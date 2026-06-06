पापा सुनील दत्त के बर्थडे पर इमोशनल हुईं बेटी प्रिया, बोलीं- अब और हमेशा के लिए

इसी मौके पर एक्टर संजय दत्त ने भी एक भावुक पोस्ट के जरिए अपने पिता को याद किया. अपनी प्यारी यादों को शेयर करते हुए, संजय ने कहा कि वह हर दिन अपने पिता सुनील दत्त को याद करते हैं. सुनील दत्त की बात करें तो, यह दिग्गज एक्टर भारतीय सिनेमा की सबसे सम्मानित हस्तियों में से एक रहे हैं. बॉलीवुड में 'रेलवे प्लेटफॉर्म' फिल्म से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने के बाद, उन्होंने 'मदर इंडिया', 'साधना', 'मुझे जीने दो', 'वक्त', 'पड़ोसन', 'हमराज' और 'रेशमा और शेरा' जैसी फिल्मों में यादगार परफॉर्मेंस दीं.