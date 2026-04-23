बंगाल की वो पहली सुपरस्टार… कम उम्र में सिर से उठा पिता का साया, रिश्तेदारों ने बनाया नौकरानी, फिर फिल्मों में मारी एंट्री, जीता दादा साहेब फाल्के-पद्मश्री अवॉर्ड

आज हम बंगाल सिनेमा की एक ऐसी सुपरस्टार के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने कठिनाइयों से लड़कर न सिर्फ सिनेमा में जगह बनाई बल्कि देश के सबसे सम्मानित और महंगी एक्ट्रेस में अपनी पहचान बनाई. ये बात उस दौर की है जब महिलाओं के लिए फिल्म इंडस्ट्री में काम करना आसान नहीं माना जाता था. सोशल प्रेशर, फैमिली प्रॉब्लम और पैसों की दिक्कत आम बात थी. कई बार कलाकारों को अपने ही घर से बेदखल कर दिया जाता था या उन्हें बहुत ही मुश्किलों में काम करना पड़ता था. बावजूद इसके, कुछ महिलाओं ने अपने हौसले और मेहनत से इतिहास रच दिया. ऐसी ही एक कलाकार कानन देवी (Kanan Devi) थीं, जिनकी जिंदगी भी संघर्ष और सफलता की मिसाल बन गई थी.

कानन देवी

कानन देवी का जन्म पश्चिम बंगाल के हावड़ा शहर में एक आम परिवार में हुआ था. उनकी जिंदगी बचपन से ही काफी मुश्किलों भरी थी. कम उम्र में ही उनके पिता का निधन हो गया था, जिससे उनके परिवार पर आर्थिक संकट आ गया और घर चलाने की जिम्मेदारी उनकी मां पर आ गई. पढ़ाई की उम्र में ही कानन ने मां का हाथ बटाना शुरू कर दिया और महज 10 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रखा. उनकी पहली फिल्म 'जयदेव' थी, जिसमें उन्होंने छोटा सा रोल निभाया था.

Add Zee News as a Preferred Source

एक्टिंग के साथ सिंगिंग में भी अव्वल

कानन देवी ने धीरे-धीरे इंडस्ट्री में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में अपनी पहचान बना ली और जल्द ही उन्होंने लोगों के दिलों पर अपनी एक्टिंग से एक गहरी छाप छोड़ दी. वहीं उनके करियर को असली पहचान न्यू थिएटर से मिली, जहां वो फेमस सिंगर और म्यूजिक कंपोजर राय चंद बोराल से मिलीं. कानन देवी ने एक्टिंग के साथ-साथ सिंगिंग सीखना भी शुरू कर दिया. एक्ट्रेस की सभी फिल्मों में सबसे ज्यादा हिट 'मुक्ति' थी, जिसने उन्हें सुपरस्टार का टाइटल जीतने में मदद की.

लाखों में लेती थीं फीस

एक्ट्रेस अपनी हिट फिल्मों के चलते जल्द ही एक बड़ा नाम बन गईं और लोग उनकी एक झलक पाने को भी बेताब होने लगे. कानन देवी उस समय की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस बन गई थीं, जो कम बजट की फिल्मों के लिए भी उतनी ही फीस लेती थीं, जो बड़े बजट की फिल्मों में वसूलती थीं. उनकी फीस लाखों में हुआ करती थी, यही वजह थी कि वो बंगाल की पहली सुपरस्टार बनकर उभरीं.

जीते बड़े अवॉर्ड्स

कई सुपरहिट फिल्में देने के बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट काम करना शुरू कर दिया और अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया. उस दौर में ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी क्योंकि फिल्मों में महिलाएं बहुत कम नजर आती थीं. फिल्मों में उनके शानदार काम के लिए उन्हें पद्मश्री और दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से भी नवाजा गया. एक्टिंग, सिंगिंग और फिल्म डायरेक्शन में अपनी छाप छोड़ने के बाद उन्होंने साल 1992 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया. लेकिन उनका नाम आज भी सिनेमा के इतिहास में दर्ज है.