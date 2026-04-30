Advertisement
trendingNow13199261
Hindi NewsबॉलीवुडVIDEO: 75 की उम्र में नाना पाटेकर ने लगाए ताबड़तोड़ ट्राइसेप्स डिप्स, फिटनेस देख चौंके फैंस, जिम के वीडियो ने इंटरनेट पर लगाई आग

VIDEO: 75 की उम्र में नाना पाटेकर ने लगाए ताबड़तोड़ ट्राइसेप्स डिप्स, फिटनेस देख चौंके फैंस, जिम के वीडियो ने इंटरनेट पर लगाई आग

Actor Nana Patekar: बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर का जलवा ही अलग है. उनके हर अंदाज को फैंस काफी पसंद करते हैं. एक्टर फिल्मों में जैसे रियल रोल्स प्ले करते नजर आते हैं, उतने ही सरल वे असल जीवन में भी हैं. 75 साल की उम्र में भी एक्टर अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखते हैं. हाल ही में उनका एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 30, 2026, 05:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

VIDEO: 75 की उम्र में नाना पाटेकर ने लगाए ताबड़तोड़ ट्राइसेप्स डिप्स, फिटनेस देख चौंके फैंस, जिम के वीडियो ने इंटरनेट पर लगाई आग

Bollywood Actor Nana Patekar Gym Video Viral: बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर का अंदाज ही काफी अलग है. जितना उनके किरदारों को सिल्वर स्क्रीन पर पसंद किया जाता है, उतना ही प्यार उन्हें पर्सनल लाइफ में भी मिलता है. नाना पाटेकर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री और रंगमंच का बड़ा नाम होने के बाद भी एक साधारण जीवन बिताते हैं और इसी वजह से चर्चा में रहते हैं. एक्टर 75 साल के हो चुके हैं और इस उम्र में भी उनकी फिटनेस लाजवाब है. अभी भी वे लीड रोल करते हैं और अपने दम पर फिल्म हिट कराने की कला जानते हैं. आमतौर पर सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखने वाले एक्टर नाना पाटेकर के वक्त-वक्त पर वीडियोज भी वायरल होते रहते हैं.

नाना पाटेकर का जिम वीडियो वायरल

अब हाल ही में नाना पाटेकर का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. मशहूर फोटोग्राफर अतुल कस्बेकर ने अपने इंस्टाग्राम पर नाना पाटेकर का वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे जिम करते नजर आ रहे हैं. बनियान और शॉर्ट्स पहने नाना पाटेकर गमछा लटकाए हुए हैं और बैक-टू-बैक ट्राइसेप्स डिप्स करते नजर आ रहे हैं. देखते ही देखते वे 15 ट्राइसेप्स डिप्स बड़ी सरलता से कर लेते हैं. अब उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फैंस और सितारे कर रहे वीडियो पर रिएक्ट

नाना पाटेकर के वीडियो पर फैंस जमकर रिएक्ट कर रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं. कई दर्शक इस उम्र में उनकी फुर्ती देखकर शॉक्ड नजर आ रहे हैं. लोग हार्ट और फायर वाले इमोजी शेयर कर रहे हैं. एक शख्स ने वीडियो पर लिखा, 'ये बहुत शानदार है.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'नाना सर, आप प्रेरणा का स्रोत हैं.' वीडियो पर न केवल फैंस बल्कि कई सितारे भी रिएक्ट कर रहे हैं और उनकी फिटनेस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. इसमें राहुल देव, शिल्पा शेट्टी, बादशाह और मुजम्मिल इब्राहिम का भी नाम शामिल है.

Add Zee News as a Preferred Source

नाना पाटेकर वर्कफ्रंट

बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर की बात करें तो उन्होंने 75 साल की उम्र में अपना ओटीटी डेब्यू किया है. उनकी वेब सीरीज 'संकल्प' को भले ही मिक्स्ड रिव्यू मिले हों, लेकिन इसमें एक्टर के अभिनय की जमकर तारीफ हुई है. फैंस को अब 'संकल्प' के दूसरे सीजन का इंतजार है. वहीं, उनकी पिछली फिल्म की बात करें तो वे अनिल कपूर की फिल्म 'सूबेदार' में नजर आए थे. इस फिल्म में उनका कैमियो देखने को मिला था. वे 'हाउसफुल 5' का भी हिस्सा थे.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Nana Patekar

Trending news

जोड़े हाथ, कलाई में स्मार्टवॉच, नतीजों से 4 दिन पहले क्या बोलीं ममता बनर्जी?
West Bengal elections 2026
जोड़े हाथ, कलाई में स्मार्टवॉच, नतीजों से 4 दिन पहले क्या बोलीं ममता बनर्जी?
एग्जिट पोल में 'लापता', आखिर में पलट देते हैं नतीजे, कौन होते हैं साइलेंट वोटर्स?
Election
एग्जिट पोल में 'लापता', आखिर में पलट देते हैं नतीजे, कौन होते हैं साइलेंट वोटर्स?
पवन खेड़ा को मिलेगी राहत? जमानत याचिका पर SC ने फैसला रखा सुरक्षित; असम पुलिस अलर्ट
Pawan Khera
पवन खेड़ा को मिलेगी राहत? जमानत याचिका पर SC ने फैसला रखा सुरक्षित; असम पुलिस अलर्ट
36 साल बाद घाटी के इस गणेश मंदिर में हुई पूजा, गांव में खुशी से झूम उठे लोग; जानें
Jammu and Kashmir
36 साल बाद घाटी के इस गणेश मंदिर में हुई पूजा, गांव में खुशी से झूम उठे लोग; जानें
Exit Polls तो देख लिए, अब फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों ने भी चौंकाया, अचानक बदले रेट
West Bengal Election 2026
Exit Polls तो देख लिए, अब फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों ने भी चौंकाया, अचानक बदले रेट
सपने में आ रही थी आत्मा तो दीया जलाने लगे, 34 साल बाद फिर एक दिन कुएं से निकला रहस्य
crime news
सपने में आ रही थी आत्मा तो दीया जलाने लगे, 34 साल बाद फिर एक दिन कुएं से निकला रहस्य
जंग ने बढ़ाया हाजियों का बोझ! हज 2026 के लिए हर यात्री को देना होगा अतिरिक्त पैसा
Hajj 2026
जंग ने बढ़ाया हाजियों का बोझ! हज 2026 के लिए हर यात्री को देना होगा अतिरिक्त पैसा
एक विवाह ऐसा भी... 66 साल के बुजर्ग ने पोती की उम्र की युवती से की शादी
Himachal Pradesh
एक विवाह ऐसा भी... 66 साल के बुजर्ग ने पोती की उम्र की युवती से की शादी
वो कभी मां नहीं बन पाएगी... बच्ची के गर्भपात के खिलाफ एम्स, जानें SC में क्या हुआ
Supreme Court News
वो कभी मां नहीं बन पाएगी... बच्ची के गर्भपात के खिलाफ एम्स, जानें SC में क्या हुआ
मान सरकार की से 4600 घुटनों का हुआ ट्रांसप्लांट, फिर अपने पैरों पर लौटीं जिंदगियां
Bhagwant Mann
मान सरकार की से 4600 घुटनों का हुआ ट्रांसप्लांट, फिर अपने पैरों पर लौटीं जिंदगियां