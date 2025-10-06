ऋषिकेश से सीधे बद्रीनाथ धाम पहुंचे सुपरस्टार रजनीकांत, देखिए VIDEO

Rajinikanth ऋषिकेश से सीधे बद्रीनाथ धाम पहुंच गए हैं. एक्टर का ब्रदीनाथ से वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो मंदिर में जाते हुए नजर आ रहे हैं.
Rajinikanth Visited Badrinath Dham: 74 साल के रजनीकांत (Rajinikanth) इन दोनों आध्यात्मिक यात्रा पर निकले हुए हैं. हाल ही में एक्टर को ऋषिकेश में सड़क किनारे पत्तल में खाना खाते हुए देखा गया ता तो वहीं अब एक्टर बद्रीनाथ धाम पहुंचे और वहां पर माथा टेका.
रजनीकांत ने किए बद्रीनाथ धाम के दर्शन
एक्टर का बद्रीनाथ धाम का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक्टर व्हाइट कलर की धोती-कुर्ता और उसके ऊपर नीले रंग का स्वेटर पहने नजर आए. एक्टर को चारों तरफ सिक्योरिटी काफी टाइट है. देखिए थलाइवा का ब्रदीनाथ धाम का ये लेटेस्ट वीडियो...
#WATCH | Uttarakhand | Superstar Rajinikanth visited Badrinath Dham today and offered prayers to Lord Badri Vishal.
(Video source: Shri Badrinath-Kedarnath Temple Committee) pic.twitter.com/EVUH8CZBZQ
— ANI (@ANI) October 6, 2025
प्रसाद में मिली तुलसी
रजनीकांत ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए और उन्हें प्रसाद के रूप में तुलसी बतौर आशीर्वाद दिया गया. ब्रदीनाथ धाम के कपाट इस साल 25 नवंबर को बंद होंगे तो वहीं केदारनाथ धाम के 22 अक्टूबर को. बद्रीनाथ धाम की बात करें तो ये चार धामों में एक धाम है जहां पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना होती है. हर साल लाखों लोग भगवान के दर्शन करने यहां पर पहुंचते हैं.
'कुली' में आए थे नजर
काम की बात करें तो रजनीकांत कुछ वक्त के लिए अपने काम से ब्रेक लेकर धार्मिक सफर पर निकले हैं. आखिरी बार ये स्क्रीन पर 'कुली' फिल्म में नजर आए थे. इस फिल्म में रजनीकांत की एक्टिंग, स्टाइल और जलवे को देखकर फैंस उनके मुरीद हो गए थे. इसमें रजनीकांत के साथ आमिर खान और नागार्जुन नजर आए थे. ये एक्शन थ्रिलर फिल्म लोगों को काफी पसंद आई थी और इसने अपने नाम कई रिकॉर्ड किए थे.
काम से ब्रेक लेकर ऋषिकेश पहुंचे रजनीकांत, सड़क किनारे पत्तल में खाया खाना; गंगा आरती में भी हुए शामिल
इन फिल्मों में किया काम
इन्होंने अपने करियर की शरुआत 1975 में तमिल सिनेमा से की थी. के बालाचंदर की फिल्म Apoorva Raagangal से डेब्यू किया था. 5 दशक से ये साउथ सिनेमा में राज कर रहे हैं. यहां तक कि इनके फैंस इन्हें भगवान की तरह पूजते हैं. इनकी बेहतरीन फिल्मों में 'सिवाजी- द बॉस', 'रोबोट', 'रोबोट 2.0', 'थलापति' और 'जेलर' शामिल है.
