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पापा सुनील दत्त के बर्थडे पर इमोशनल हुईं बेटी प्रिया, बोलीं- अब और हमेशा के लिए

एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन प्रिया दत्त ने शनिवार को अपने पिता, मशहूर एक्टर और पॉलिटिशियन सुनील दत्त की 97वीं जयंती पर उन्हें याद करते हुए एक इमोशनल नोट लिखा. उन्होंने सुनील दत्त की तस्वीरों वाला एक वीडियो शेयर करते हुए उनके मूल्यों, सीख और दयालुता के बारे में बात की जो उन्हें अपने पिता से मिली थीं.

Written BySwati Singh
Published: Jun 06, 2026, 09:49 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:49 PM IST
पापा सुनील दत्त के बर्थडे पर इमोशनल हुईं बेटी प्रिया, बोलीं- अब और हमेशा के लिए

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