‘गाली बकवा दी…’,76 साल की वो एक्ट्रेस, जिसके 1 डायलॉग ने इंटरनेट पर मचाया बवाल! फैंस बोले- ‘ये मेरी 2026 की लिस्ट में नहीं था’

शाहिद कपूर की मच अवेटेड फिल्म O Romeo का टीजर हाल ही में रिलीज हो चुका है. इस टीजर के सामने आने के बाद फैंस इसकी स्टार कास्ट की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं. वहीं इस टीजर के रिलीज होने के बाद सबसे ज्यादा एक सीन की चर्चा हो रही है, जिसको देखने के बाद लोग हैरान हो गए हैं. दरअसल, इस टीजर में फरीदा जलाल डायलॉग बोलते हुए गाली देती हुई नजर आ रही हैं. वेटरन एक्ट्रेस को इस अंदाज में देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि कभी सपने में नहीं सोचा था कि फरीदा जलाल को गाली देते हुए देखेंगे.

फरीदा जलाल का वायरल सीन

फिल्म O Romeo के टीजर में वेटरन एक्ट्रेस फरीदा जलाल का डायलॉग सुनकर सोशल मीडिया पर लोग अपना रिएक्शन शेयर कर रहे हैं. इस 1 मिनट 35 सेकेंड के टीजर में फरीदा जलाल कहती हैं- ‘इश्क में आशिक तर जाए तो रोमियो, मर जाए तो चू***.’ एक्ट्रेस को इस अवतार में देखते ही उनके चाहने वाले हैरान रह गए और मिनटों में ये सीन यूट्यूब और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद कई लोगों ने रिएक्ट करते हुए कमेंट किए हैं. एक यूजर ने कहा, ‘इन्होंने फरीदा जलाल से गाली बुलवा दी…पिक्चर तो देखने वाली होगी.’ एक दूसरे यूजर ने लिखा- ‘फरीदा जलाल को गाली देते देखना मेरी 2026 की लिस्ट में नहीं था.’ एक दूसरे यूजर ने लिखा- ‘भारद्वाज जी ने फरीदा जलाल से गाली बकवा दी. वाह.’ वहीं, एक्स यूजर्स ने भी इस डायलोग पर हैरानी जताई है.

फिल्म की इंप्रेसिव कास्ट

फरीदा जलाल के साथ-साथ इस फिल्म में हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार नाना पाटेकर भी स्क्रीन पर अपनी मौजूदगी से लोगों को इंप्रेस कर रहे हैं. टीजर के एक सीन में वो माधुरी दीक्षित के फेमस गाने ‘धक धक करने लगा’ के डांस स्टेप्स करते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं बात करें शाहिद कपूर की ओ रोमियो टीजर की तो लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म शाहिद कपूर का कमबैक फिल्म होगी. इस फिल्म में शाहिद एक्ट्रेस तृप्ती डिमरी के साथ रोमांस करते हुए दिखाई दे सकते हैं. वहीं फिल्म में ‘लैला मजनू’ स्टार अविनाश तिवारी, विक्रांत मैसी, तमन्ना भाटिया और दिशा पाटनी भी नजर आएंगे. इस दमदार कास्ट को एक साथ देखने के लिए लोग काफी एक्साइटेड हैं और फिल्म रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.