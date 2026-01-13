Advertisement
trendingNow13072796
Hindi Newsबॉलीवुडहेमा ने अब तक नहीं देखी धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस, नम आंखों से एक्ट्रेस ने बताई वजह, बोलीं- ‘हिम्मत नहीं हैं, जब घाव…’

हेमा ने अब तक नहीं देखी धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस, नम आंखों से एक्ट्रेस ने बताई वजह, बोलीं- ‘हिम्मत नहीं हैं, जब घाव…’

Hema Malini on Dharmendra Film IKKIS: दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ इस समय सिनेमाघरों में लगी हुई है और लोगों को खूब पसंद आ रही है. इस फिल्म में एक्टर को देखने के बाद उनके करोड़ों चाहने वालों के आंखों में आंसू आ गए थे. वहीं हाल ही में हेमा मालिनी से उनकी फिल्म के बारे में पूछा गया तो एक्ट्रेस भावुक हो गई. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Jan 13, 2026, 11:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हेमा ने अब तक नहीं देखी धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस, नम आंखों से एक्ट्रेस ने बताई वजह, बोलीं- ‘हिम्मत नहीं हैं, जब घाव…’

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ 1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. बड़े पर्दे पर एक्टर को देखने के बाद लोगों के पास कोई शब्द नहीं थे क्योंकि उनकी आंखें सब कुछ बयां कर रही थीं. वहीं धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म को लेकर हाल ही में हेमा मालिनी से सवाल किया गया था, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि फिल्म ‘इक्कीस’ को अभी तक उन्होंने देखा नहीं है. एक्ट्रेस टर्न पॉलिटिशियन हेमा मालिनी एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान भावुक हो गईं और कहा कि फिल्म 'इक्कीस' देखना अभी उनके लिए 'बहुत भावुक कर देने वाला' होगा. उन्होंने बताया कि अपने पति के निधन के सदमे से उबरने के बाद वह फिल्म जरूर देखेंगी.

घाव भरने के बाद देखेंगी फिल्म
हेमा मालिनी ने आगे कहा, ‘फिल्म रिलीज होने के समय मैं मथुरा आई थी. मुझे यहां अपना काम करना है. साथ ही, मैं इसे अभी नहीं देख सकती, यह मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला होगा. मेरी बेटियों ने भी यही कहा है. शायद मैं इसे बाद में देखूं, जब मेरे घाव भरने लगेंगे.’ आपको बता दें कि एक्ट्रेस इस समय अपनी चुनावी शहर मथुरा में बिजी हैं, जहां वो हाल ही में एक प्रोग्राम के दौरान दिखाई दी थीं. 

फिल्म की कास्ट
डायरेक्टर श्रीराम राघवन की फिल्म 'इक्कीस' सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतपाल की रियल स्टोरी पर बेस्ड है, जिन्हें इंडिया के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था. इस फिल्म से अमिताभ बच्चन के ग्रैंड सन अगस्त्य नंदा और सिमर भाटिया ने बड़े पर्दे पर डेब्यू किया है. वहीं फिल्म में एक्टर जयदीप अहलावत और दिवंगत धर्मेंद्र की दमदार एक्टिंग ने इस कहानी में जान भर दी है. फिल्म में किरण खेर के बेटे सिकंदर खेर और दीपक डोबरियाल भी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Hema MaliniDharmendraFilm Ikkis

Trending news

पालक-पनीर गरम करने पर US में बवाल, कैसे 2 भारतीय छात्रों ने जीत लिया 1 करोड़ 80 लाख
Palak Paneer
पालक-पनीर गरम करने पर US में बवाल, कैसे 2 भारतीय छात्रों ने जीत लिया 1 करोड़ 80 लाख
'रक्षा खरीद राष्ट्रीय हित पर आधारित...' जर्मन चांसलर के बयान पर भारत ने साफ किया रुख
India-Germany relations
'रक्षा खरीद राष्ट्रीय हित पर आधारित...' जर्मन चांसलर के बयान पर भारत ने साफ किया रुख
बंगाल में लौटा निपाह वायरस! जान लें कितना है खतरनाक, 75% तक बना रहता मौत का खतरा
Nipah Virus Returns
बंगाल में लौटा निपाह वायरस! जान लें कितना है खतरनाक, 75% तक बना रहता मौत का खतरा
नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म्स अब बन गया है रिफॉर्म एक्सप्रेस: PM मोदी
PM Modi
नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म्स अब बन गया है रिफॉर्म एक्सप्रेस: PM मोदी
जर्मनी ने भारतीयों के लिए खोले दरवाजे, बिना ट्रांजिट वीजा होगी यात्रा
Germany Visa Free Transit
जर्मनी ने भारतीयों के लिए खोले दरवाजे, बिना ट्रांजिट वीजा होगी यात्रा
'रंग-रूप चेहरा ऐसा है, डॉक्‍टर बनोगी? बेंगलुरु की डेंटल स्टूडेंट ने कर लिया सुसाइड
Suicide
'रंग-रूप चेहरा ऐसा है, डॉक्‍टर बनोगी? बेंगलुरु की डेंटल स्टूडेंट ने कर लिया सुसाइड
'BMC में मराठी ही सत्ता में रहेगा...' चुनावों से पहले फडणवीस का विपक्ष पर पलटवार
BMC elections
'BMC में मराठी ही सत्ता में रहेगा...' चुनावों से पहले फडणवीस का विपक्ष पर पलटवार
ठाकरे के गढ़ में तमिलनाडु का तड़का क्यों लगा? भाजपा के दांव से BMC चुनाव में खलबली
bmc news
ठाकरे के गढ़ में तमिलनाडु का तड़का क्यों लगा? भाजपा के दांव से BMC चुनाव में खलबली
'क्या भगवान राम ने ले ली भाजपा की सदस्यता?' निजामाबाद का नाम बदलने पर सियासी संग्राम
Telangana
'क्या भगवान राम ने ले ली भाजपा की सदस्यता?' निजामाबाद का नाम बदलने पर सियासी संग्राम
एक गलती पर बैंक खाते से सीधे पैसा काट लिया जाएगा, कांग्रेस सरकार लेने जा रही फैसला
Telangana NEWS
एक गलती पर बैंक खाते से सीधे पैसा काट लिया जाएगा, कांग्रेस सरकार लेने जा रही फैसला