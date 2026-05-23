Advertisement
trendingNow13227094
Hindi Newsबॉलीवुडइवेंट के दौरान इमोशनल हुए डेविड धवन हुए, बेटे वरुण की तारीफ करते हुए छलके आंसू; कहा - हर पिता को ऐसा बेटा मिले

इवेंट के दौरान इमोशनल हुए डेविड धवन हुए, बेटे वरुण की तारीफ करते हुए छलके आंसू; कहा - हर पिता को ऐसा बेटा मिले

फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में डायरेक्टर डेविड धवन इमोशनल हो गए. बेटे वरुण धवन के बारे में बात करते हुए उनकी आंखें नम हो गईं.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 23, 2026, 09:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इवेंट के दौरान इमोशनल हुए डेविड धवन हुए, बेटे वरुण की तारीफ करते हुए छलके आंसू; कहा - हर पिता को ऐसा बेटा मिले

बॉलीवुड में इन दिनों फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' को लेकर काफी क्रेज देखने को मिल रहा है. इस बीच फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया. इस दौरान इवेंट में फिल्म निर्देशक डेविड धवन अस्पताल के दिनों को याद करते हुए भावुक हो उठे. उन्होंने बताया कि वरुण हर समय उनके साथ खड़े रहे और उनकी देखभाल करते रहे. 

 भावुक हुए डेविड धवन

ट्रेलर लॉन्च इवेंट में डेविड धवन ने बताया, ''जब मैं अस्पताल में था, तब वरुण ने एक बेटे का फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाया. वह कई रातें अस्पताल में मेरे साथ रुकता था. हर पिता को वरुण जैसा बेटा मिलना चाहिए. एक पिता के तौर पर मुझे अपने बेटे पर गर्व है.'' डेविड धवन ने वरुण के काम की भी तारीफ की. उन्होंने कहा, ''वरुण धवन लगातार खुद को बेहतर बना रहा है और एक अभिनेता के तौर पर हर फिल्म में कुछ नया करने की कोशिश करता है. अगर निर्देशक को किसी तरह का अभिनय चाहिए होता है, तो वरुण उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से निभाने की कोशिश करता है. मुझे अपने बेटे के अभिनेता बनने से ज्यादा इस बात की खुशी है कि वह एक अच्छा इंसान और जिम्मेदार बेटा है.''

बेटे वरुण की तारीफ करते हुए छलके आंसू

ट्रेलर लॉन्च के दौरान उन्होंने आगे कहा, ''यह मेरे करियर की 46वीं फिल्म है, और आज भी दर्शकों का मनोरंजन करना मुझे सबसे ज्यादा खुशी देता है. मैं हमेशा ऐसी फिल्में बनाना पसंद करता हूं, जिन्हें पूरा परिवार साथ बैठकर देख सके.

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' डेविड धवन और वरुण धवन के साथ में चौथी फिल्म है. इससे पहले दोनों 'मैं तेरा हीरो', 'जुड़वा 2' और 'कुली नंबर 1' जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं. इन फिल्मों को दर्शकों ने काफी पसंद किया था.

इस फिल्म में वरुण धवन के साथ अभिनेत्री मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी. वहीं मौनी रॉय, चंकी पांडे, मनीष पॉल, जिमी शेरगिल, राकेश बेदी और अली असगर जैसे कलाकार भी अहम किरदार निभाते दिखाई देंगे. फिल्म में कॉमेडी, रोमांस, परिवार और इमोशन्स का पूरा मिश्रण देखने को मिलेगा 'है जवानी तो इश्क होना है' को टिप्स फिल्म्स लिमिटेड और मैक्सिमिलियन फिल्म्स यूके मिलकर बना रहे हैं. यह फिल्म इस साल 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

David Dhawan

Trending news

PM मोदी ने देख लिया सिपहसालारों की रिपोर्ट कार्ड, कैसे होता है मंत्रियों का अप्रेजल?
PM Modi
PM मोदी ने देख लिया सिपहसालारों की रिपोर्ट कार्ड, कैसे होता है मंत्रियों का अप्रेजल?
BJP ने राहुल का तीर उन पर ही चला दिया! केरलम् के CEO पर क्यों देनी पड़ रही सफाई?
keralam ceo
BJP ने राहुल का तीर उन पर ही चला दिया! केरलम् के CEO पर क्यों देनी पड़ रही सफाई?
'दिल्ली की गर्मी तो...', मंच पर छूटे अमेरिकी विदेश मंत्री के पसीने! Video Viral
us
'दिल्ली की गर्मी तो...', मंच पर छूटे अमेरिकी विदेश मंत्री के पसीने! Video Viral
कॉकरोच नहीं... CJI अब ऐसा क्या बोले कि लोगों ने खुला खत लिख कहा- टिप्पणी वापस लें!
CJI Surya Kant
कॉकरोच नहीं... CJI अब ऐसा क्या बोले कि लोगों ने खुला खत लिख कहा- टिप्पणी वापस लें!
PM मोदी से मिले रुबियो, अहम मुद्दों पर चर्चा के बीच दिया व्हाइट हाउस आने का न्योता
PM Modi
PM मोदी से मिले रुबियो, अहम मुद्दों पर चर्चा के बीच दिया व्हाइट हाउस आने का न्योता
राज्यसभा के उस जादुई आंकड़े से सिर्फ 24 कदम दूर है NDA; क्या 18 जून को पलटेगी बाजी?
Rajyasabha
राज्यसभा के उस जादुई आंकड़े से सिर्फ 24 कदम दूर है NDA; क्या 18 जून को पलटेगी बाजी?
वैज्ञानिकों की डरावनी रिपोर्ट: भारत में 'Silent Killer' गर्मी का अलर्ट!
Silent Killer
वैज्ञानिकों की डरावनी रिपोर्ट: भारत में 'Silent Killer' गर्मी का अलर्ट!
बंगाल में बकरीद की छुट्टी 28 मई को, शुभेंदु अधिकारी ने बदला ममता बनर्जी का फैसला
Bakrid
बंगाल में बकरीद की छुट्टी 28 मई को, शुभेंदु अधिकारी ने बदला ममता बनर्जी का फैसला
लेह चॉपर क्रैश में बाल-बाल बचे 3 सैन्य अधिकारी, मेजर जनरल ने मलबे के साथ ली सेल्फी!
Leh Helicopter Crash
लेह चॉपर क्रैश में बाल-बाल बचे 3 सैन्य अधिकारी, मेजर जनरल ने मलबे के साथ ली सेल्फी!
फेक कागजों से बनाया करोड़ों का साम्राज्य, ED की बड़ी कार्रवाई में अजय सहगल गिरफ्तार
corruption
फेक कागजों से बनाया करोड़ों का साम्राज्य, ED की बड़ी कार्रवाई में अजय सहगल गिरफ्तार