'घमंडी...', हेमा मालिनी के रवैये पर फैंस ने उठाए सवाल, बर्ताव को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल, फैंस बोले- 'इनको रेखा से...', Video

Hema Malini Troll: बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन को अक्सर उनके व्यवहार और गुस्से को लेकर फैंस उन्हें ट्रोल करते रहते हैं. लेकिन इस बार इस मामले में बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का नाम सामने आया है. हेमा मालिनी का हाल ही में एक वीडियो सामने आया है, जिसको लेकर वो ट्रोल हो रही हैं और सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है.

ट्रोल हो रही हेमा मालिनी

दरअसल, एक फैन लगातार एक्ट्रेस हेमा मालिनी के साथ तस्वीरें लेने की कोशिश कर रही थी और उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया, जिसे देख हर कोई हैरान रह गया. ड्रीम गर्ल हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक नवरात्रि कार्यक्रम में शामिल होने गई थी. इस दौरान एक्ट्रेस ने पर्पल कलर की साड़ी और भारी गहने पहन रखे थे. जिसमें एक्ट्रेस काफी खूबसूरत दिख रही थीं. इसी दौरान एक महिना फैन एक्ट्रेस की ओर आई और मोबाइल निकालकर सेल्फी लेने लगी. उस वक्त एक्ट्रेस ने अजीब सा चेहरा बनाया और तुरंत नजरें फेर लीं. एक्ट्रेस का ये रिएक्शन फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया. जिसके बाद से आलोचना का सिलसिला शुरू हो गया. देखें वीडियो-

यूजर्स ने हेमा मालिनी को बताया घमंडी

वीडियो वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने हेमा मालिनी को घमंडी बताते हुए उनकी तुलना जया बच्चन से कर डाली. इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखी 'जया बच्चन होतीं तो अब तक थप्पड़ जड़ देतीं.' दूसरे यूजर ने लिखा 'इतना एटीट्यूड किस बात का है? इनसे तो रेखा कहीं ज्यादा डाउन टू अर्थ है.' इसी के साथ कुछ यूजर्स ने कहा कि 'उम्र बढ़ने के साथ उनके चेहरे पर झुर्रियां आ गई है, लेकिन एटीट्यूड कम नहीं हो रहा.'

वहीं कुछ फैंस महिला फैन पर सवाल उठा रहे है. उनका कहना है कि 'बिना पूछे किसी के सामने कैमरा ओपन कर देना गलत बात है.' कुछ ने लिखा कि 'फैंस को भी फोटो खींचने से पहले अनुमति लेनी चाहिए.' कुछ फैंस काफी भड़के हुए हैं और कह रहे है कि 'फैन चली गई तो कम से कम मुस्कुरा तो सकती थी.'

एक्ट्रेस के रवैये पर उठ रहे सवाल

हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब एक्ट्रेस हेमा मालिनी के रवैये पर सवाल उठ रहे हों. कुछ समय पहले भी ऐसी क्लिप वायरल हुई थी, जिसमें एक महिला फैन पोज देते हुए उनकी कमर पर हाथ रख देती है. इस पर एक्ट्रेस काफी गुस्सा हो जाती है और भड़क उठती हैं. इसी के साथ सख्त लहजे में कहती है 'हाथ मत लगाओ, हाथ नहीं.' हेमा मालिनी के इस रवैये ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. जहां कुछ लोग उन्हें घमंडी बता रहे हैं तो कुछ उनका समर्थन कर रहे हैं.