शाहरुख है बोरिंग और अक्षय कुमार है टैलेंटेड...नसीरुद्दीन शाह के इस बयान ने मचाया हंगामा

Shah का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है.इस इंटरव्यू में नसीर ने कुछ ऐसा कह दिया था कि उस बयान को फिर से हवा मिल रही है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 23, 2025, 05:51 PM IST
शाहरुख,नसीरुद्दीन शाह और अक्षय कुमार
शाहरुख,नसीरुद्दीन शाह और अक्षय कुमार

Naseeruddin Shah Call Shah Rukh: फिल्म इंडस्ट्री में नसीरुद्दीन शाह जब भी बोलते हैं तो बेबाक बोलते हैं. एक्टर का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर फिर से लोगों का ध्यान खींच रहा है. इस वीडियो में नसीरुद्दीन शाह ने फिल्म इंडस्ट्री के दो दिग्गज के सितारों के लिए कुछ ऐसा कह दिया कि उनका बयान एक बार फिर से लोगों का ध्यान खींच रहा है.

अक्षय कुमार है बेहतरीन

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एक पुराने इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह से पूछा गया कि क्या वो खान, देवगन और बाकी सितारों के टैलेंट को एप्रीशिएट करते हैं. इसके जवाब में एक्टर ने कहा-  'नहीं मैं किसी भी मूवीज देखने में कोई एफर्ट नहीं देता हूं. मैंने कई  लोगों के साथ काम किया है लेकिन किसी ने भी मुझे इंप्रेस नहीं किया. लेकिन, अक्षय कुमार एक ऐसा है जिसे मैं काफी पसंद करता हूं. बिना किसी गाइडेंस और गॉडफादर के उसने अपनी अलग पहचान बनाई. अब उनकी एक्टिंग की कैपिसिटी भी दिखने लगी है. मैंने उनके साथ काफी वक्त पहले काम किया था. वो अब एक बेहतरीन एक्टर बन गए हैं.'

शाहरुख को बताया बोरिंग

इसी इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह ने शाहरुख खान को भी प्वाइंट आउट किया. इन्होंने कहा- 'इसी वजह से मैं शाहरुख खान को भी पसंद करता हूं. वो एक बोरिंग एक्टर है.नसीरुद्दीन शाह ने अक्षय कुमार और शाहरुख खान दोनों के साथ काफी काम किया है. अक्षय के साथ 'मोहरा' में तो शाहरुख खान के साथ 'कभी हां कभी ना', 'चमत्कार' और 'मैं हूं ना'.'

जावेद अख्तर के हिंदू-मुस्लिम कमेंट पर खरी-खोटी सुनाकर पलटे सिंगर लकी अली, अब बोले-ठेस पहुंचाई हो तो मैं माफी मांगता हूं
 

फराह ने कही ये बात

एक इंटरव्यू में हाल ही में फराह खान ने मैं हूं ना फिल्म की कास्टिंग में नसीरुद्दीन शाह को लेकर बात की थी. फराह ने कहा था- 'वो एक बहुत लंबी स्टोरी है. नसीर मुझे मार देगा. पहले मैं नसीर के पास गई और कहा कि क्या आप निगेटिव रोल प्ले कर सकते हैं. कई लोगों के पास विलेन के रोल के लिए गए थे. लेकिन, सबसे पहले नसीर के पास गए थे. नसीर बहुत मूडी है. उन्होंने कहा था कि वो नहीं कर सकते.'

 

 

 

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

