Advertisement
trendingNow12946583
Hindi Newsबॉलीवुड

'घमंडी...', हेमा मालिनी के रवैये पर फैंस ने उठाए सवाल, बर्ताव को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल, फैंस बोले- 'इनको रेखा से...', Video

Hema Malini Troll: अक्सर बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन की गुस्से और सख्त बर्ताव के लिए चर्चा होती है, लेकिन इन दिनों हेमा मालिनी भी इसी वजह से सुर्खियों में आ गई हैं. कई बार फैंस से ऐसे दूरी बनाने के रवैया को फैंस पसंद नहीं कर रहे हैं और उन्हें जबरदस्त ट्रोल कर रहे हैं. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 03, 2025, 06:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

होमा मालिनी
होमा मालिनी

Hema Malini Troll: बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन को अक्सर उनके व्यवहार और गुस्से को लेकर फैंस उन्हें ट्रोल करते रहते हैं. लेकिन इस बार इस मामले में बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का नाम सामने आया है. हेमा मालिनी का हाल ही में एक वीडियो सामने आया है, जिसको लेकर वो ट्रोल हो रही हैं और सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है.  

ट्रोल हो रही हेमा मालिनी 
दरअसल, एक फैन लगातार एक्ट्रेस हेमा मालिनी के साथ तस्वीरें लेने की कोशिश कर रही थी और उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया, जिसे देख हर कोई हैरान रह गया. ड्रीम गर्ल हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक नवरात्रि कार्यक्रम में शामिल होने गई थी. इस दौरान एक्ट्रेस ने पर्पल कलर की साड़ी और भारी गहने पहन रखे थे. जिसमें एक्ट्रेस काफी खूबसूरत दिख रही थीं. इसी दौरान एक महिना फैन एक्ट्रेस की ओर आई और मोबाइल निकालकर सेल्फी लेने लगी. उस वक्त एक्ट्रेस ने अजीब सा चेहरा बनाया और तुरंत नजरें फेर लीं. एक्ट्रेस का ये रिएक्शन फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया. जिसके बाद से आलोचना का सिलसिला शुरू हो गया. देखें वीडियो-   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

यूजर्स ने हेमा मालिनी को बताया घमंडी 
वीडियो वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने हेमा मालिनी को घमंडी बताते हुए उनकी तुलना जया बच्चन से कर डाली. इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखी 'जया बच्चन होतीं तो अब तक थप्पड़ जड़ देतीं.' दूसरे यूजर ने लिखा 'इतना एटीट्यूड किस बात का है? इनसे तो रेखा कहीं ज्यादा डाउन टू अर्थ है.' इसी के साथ कुछ यूजर्स ने कहा कि 'उम्र बढ़ने के साथ उनके चेहरे पर झुर्रियां आ गई है, लेकिन एटीट्यूड कम नहीं हो रहा.' 

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं कुछ फैंस महिला फैन पर सवाल उठा रहे है. उनका कहना है कि 'बिना पूछे किसी के सामने कैमरा ओपन कर देना गलत बात है.' कुछ ने लिखा कि 'फैंस को भी फोटो खींचने से पहले अनुमति लेनी चाहिए.' कुछ फैंस काफी भड़के हुए हैं और कह रहे है कि 'फैन चली गई तो कम से कम मुस्कुरा तो सकती थी.'

एक्ट्रेस के रवैये पर उठ रहे सवाल
हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब एक्ट्रेस हेमा मालिनी के रवैये पर सवाल उठ रहे हों. कुछ समय पहले भी ऐसी क्लिप वायरल हुई थी, जिसमें एक महिला फैन पोज देते हुए उनकी कमर पर हाथ रख देती है. इस पर एक्ट्रेस काफी गुस्सा हो जाती है और भड़क उठती हैं. इसी के साथ सख्त लहजे में कहती है 'हाथ मत लगाओ, हाथ नहीं.' हेमा मालिनी के इस रवैये ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. जहां कुछ लोग उन्हें घमंडी बता रहे हैं तो कुछ उनका समर्थन कर रहे हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Hema Malini

Trending news

वो डिप्रेस हो चुके हैं...उद्धव के अमीबा वाले बयान पर ठाकरे का पलटवार
Maharashtra news
वो डिप्रेस हो चुके हैं...उद्धव के अमीबा वाले बयान पर ठाकरे का पलटवार
नए अध्याय की शुरुआत...अमीर खान मुत्तकी दौरा, ये कूटनीति कैसे पहुंचाएगी PAK को चोट
Amir Khan Muttaqi
नए अध्याय की शुरुआत...अमीर खान मुत्तकी दौरा, ये कूटनीति कैसे पहुंचाएगी PAK को चोट
Karur Stampede: आप कौन हैं? अदालत को न समझें अखाड़ा... हाईकोर्ट ने BJP को सुनाया
Karur Stampede
Karur Stampede: आप कौन हैं? अदालत को न समझें अखाड़ा... हाईकोर्ट ने BJP को सुनाया
जम्मू कश्मीर में सर्दियों की दस्तक, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई हलचल
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में सर्दियों की दस्तक, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई हलचल
जुबीन केस में मर्डर की FIR दर्ज होने पर आया नया ट्विस्ट, आरोपियों ने किया SC का रुख
Zubeen Garg Murder Case
जुबीन केस में मर्डर की FIR दर्ज होने पर आया नया ट्विस्ट, आरोपियों ने किया SC का रुख
ये भी देख लो हारिस रऊफ! पाकिस्तानी खिलाड़ी को IAF ने दिखा दी औकात
iaf video
ये भी देख लो हारिस रऊफ! पाकिस्तानी खिलाड़ी को IAF ने दिखा दी औकात
पाकिस्तान को भूगोल में अगर...आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाक को चेतावनी
Upendra Dwivedi
पाकिस्तान को भूगोल में अगर...आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाक को चेतावनी
Sonam Wangchuk की पत्नी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, बोलीं- 'मेरी जासूसी...
Sonam Wangchuk Arrest
Sonam Wangchuk की पत्नी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, बोलीं- 'मेरी जासूसी...
महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर हमला, बोलीं- कश्मीरियों को समझा जा रहा है देशद्रोही
Mehbooba Mufti
महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर हमला, बोलीं- कश्मीरियों को समझा जा रहा है देशद्रोही
ऑपरेशन सिंदूर पर 'मुनीर सुना रहे मनोहर कहानियां', एयर चीफ मार्शल का बड़ा बयान
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर पर 'मुनीर सुना रहे मनोहर कहानियां', एयर चीफ मार्शल का बड़ा बयान
;