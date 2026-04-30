VIDEO: 75 की उम्र में नाना पाटेकर ने लगाए ताबड़तोड़ ट्राइसेप्स डिप्स, फिटनेस देख चौंके फैंस, जिम के वीडियो ने इंटरनेट पर लगाई आग

Bollywood Actor Nana Patekar Gym Video Viral: बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर का अंदाज ही काफी अलग है. जितना उनके किरदारों को सिल्वर स्क्रीन पर पसंद किया जाता है, उतना ही प्यार उन्हें पर्सनल लाइफ में भी मिलता है. नाना पाटेकर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री और रंगमंच का बड़ा नाम होने के बाद भी एक साधारण जीवन बिताते हैं और इसी वजह से चर्चा में रहते हैं. एक्टर 75 साल के हो चुके हैं और इस उम्र में भी उनकी फिटनेस लाजवाब है. अभी भी वे लीड रोल करते हैं और अपने दम पर फिल्म हिट कराने की कला जानते हैं. आमतौर पर सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखने वाले एक्टर नाना पाटेकर के वक्त-वक्त पर वीडियोज भी वायरल होते रहते हैं.

नाना पाटेकर का जिम वीडियो वायरल

अब हाल ही में नाना पाटेकर का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. मशहूर फोटोग्राफर अतुल कस्बेकर ने अपने इंस्टाग्राम पर नाना पाटेकर का वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे जिम करते नजर आ रहे हैं. बनियान और शॉर्ट्स पहने नाना पाटेकर गमछा लटकाए हुए हैं और बैक-टू-बैक ट्राइसेप्स डिप्स करते नजर आ रहे हैं. देखते ही देखते वे 15 ट्राइसेप्स डिप्स बड़ी सरलता से कर लेते हैं. अब उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

फैंस और सितारे कर रहे वीडियो पर रिएक्ट

नाना पाटेकर के वीडियो पर फैंस जमकर रिएक्ट कर रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं. कई दर्शक इस उम्र में उनकी फुर्ती देखकर शॉक्ड नजर आ रहे हैं. लोग हार्ट और फायर वाले इमोजी शेयर कर रहे हैं. एक शख्स ने वीडियो पर लिखा, 'ये बहुत शानदार है.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'नाना सर, आप प्रेरणा का स्रोत हैं.' वीडियो पर न केवल फैंस बल्कि कई सितारे भी रिएक्ट कर रहे हैं और उनकी फिटनेस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. इसमें राहुल देव, शिल्पा शेट्टी, बादशाह और मुजम्मिल इब्राहिम का भी नाम शामिल है.

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नाना पाटेकर वर्कफ्रंट

बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर की बात करें तो उन्होंने 75 साल की उम्र में अपना ओटीटी डेब्यू किया है. उनकी वेब सीरीज 'संकल्प' को भले ही मिक्स्ड रिव्यू मिले हों, लेकिन इसमें एक्टर के अभिनय की जमकर तारीफ हुई है. फैंस को अब 'संकल्प' के दूसरे सीजन का इंतजार है. वहीं, उनकी पिछली फिल्म की बात करें तो वे अनिल कपूर की फिल्म 'सूबेदार' में नजर आए थे. इस फिल्म में उनका कैमियो देखने को मिला था. वे 'हाउसफुल 5' का भी हिस्सा थे.