुओं से खेलते हैं बच्चे! बड़े-बूढ़े भी क्यों नहीं डरते?
डॉक्टर की आत्महत्या पर बवाल: 4 पन्नों के सुसाइड नोट में कई खुलासे! कहा- न्याय चाहिए
crime news
डॉक्टर की आत्महत्या पर बवाल: 4 पन्नों के सुसाइड नोट में कई खुलासे! कहा- न्याय चाहिए
विधायक 28 तो भाजपा को वोट 32 कैसे? उमर अब्दुल्ला के चाय-पकौड़े का स्वाद फीका हो गया
CM Omar Abdullah News
विधायक 28 तो भाजपा को वोट 32 कैसे? उमर अब्दुल्ला के चाय-पकौड़े का स्वाद फीका हो गया