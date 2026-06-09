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75 साल के इस एक्टर ने जीता नेशनल अवॉर्ड, फिर भी खाने को तरसे, इंटरव्यू के बदले मांगते थे खाना

बॉलीवुड में ऐसे कई कलाकार हैं, जिन्होंने कई परेशानियों का सामना और अपनी कड़ी मेहनत से इस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है. आज हम एक ऐसे ही कलाकार के बारे में बात कर रहे हैं, जिनकी सफलता की कहानी जितनी शानदार है, उतनी ही दर्दभरी भी है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 09, 2026, 11:34 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:36 PM IST
75 साल के इस एक्टर ने जीता नेशनल अवॉर्ड, फिर भी खाने को तरसे, इंटरव्यू के बदले मांगते थे खाना

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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