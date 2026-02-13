Advertisement
trendingNow13108339
Hindi Newsबॉलीवुडफिल्मों का पोपटलाल...कभी अपनी कॉमेडी से हीरो पर पड़ता था भारी, जॉनी-महमूद के जमाने में बनाई अलग पहचान; देव आनंद के फेवरेट

फिल्मों का 'पोपटलाल'...कभी अपनी कॉमेडी से हीरो पर पड़ता था भारी, जॉनी-महमूद के जमाने में बनाई अलग पहचान; देव आनंद के फेवरेट

हिन्दी सिनेमा के इतिहास में जब हास्य कलाकारों की बात होगी, तो राजेंद्र नाथ का नाम अवश्य प्रमुखता से शामिल होगा. अपनी अनूठी कॉमिक टाइमिंग, चटपटी डायलॉग डिलिवरी और यादगार किरदारों के दम पर उन्होंने 1960-70 के दशक में दर्शकों के दिलों में एक अलग जगह बनाई.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Feb 13, 2026, 03:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फिल्मों का 'पोपटलाल'...कभी अपनी कॉमेडी से हीरो पर पड़ता था भारी, जॉनी-महमूद के जमाने में बनाई अलग पहचान; देव आनंद के फेवरेट

हिन्दी सिनेमा के इतिहास में जब हास्य कलाकारों की बात होगी, तो राजेंद्र नाथ का नाम अवश्य प्रमुखता से शामिल होगा. अपनी अनूठी कॉमिक टाइमिंग, चटपटी डायलॉग डिलिवरी और यादगार किरदारों के दम पर उन्होंने 1960-70 के दशक में दर्शकों के दिलों में एक अलग जगह बनाई. यह वह स्वर्णिम दौर था जब हिंदी फिल्मों में जॉनी वॉकर और महमूद जैसे मंझे हुए हास्य अभिनेता पहले से छाए हुए थे, लेकिन राजेंद्र नाथ ने अपनी अलग शैली की कॉमेडी से यह साबित कर दिया कि सितारों के बीच में भी पहचान बनाई जा सकती है.  

देव आनंद की फिल्म में 'पोपटलाल'

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

1961 में आई फिल्म 'जब प्यार किसी से होता है' में देव आनंद, आशा पारेख लीड रोल में थे. इस फिल्म में सहायक अभिनेता के तौर पर राजेंद्र नाथ थे, जिनके किरदार का नाम पोपटलाल था. देव आनंद के साथ उनकी शानदार केमिस्ट्री, हास्यपूर्ण टाइमिंग और पोपटलाल का वो आइकॉनिक लुक इतना हिट हुआ कि 'पोपटलाल' उनका दूसरा नाम बन गया.

इस फिल्म ने उन्हें घर-घर पहुंचाया और आगे की कई फिल्मों में सफलता दिलाई. राजेंद्र नाथ ने 200 से अधिक हिंदी और पंजाबी फिल्मों में काम किया. उनकी कॉमेडी आज भी पुरानी फिल्मों को देखने वाले दर्शकों को हंसाती है, और हिन्दी सिनेमा के हास्य इतिहास में उनका योगदान अमर है.

मशहूर हास्य कलाकार राजेंद्र नाथ

fallback

60 और 70 के दशक में राजेंद्र नाथ हिंदी सिनेमा में बतौर हास्य कलाकार खुद को स्थापित कर चुके थे. वे उस दौर के सभी बड़े एक्टर के साथ फिल्म कर रहे थे, लेकिन इस कलाकार को भी हिंदी सिनेमा में स्थापित होने के लिए संघर्ष करना पड़ा. करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने पृथ्वी थिएटर में काम किया. जो भी छोटे-मोटे रोल्स मिले, उन्हें निभाया. उन्होंने आज के दौर के एक्टर को सीख दी है कि कभी भी छोटे या बड़े रोल्स की चिंता किए बगैर अपने प्रदर्शन पर ध्यान दो, अच्छा प्रदर्शन होगा तो सिनेमाघरों में तालियां जरूर बजेंगी. यह एक ऐसे हास्य के अभिनेता थे जो फिल्म के लीड रोल पर भी भारी पड़ते थे.

fallback

राजेंद्र नाथ का जन्म 8 जून, 1931 को टीकमगढ़, मध्य प्रदेश में हुआ था. 13 फरवरी 2008 को उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया. राजेंद्र नाथ की कॉमेडी आज भी पुरानी फिल्मों को देखते समय मुस्कान लाती है. 'पोपटलाल' का किरदार उनके करियर का सबसे चमकदार अध्याय बना रहा, जो हिंदी सिनेमा के हास्य इतिहास में हमेशा अमर रहेगा.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Rajendra Nath

Trending news

रोहित शेट्टी और अब रणवीर सिंह...कौन है सिनेमा के सितारों को धमकाने वाला हरी बॉक्सर?
harry boxer
रोहित शेट्टी और अब रणवीर सिंह...कौन है सिनेमा के सितारों को धमकाने वाला हरी बॉक्सर?
'बाहरी' कोडवर्ड से नक्सलियों की मुखबिरी... जब बंगाल में शुरू हुई धर्म की पॉलिटिक्स
bengal violence
'बाहरी' कोडवर्ड से नक्सलियों की मुखबिरी... जब बंगाल में शुरू हुई धर्म की पॉलिटिक्स
ऐसा क्यों नहीं हो रहा है...? रोहित पवार ने फिर उठाए VSR कंपनी पर सवाल, की ये मांग
ajit pawar plane crash
ऐसा क्यों नहीं हो रहा है...? रोहित पवार ने फिर उठाए VSR कंपनी पर सवाल, की ये मांग
'पाकिस्तान ने मेरे बेटे को कारगिल में मार डाला, फिर दुश्मन देश क्यों गए गौरव गोगोई'
Gaurav Gogoi
'पाकिस्तान ने मेरे बेटे को कारगिल में मार डाला, फिर दुश्मन देश क्यों गए गौरव गोगोई'
बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, हाईवे पर एक साथ टकराई कई गाड़ियां, 7 की मौत
Bengaluru Road Accident
बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, हाईवे पर एक साथ टकराई कई गाड़ियां, 7 की मौत
125 सालों बाद बदलेगा PM का ऑफिस, पीएम मोदी आज करेंगे 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन
Seva Teerth
125 सालों बाद बदलेगा PM का ऑफिस, पीएम मोदी आज करेंगे 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन
जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर शिवसेना लीडर ने कही ये बात
ajit pawar plane crash
जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर शिवसेना लीडर ने कही ये बात
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
Indian Cattle Show 2026
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
'बांग्लादेश के साथ खड़ा है भारत' काउंटिंग के बीच मोदी ने दी बधाई, लेट हो गए शहबाज
Bangladesh Elecion 2026
'बांग्लादेश के साथ खड़ा है भारत' काउंटिंग के बीच मोदी ने दी बधाई, लेट हो गए शहबाज
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती
Chinese Visa Scam
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती