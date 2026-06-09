/75 साल के इस एक्टर ने जीता नेशनल अवॉर्ड, फिर भी खाने को तरसे, इंटरव्यू के बदले मांगते थे खाना

मिमोह चक्रवर्ती ने बताया कि उनके पिता के जीवन में एक समय ऐसा था जब उनके पास रहने के लिए कोई एक पक्की जगह नहीं थी. मुश्किल के उन दिनों में उन्हें कई रातें पार्कों में सोकर बितानी पड़ती थीं. हालांकि, वहां भी उन्हें आराम नहीं मिलता था, क्योंकि पुलिस ऑफिसर अक्सर उन्हें वहां से जाने के लिए कह देते थे. मिथुन ने अपने बेटे को बताया कि कई बार आधी रात में पुलिस उन्हें उठाकर कहती थी कि पार्क में सोना मना है, जिसके बाद उन्हें दूसरी जगह तलाश करनी पड़ती थी. मिमोह ने कहा कि ऐसे हालात किसी भी इंसान को तोड़ देते हैं, लेकिन उनके पिता ने कभी हार नहीं मानी और अपने सपनों को जिंदा रखा.