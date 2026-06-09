/75 साल के इस एक्टर ने जीता नेशनल अवॉर्ड, फिर भी खाने को तरसे, इंटरव्यू के बदले मांगते थे खाना

बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शाहरुख खान, सलमान खान समेत कई ऐसे कलाकार हैं, जिन्हें शुरुआत में काफी मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर कहीं वो इस मुकाम तक पहुंचे. आज हम जिस हीरो की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, बल्कि मिथुन दा हैं, जिन्होंने पर्दे पर अपनी दमदार एक्टिंग और डांस से लोगों को दीवाना दिया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था, जब उनके पास सिर छिपाने की जगह तक नहीं थी.
मिथुन के बेटे मिमोह चक्रवर्ती ने हाल ही में अपने पिता के मुश्किल दिनों जुड़े कुछ ऐसे किस्से शेयर किए हैं, जिन्हें सुनकर कोई भी इमोशनल हो जाएगा. मिमोह ने बताया कि स्टार बनने से पहले मिथुन ने गरीबी, भूख और बेघर होने जैसी कई समास्याओं का सामना किया था.
मिमोह चक्रवर्ती ने बताया कि उनके पिता के जीवन में एक समय ऐसा था जब उनके पास रहने के लिए कोई एक पक्की जगह नहीं थी. मुश्किल के उन दिनों में उन्हें कई रातें पार्कों में सोकर बितानी पड़ती थीं. हालांकि, वहां भी उन्हें आराम नहीं मिलता था, क्योंकि पुलिस ऑफिसर अक्सर उन्हें वहां से जाने के लिए कह देते थे. मिथुन ने अपने बेटे को बताया कि कई बार आधी रात में पुलिस उन्हें उठाकर कहती थी कि पार्क में सोना मना है, जिसके बाद उन्हें दूसरी जगह तलाश करनी पड़ती थी. मिमोह ने कहा कि ऐसे हालात किसी भी इंसान को तोड़ देते हैं, लेकिन उनके पिता ने कभी हार नहीं मानी और अपने सपनों को जिंदा रखा.
उस मुश्किल दौर में आर्थिक तंगी इतनी ज्यादा थी कि मिथुन चक्रवर्ती के पास जिम की फीस देने तक के पैसे नहीं थे. लेकिन फिर भी, उन्होंने अपने फिटनेस के सपने को कभी नहीं छोड़ा. मिमोह ने बताया कि उनके पिता रोज सुबह जिम पहुंच जाते थे और वहां के चौकीदार से एक समझौता कर लिया था कि वो पूरे जिम की सफाई में उसकी मदद करेंगे और बदले में उन्हें वॉशरूम इस्तेमाल करने की परमिशन मिल जाती थी. वहीं तैयार होकर वो अपनी एक्सरसाइज करते थे.
साल 1976 में फिल्म 'मृगया' से मिथुन चक्रवर्ती ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा था. इस फिल्म में उनकी शानदार एक्टिंग को खूब पसंद किया गया था और उन्हें पहली ही फिल्म के लिए नेशनल अवॉर्ड मिल गया था. कई बार लोग सोचते हैं कि नेशनल अवॉर्ड जीतने के बाद किसी कलाकार की जिंदगी बदल जाती होगी, लेकिन मिथुन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. मिमोह ने बताया कि अवॉर्ड मिलने के बाद भी उनके पिता की आर्थिक तंगी खत्म नहीं हुई थी. नाम और पहचान तो मिल गई थी, लेकिन रोजाना की जरूरतें पूरी करना अब भी मुश्किल था.
मिमोह ने अपने पिता मिथुन से जुड़ा एक इमोशनल किस्सा शेयर किया. उन्होंने बताया कि एक पत्रकार मिथुन चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेने पहुंचा थे. काफी खोजबीन के बाद जब पत्रकार उनसे मिला, तो मिथुन ने इंटरव्यू देने से पहले एक शर्त रख दी. उन्होंने कहा कि पहले उन्हें खाना खिलाओगे, तो वो इंटरव्यू देंगे. क्योंकि उन्होंने लंबे समय से कुछ खाया नहीं था. एक नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले कलाकार की ऐसे हालात हो चुके थे कि उसके पास खाना खरीदने तक के पैसे नहीं थे.
मिमोह चक्रवर्ती ने कहा कि उनके पिता से जुड़ी ऐसी कहानियां सुनने के बाद उन्हें इंस्पिरेशन मिलती है. जो उन्हें कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करती हैं. मिमोह ने बताया कि आज जब भी उन्हें ट्रोलिंग, असफलताओं या किसी मुश्किल दौर का सामना करना पड़ता है, तो वो अपने पिता मिथुन चक्रवर्ती के उन दिनों को याद कर लेते हैं. जब वो भूख, गरीबी और बेघर जैसी परेशानियों का सामना करने के बाद सफल हुए और हर मुश्किल को पार किया.