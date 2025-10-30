मौत से चंद घंटे सतीश शाह का वो आखिरी मैसेज,ऑनस्क्रीन वाइफ को कही थी ये बात, कुछ देर बाद मिली निधन की खबर

सतीश शाह की मौत के बाद उनकी ऑनस्क्रीन वाइफ रत्ना पाठक ने बड़ा खुलासा किया है. इन्होंने बताया कि निधन से पहले उन्होंने एक मैसेज किया था.
Satish Shah Died: बिगेस्ट एक्टर सतीश शाह की मौत इंडियन सिनेमा के लिए तगड़ा झटका है. एक्टर की मौत को आज छठा दिन है लेकिन उनके करीबी दोस्तों के लिए ये सदमा भूलना काफी ज्यादा मुश्किल है. 'साराभाई वर्सेज साराभाई' सीरियल में सतीश की ऑनस्क्रीन वाइफ का रोल निभाने वाली रत्ना पाठक ने बताया कि मौत के करीबन ढाई घंटे पहले उनके पास सतीश शाह का मैसेज आया था. जिसके बाद उनकी मौत की खबर ने होश उड़ा दिए.
मौत से चंद घंटे पहले किया था मैसेज
एक्ट्रेस ने कहा कि 25 अक्टूबर को करीबन 12:57 pm पर उनके पास सतीश शाह का एक मैसेज आया था. जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरी उम्र की वजह से लोग अक्सर मुझे अडल्ट समझ लेते हैं. रत्ना ने एक्टर को 2:14 पर रिप्लाई दिया- तुम्हारे लिए तो ये एकदम सही है.इस बातचीत के महज दो घंटे बाद 3:49 पर जेठी मजीठिया का मैसेज आया कि सतीश भाई नहीं रहे.
नहीं हुआ निधन की खबर पर यकीन
रत्ना ने कहा कि पहले तो मुझे लगा कि ये कोई गंदा मजाक है. सतीश चला गया.एक इंसान जो जिंदगी को भरपूर जीने के लिए आतुर था, हमेशा हंसता रहता था और हर मुश्किल का सामना डटकर करता था वो अचानक ऐसे कैसे चला गया.
सबको किया था एक जैसा मैसेज
एक्ट्रेस ने कहा कि सतीश की मौत की खबर पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था. वो सब परेशान होकर एक दूसरे को मैसेज कर रहे थे. किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करें. खास बात कि जिस दिन सतीश की मौत हुई उस दिन उन्होंने कई लोगों को इसी तरह का मैसेज किया था.सचिन पिलगांवकर ने भी बताया कि 12:56 पर सतीश शाह ने उन्हें वही मैसेज किया था जो रत्ना पाठक को किया था.
74 की उम्र में तोड़ा दम
सतीश शाह की मौत 74 साल की उम्र में हुई. उनकी मौत किडनी फेल होने की वजह से नहीं बल्कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई. सतीश शाह की वाइफ मधु अल्माइजर की बीमारी से पीड़ित हैं. सचिन ने बताया कि वो अपनी वाइफ के लिए जीना चाहते और इसीलिए किडनी ट्रांसप्लांट भी करवाई थी.
