PM Modi के 75वें बर्थडे पर फैंस को बड़ा तोहफा, 'मां वंदे' बायोपिक का ऐलान, साउथ का ये तगड़ा एक्टर निभाएगा रोल

PM Modi Biopic Maa Vande: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर फैंस को बड़ा तोहफा मिला है. फिल्म इंडस्ट्री के मोस्ट प्रस्टीजियस प्रोडक्शन हाउस सिल्वर कास्ट क्रिएशंस ने पीएम की बायोपिक का ऐलान किया है. इस बायोपिक का नाम 'मां वंदे' है. जिसे वीर रेड्डी एम प्रोड्यूस करेंगे. इस ऐलान के साथ ही सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्टर भी रिलीज किया है जो तेजी से वायरल हो रहा है.

ये एक्टर निभाएगा पीएम मोदी का रोल

इस बायोपिक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोल को स्क्रीन पर मलयालम एक्टर उन्नी मुकंदन प्ले करेंगे. जिन्होंने 'मार्को' फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था. इस फिल्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफर को दिखाया जाएगा जिन्होंने देशभर का दिल जीत रखा है. ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित होगी. इस फिल्म में पीएम मोदी के कुछ बचपन के इंस्पिरेशन किस्सों से लेकर नेशनल लीडर बनने तक के सफर को बखूबी दिखाया जाएगा. इसके साथ ही इसमें उनकी और उनकी मां हीराबेन मोदी के अटूट प्यार भरे रिश्ते को भी स्क्रीन पर उतारा जाएगा. जो उनके इस जीवन के सफर में उनकी हमेशा प्रेरणादायी रही हैं.

पैन इंडिया होगी मूवी

इस फिल्म को मेकर्स ग्रैंड स्केल पर प्रोड्यूस करना चाहते हैं. जिसमें शानदार वीएफएक्स का भी इस्तेमाल हो सकता है. ये पैन इंडिया फिल्म होगी जो कि अंग्रेजी भाषा में भी रिलीज होगी. टीम का मकसद इस फिल्म के माध्यम से लोगों के बीच एक सिनेमेटिक एक्सपीरियंस लेकर आना है जो लोगों को उनकी बायोपिक के जरिए इंस्पायर कर सके. 'मां वंदे' फिल्म को क्रांति कुमार सीएच डायरेक्ट करेंगे. ये वही हैं जिन्होंने कई फिल्मों में सिनेमैटोग्रॉफी की कमान संभाली है जिसमें 'बाहुबली' मुख्य है. ये फिल्म अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में रिलीज होगी.

सब दे रहे बधाई

पीएम मोदी के बर्थडे पर बॉलीवुड से लेकर साउथ के सितारे ने पोस्ट किया और उन्हें शुभकामनाएं दीं. किसी ने वीडियो शेयर कर पीएम मोदी की तारीफ की तो किसी ने पोस्ट शेयर कर उन्हें देश का सच्चा बेटा कहा.