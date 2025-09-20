पाकिस्तान की वो सिंगर... जिनकी स्वर कोकिला लता मंगेशकर भी थीं फैन, गाए 10,000 गाने, 1 गाना तो आज भी है बड़ा सुपरहिट
Advertisement
trendingNow12930171
Hindi Newsबॉलीवुड

पाकिस्तान की वो सिंगर... जिनकी स्वर कोकिला लता मंगेशकर भी थीं फैन, गाए 10,000 गाने, 1 गाना तो आज भी है बड़ा सुपरहिट

Famous Singer Birthday: आज एक ऐसी सुरों की मलिका का जन्मदिन है, आवाज में एक अलग मिठास और गहराई थी. सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती थी. इतना ही नहीं, भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर भी उनकी आवाज की दीवानी थीं.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 20, 2025, 06:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तान की वो सिंगर... जिनकी स्वर कोकिला लता मंगेशकर भी थीं फैन
पाकिस्तान की वो सिंगर... जिनकी स्वर कोकिला लता मंगेशकर भी थीं फैन

Noor Jehan Birthday Special: नूरजहां, जिन्हें सुरों की मलिका भी कहा जाता था, पाकिस्तान की मशहूर सिंगर और एक्ट्रेस थीं. उनकी आवाज में एक अलग मिठास और गहराई थी, जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती थी. भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर भी उनकी आवाज की बहुत तारीफ करती थीं. नूरजहां ने अपने लंबे करियर में लगभग 10,000 गाने गाए और अपनी अद्भुत गायकी से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई. उनकी आवाज आज भी संगीत प्रेमियों के लिए यादगार बन गई.

नूरजहां का जन्म 21 सितंबर 1926 को पंजाब के कसूर जिले में हुआ था. उनका असली नाम अल्लाह राखी वसई था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें नूरजहां के नाम से जाना गया. बचपन से ही उन्हें संगीत में रुचि थी और उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली. छोटी उम्र में ही उन्होंने मंच पर गाना शुरू कर दिया. उनकी गायकी इतनी फेमस हुई कि लोग उन्हें ‘मल्लिका-ए-तरन्नुम’  यानी ‘तरन्नुम की रानी’ कहकर बुलाने लगे. आज भी उनके गानों को लोग दीवाने हैं और सुनना पसंद करते हैं. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

नूरजहां ने भारतीय सिनेमा से की थी शुरुआत 

नूरजहां ने अपने करियर की शुरुआत भारतीय सिनेमा से की थी. उन्होंने कई भारतीय फिल्मों में अभिनय भी किया और गाने भी गाए. उनकी आवाज में जो मिठास और भाव था, वो लोगों को बहुत भाता था. उनकी फिल्में जैसे 'अनमोल घड़ी', 'जुगनू' और 'मिर्जा साहिबान' के गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं. 1947 के बंटवारे के बाद उन्हें पाकिस्तान में बसना पड़ा, लेकिन वहां भी उन्होंने अपनी गायकी से इतिहास रच दिया और पाकिस्तान की पहली महिला फिल्म निर्देशक बनीं.

वो 176 करोड़ी फिल्म... जिसने 6 दिनों में बजट से 15 गुना की कमाई, ‘मिराई’ से लेकर ‘द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स’ तक पर पड़ी भारी

लता मंगेशकर भी थी उनकी बड़ी फैन 

नूरजहां की जिंदगी सिर्फ सिंगिंग तक सीमित नहीं थी. वे बहुत कॉन्फिडेंट और बोल्ड महिला थीं. उन्होंने दो बार शादी की और बच्चों की जिम्मेदारियों को भी संभाला. उनके जीवन में उतार-चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना जारी रखा. उनकी खूबसूरती, कॉन्फिडेंस और टैलेंट ने उन्हें हर किसी की नजर में खास बना दिया. नूरजहां और लता मंगेशकर की दोस्ती संगीत जगत की सबसे यादगार कहानियों में गिनी जाती है. लता जब नए दौर में फिल्मी गाने गा रही थीं, तब नूरजहां उनकी प्रेरणा थीं. 

fallback

नूरजहां ने कई भाषाओं में गाए गाने 

नूरजहां लता की तारीफ करती थीं और उन्हें प्रोत्साहित भी करती थीं. दोनों इतनी गहरी दोस्त थीं कि बंटवारे के बाद भी उनका रिश्ता कायम रहा. 1951 में बॉर्डर पर मिलने की घटना इस दोस्ती का सबसे इमोशनल उदाहरण है, जब दोनों फूट-फूटकर रो पड़ीं. नूरजहां ने उर्दू, पंजाबी, सिंधी और कई भाषाओं में गाने गाए. उनकी सिंगिग में सुर ऊंचे या नीचे हों, सहजता बनी रहती थी. उन्हें पाकिस्तान में ‘प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस’ और ‘तमगा-ए-इम्तियाज’ जैसे कई पुरस्कार मिले. 

नूरजहां का सबसे बड़ा सुपरहिट गाना 

कराची में 23 दिसंबर 2000 को नूरजहां इस दुनिया से विदा हो गईं. उनकी आवाज, फिल्में और यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं और संगीत प्रेमियों के लिए हमेशा प्रेरणा बने रहेंगी. नूरजहां का सबसे बड़ा सुपरहिट गाना फिल्म 'अनमोल घड़ी' का गाना 'आवा दे कहां है' है. इस गाने ने उन्हें पूरे भारत में अमर बना दिया. उनकी आवाज की मिठास, इमोशनंस की गहराई और क्लासिकल अंदाज इस गाने में बखूबी झलकता है. ये गाना आज भी पुराने संगीत प्रेमियों के बीच सबसे ज्यादा सुना और पसंद किया जाता है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Noor Jehan

Trending news

भारत के पास कमजोर PM है...राहुल का H-1B वीजा पर हल्लाबोल, दोहराया 8 साल पुराना बयान
H-1B visa fee hike
भारत के पास कमजोर PM है...राहुल का H-1B वीजा पर हल्लाबोल, दोहराया 8 साल पुराना बयान
कर्नाटक के 14 हिंदू मंदिरों में बढ़ा सेवा शुल्क, फैसले पर मचा बवाल; BJP ने की आलोचना
Karnataka Temple Fee Hike
कर्नाटक के 14 हिंदू मंदिरों में बढ़ा सेवा शुल्क, फैसले पर मचा बवाल; BJP ने की आलोचना
20 रुपये में 4 गोलगप्पे मिलने पर महिला ने जाम किया सड़क, पानी पुरी के दाम पर घमासान
Golgappe
20 रुपये में 4 गोलगप्पे मिलने पर महिला ने जाम किया सड़क, पानी पुरी के दाम पर घमासान
कितनी देर तक चबानी चाहिए च्युइंग गम? साइंस ने खोजा टाइमिंग का फॉर्मूला!
Chewing Gum
कितनी देर तक चबानी चाहिए च्युइंग गम? साइंस ने खोजा टाइमिंग का फॉर्मूला!
चार मंजिला इमारत से गिरकर बची जान, तो NH48 के जाम ने रोक दी बच्चे की सांसें
NH48 traffic jam
चार मंजिला इमारत से गिरकर बची जान, तो NH48 के जाम ने रोक दी बच्चे की सांसें
इतिहास रचने जा रहा PM मोदी का गृहनगर, UNESCO लिस्ट में होगा शामिल!
PM Modi
इतिहास रचने जा रहा PM मोदी का गृहनगर, UNESCO लिस्ट में होगा शामिल!
बुलेट ट्रेन पर बड़ी खुशखबरी, 5Km टनल का ब्रेक थ्रू पूरा, इंजीनियरों का बड़ा कारनामा
Bullet train
बुलेट ट्रेन पर बड़ी खुशखबरी, 5Km टनल का ब्रेक थ्रू पूरा, इंजीनियरों का बड़ा कारनामा
नशे और गुस्से का संगम! सांप ने काटा तो ककड़ी की तरह चबा गया युवक, फिर सारी रात...
amaravati news
नशे और गुस्से का संगम! सांप ने काटा तो ककड़ी की तरह चबा गया युवक, फिर सारी रात...
कोर्ट पहुंचा भिखारी की तीसरी शादी का मामला, अदालत ने कहा माननी होगी ये शर्त
Muslim personal law marriage
कोर्ट पहुंचा भिखारी की तीसरी शादी का मामला, अदालत ने कहा माननी होगी ये शर्त
कांग्रेस ने भारत की क्षमता को किया नजरअंदाज, PM ने विदेशी निर्भरता पर विपक्ष को घेरा
PM Modi Bhavnagar Visit
कांग्रेस ने भारत की क्षमता को किया नजरअंदाज, PM ने विदेशी निर्भरता पर विपक्ष को घेरा
;