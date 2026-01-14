तब्बू को देख गले लगाने भागीं शबाना, चेहरे पर झलकी खुशी, फोटो में दिखा मौसी-भांजी का अटूट प्यार

बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी लंबे समय से इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, जिसके चलते उन्होंने खूब नाम कमाया है. वहीं हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने घर में एक पार्टी होस्ट की थी. जिसमें रेखा समेत कई सितारों का मेला लगा था. वहीं इस पार्टी में उनकी भांजी और एक्ट्रेस तब्बू भी शमिल हुई थीं. मुलाकात की तस्वीर उन्होंने बुधवार को इंस्टाग्राम पर शेयर की. इसमें दोनों एक-दूसरे को गले लगाते नजर आ रही हैं. उन्होंने शेयर कर लिखा, ‘खाला और भांजी फैमिली बॉन्ड.’

कैसे जुड़ा ये रिश्ता?

बता दें कि शबाना की चचेरी बहन रिजवाना तब्बू की मां हैं. इस वजह से तब्बू शबाना की रिश्ते की भांजी लगती हैं. इसी परिवार से जुड़ी तब्बू की बड़ी बहन फराह नाज भी 80-90 के दशक में बॉलीवुड में काफी पॉपुलर एक्ट्रेस रहीं. इस तरह आजमी-हाशमी परिवार में अभिनय की कला पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती आ रही है. शबाना आजमी और तब्बू दोनों ही अपनी एक्टिंग के लिए मशहूर हैं. शबाना ने समानांतर सिनेमा से लेकर मुख्यधारा तक कई यादगार भूमिकाएं निभाई हैं, जबकि तब्बू अपनी गहरी और संवेदनशील अदाकारी के लिए जानी जाती हैं. दोनों का यह पारिवारिक कनेक्शन उनके काम में भी कहीं न कहीं झलकता है, क्योंकि दोनों प्रतिभाशाली और मेहनती कलाकार हैं।

अजय देवगन के साथ दी पहली हिट

एक्ट्रेस तब्बू ने 'हम नौजवान' के बाद बतौर हीरोइन 1991 में आई तेलुगु फिल्म 'कुली नंबर 1' से डेब्यू किया था, जिसमें उनके को-स्टार साउथ सिनेमा के वेंकटेश थे. इससे पहले 1990 में बोनी कपूर ने उन्हें फिल्म प्रेम में अपने छोटे भाई संजय कपूर के अपोजिट कास्ट किया था, लेकिन ये फिल्म पांच साल तक अटकी रही थी. हालांकि, एक्ट्रेस की अजय देवगन की फिल्म ‘विजयपथ’ रिलीज हुई, जिसमें तब्बू के काम को नोटिस किया गया था. फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर का बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवॉर्ड दिया गया.