पाकिस्तान की वो सिंगर... जिनकी स्वर कोकिला लता मंगेशकर भी थीं फैन, गाए 10,000 गाने, 1 गाना तो आज भी है बड़ा सुपरहिट

Noor Jehan Birthday Special: नूरजहां, जिन्हें सुरों की मलिका भी कहा जाता था, पाकिस्तान की मशहूर सिंगर और एक्ट्रेस थीं. उनकी आवाज में एक अलग मिठास और गहराई थी, जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती थी. भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर भी उनकी आवाज की बहुत तारीफ करती थीं. नूरजहां ने अपने लंबे करियर में लगभग 10,000 गाने गाए और अपनी अद्भुत गायकी से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई. उनकी आवाज आज भी संगीत प्रेमियों के लिए यादगार बन गई.

नूरजहां का जन्म 21 सितंबर 1926 को पंजाब के कसूर जिले में हुआ था. उनका असली नाम अल्लाह राखी वसई था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें नूरजहां के नाम से जाना गया. बचपन से ही उन्हें संगीत में रुचि थी और उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली. छोटी उम्र में ही उन्होंने मंच पर गाना शुरू कर दिया. उनकी गायकी इतनी फेमस हुई कि लोग उन्हें ‘मल्लिका-ए-तरन्नुम’ यानी ‘तरन्नुम की रानी’ कहकर बुलाने लगे. आज भी उनके गानों को लोग दीवाने हैं और सुनना पसंद करते हैं.

नूरजहां ने भारतीय सिनेमा से की थी शुरुआत

नूरजहां ने अपने करियर की शुरुआत भारतीय सिनेमा से की थी. उन्होंने कई भारतीय फिल्मों में अभिनय भी किया और गाने भी गाए. उनकी आवाज में जो मिठास और भाव था, वो लोगों को बहुत भाता था. उनकी फिल्में जैसे 'अनमोल घड़ी', 'जुगनू' और 'मिर्जा साहिबान' के गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं. 1947 के बंटवारे के बाद उन्हें पाकिस्तान में बसना पड़ा, लेकिन वहां भी उन्होंने अपनी गायकी से इतिहास रच दिया और पाकिस्तान की पहली महिला फिल्म निर्देशक बनीं.

लता मंगेशकर भी थी उनकी बड़ी फैन

नूरजहां की जिंदगी सिर्फ सिंगिंग तक सीमित नहीं थी. वे बहुत कॉन्फिडेंट और बोल्ड महिला थीं. उन्होंने दो बार शादी की और बच्चों की जिम्मेदारियों को भी संभाला. उनके जीवन में उतार-चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना जारी रखा. उनकी खूबसूरती, कॉन्फिडेंस और टैलेंट ने उन्हें हर किसी की नजर में खास बना दिया. नूरजहां और लता मंगेशकर की दोस्ती संगीत जगत की सबसे यादगार कहानियों में गिनी जाती है. लता जब नए दौर में फिल्मी गाने गा रही थीं, तब नूरजहां उनकी प्रेरणा थीं.

नूरजहां ने कई भाषाओं में गाए गाने

नूरजहां लता की तारीफ करती थीं और उन्हें प्रोत्साहित भी करती थीं. दोनों इतनी गहरी दोस्त थीं कि बंटवारे के बाद भी उनका रिश्ता कायम रहा. 1951 में बॉर्डर पर मिलने की घटना इस दोस्ती का सबसे इमोशनल उदाहरण है, जब दोनों फूट-फूटकर रो पड़ीं. नूरजहां ने उर्दू, पंजाबी, सिंधी और कई भाषाओं में गाने गाए. उनकी सिंगिग में सुर ऊंचे या नीचे हों, सहजता बनी रहती थी. उन्हें पाकिस्तान में ‘प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस’ और ‘तमगा-ए-इम्तियाज’ जैसे कई पुरस्कार मिले.

नूरजहां का सबसे बड़ा सुपरहिट गाना

कराची में 23 दिसंबर 2000 को नूरजहां इस दुनिया से विदा हो गईं. उनकी आवाज, फिल्में और यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं और संगीत प्रेमियों के लिए हमेशा प्रेरणा बने रहेंगी. नूरजहां का सबसे बड़ा सुपरहिट गाना फिल्म 'अनमोल घड़ी' का गाना 'आवा दे कहां है' है. इस गाने ने उन्हें पूरे भारत में अमर बना दिया. उनकी आवाज की मिठास, इमोशनंस की गहराई और क्लासिकल अंदाज इस गाने में बखूबी झलकता है. ये गाना आज भी पुराने संगीत प्रेमियों के बीच सबसे ज्यादा सुना और पसंद किया जाता है.