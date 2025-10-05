Advertisement
आध्यात्मिक सफर पर ऋषिकेश निकले 74 साल के रजनीकांत, रोड पर पत्तल में खाते नजर आए खाना, सादगी देख आप भी करेंगे तारीफ

Rajinikanth ने 50 साल के फिल्मी करियर के बाद एक बड़ा फैसला लिया है. एक्टर बेहतरीन फिल्म देने के बाद अब फिल्मों से कुछ वक्त के लिए ब्रेक लिया है और आध्यात्मिक सफर पर निकल पड़े हैं.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 05, 2025, 07:39 PM IST
रजनीकांत
Rajinikanth Takes Break: फिल्मों के थलाइवा कहे जाने वाले रजनीकांत 74 साल के हैं. बीते 50 साल से एक्टर लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं. बॉक्स ऑफिस पर कई साल से धमाल मचाने वाले एक्टर ने अब एक बड़ा फैसला लिया है. एक्टर का ये फैसला ऐसा है जिसे जानने के बाद आप उनका ये रंग रूप देख हैरान रह जाएंगे.

पहाड़ियों में रजनीकांत

रजनीकांत फिल्मों से ब्रेक लेकर इस वक्त हिमालय की पहाड़ियों में सुकून की तलाश में निकल पड़े हैं.उनके इस सफर की कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. जिसमें वो अपने दोस्त के साथ चिलआउट करते नजर आ रहे हैं. एक फोटो में तो एक्टर रोड किनारे खड़े होकर पत्तल में कुछ खाते नजर आ रहे हैं.जो उनकी डाउन टू अर्थ पर्सनॉलिटी को दिखाता है.

आध्यात्मिक सफर पर रजनीकांत

दरअसल, रजनीकांत इस वक्त ऋषिकेश में हैं. जहां पर शनिवार को उन्होंने स्वामी दयानंद आश्रम में गए थे और दयानंद को ट्रिब्यूट दिया. इसके अलावा एक्टर ने थोड़ा मेडिटेशन किया और गंगा आरती में हिस्सा भी लिया. रजनीकांत के सफर की कुछ फोटोज इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है. तस्वीरों में रजनीकांत सफेद रंग की धोती और कुर्ता पहने नजर आए. इस तस्वीर के वायरल होते ही लोग रजनीकांत के सिंपलसिटी की तारीफ कर रहे हैं. 

कई फिल्मों में नजर आ चुकीं बॉबी डॉर्लिंग का हाल खराब, चलना फिरना भी हुआ मुश्किल, VIDEO उड़ा देगा होश

'कुली' में आए थे नजर

रजनीकांत की 2024 में 'लाल सलाम' आई थी. इसी साल रजनीकांत ने अमिताभ बच्चन के साथ 'वेट्टेयन' फिल्म में काम किया था. जिसमें राणा दग्गुबाती भी थे. दोनों फिल्मों को दर्शकों ने खुलेदिल से स्वागत किया था. वहीं, इस साल एक्टर की 'कुली' फिल्म आई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की थी. इसमें रजनीकांत के अलावा आमिर खान, नागार्जुन, और श्रुति हसन भी थीं. आपको बता दें, रजनीकांत भले ही सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहते लेकिन, अपनी फिल्मों से लोगों के दिलों में छाप छोड़ देते हैं. खास बात है कि एक्टर ने साउथ के अलावा कई बॉलीवुड की फिल्मों में भी काम किया है.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;