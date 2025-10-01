Advertisement
trendingNow12943754
Hindi Newsबॉलीवुड

बदल जाता है जया बच्चन का रवैया, 'जब अमिताभ बच्चन की पत्नी या किसी की सास कहा जाता', फेमस डिजाइनर ने किया खुलासा

Jaya Bachchan: बॉलीवुड एक्ट्रेस और राजनेता जया बच्चन के संग डिजाइनर अबू जानी और संदीप खोसला ने करीब चार दशक लंबे जुड़ाव को लेकर विचार किया. उन्होंने बताया कि जया बच्चन उनकी मेंटर हैं और बहुत अच्छी दोस्त हैं. वह उन्हें रियलिटी चेक देती हैं और समझाती हैं. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 01, 2025, 04:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जया बच्चन
जया बच्चन

Jaya Bachchan: फैशन डिजाइनर अबू जानी और संदीप खोसला ने हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस और राजनेता जया बच्चन से जुड़ी दिलचस्प बात फैंस के साथ शेयर की हैं. डिजाइनर ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में खुलासा किया कि जया बच्चन को मिसअंडरस्टूड किया जाता है. वह रियल लाइफ में बहुत साफ और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं. इतना ही नहीं, उन्‍होंने ये भी बताया कि जया बच्चन को सिर्फ जया बच्चन कहलाना पसंद है.   

'हमारी मेंटर हैं जया बच्चन'
डिजाइनर अबू जानी और संदीप खोसला ने हाल ही में नम्रता जकारिया के यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू दिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि 'जया बच्चन मीडिया फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं हैं. उन्हें बिल्कुल पसंदी नहीं है कि कोई उनकी फोटोज ले. हमारे लिए, वह हमारी मेंटर हैं. अक्सर लोग उन्हें उनके बिहेवियर के लिए ट्रोल करते हैं, लेकिन सच ये है कि अगर आप उनसे इसलिए बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वब जया बच्चन हैं तो वह खुशी-खुशी आपसे बात करेंगी. लेकिन अगर आप उनसे इसलिए बात करेंगे क्योंकि वह किसी की मां है, किसी की सास है या फिर किसी की पत्नी हैं तो उनका रवैया बदल जाता है.'

3 घंटे की वो बिगेस्ट फ्लॉप फिल्म, शाहरुख खान भी नहीं बचा पाए लाज, बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप फिर भी जीते 3 नेशनल अवॉर्ड, रजनीकांत ने देखी 40 बार, IMDb रेटिंग भी धांसू

Add Zee News as a Preferred Source

'ईमानदारी से निभाती है दोस्ती'
डिजाइनर अबू जानी और संदीप खोसला ने आगे बताया कि जब जया बच्चन को दोस्त किसी को अपना दोस्त मान लेती हैं तो उस रिश्ते तो पूरी ईमानदारी के साथ निभाती हैं. हर बार जब हम अपनी वास्तविकता से 'उड़ान भरते', तो वह कहतीं, 'दोस्तों, तुम बहुत ऊंची उड़ान भर रहे हो'. आज भी, वह कहती हैं, 'दोस्तों, मुझे पता चल जाएगा कि तुम उस दिन सफल हो जब तुम्हारे पास अपना निजी जेट होगा.' हम कहते हैं, 'जया, ऐसा नहीं हो रहा है'.

उन्होंने कहा कि प्रसिद्धि ने उन्हें बहुत जल्दी प्रभावित किया और वे अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही उच्च समाज में घुल-मिल गए थे. उन्होंने खुद को 'संघर्षशील' बताते हुए कहा 'जया हमें कॉफी की खुशबू देती हैं, जिनके पिता अमीर थे, 'लेकिन उन्होंने सब कुछ खो दिया'. उन्होंने जया और अमिताभ के पोते अगस्त्य नंदा और नव्या नवेली नंदा सहित पूरे बच्चन परिवार की प्रशंसा करते हुए कहा, 'केवल एक सच्चा दोस्त ही आपको अपने पैरों को जमीन पर वापस लाने के लिए कहेगा.' बता दें कि अबू जानी और संदीप खोसला दशकों से बच्चन परिवार के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन की शादी के कपड़े भी डिजाइन किए थे

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Jaya BachchanAmitabh BachchanAbhishek BachchanAbu Jani Sandeep Khosla

Trending news

Watch: 'मेरे लिए सरकारी नौकरी जहर, इतनी भी अच्छी नहीं'; साइकोलॉजिस्ट का वीडियो वायरल
Instagram Viral Video
Watch: 'मेरे लिए सरकारी नौकरी जहर, इतनी भी अच्छी नहीं'; साइकोलॉजिस्ट का वीडियो वायरल
बंगाली संस्कृति पर ऐसा क्या बोलीं तसलीमा कि जावेद अख्तर ने अवधी नफासत की याद दिलाई!
Taslima Nasreen
बंगाली संस्कृति पर ऐसा क्या बोलीं तसलीमा कि जावेद अख्तर ने अवधी नफासत की याद दिलाई!
चिदंबरम भाजपा को फायदा पहुंचा रहे? 26/11 हमले वाले बयान पर कांग्रेस में खलबली
2008 Mumbai terror attack
चिदंबरम भाजपा को फायदा पहुंचा रहे? 26/11 हमले वाले बयान पर कांग्रेस में खलबली
यह भिवंडी है, मराठी बोलने की क्या जरूरत...अबू आसिम के बयान पर महाराष्ट्र में विवाद
Abu Asim Azmi
यह भिवंडी है, मराठी बोलने की क्या जरूरत...अबू आसिम के बयान पर महाराष्ट्र में विवाद
खरगे को डॉक्टरों ने पेसमेकर लगवाने की दी सलाह...बेटे ने क्या दी हेल्‍थ अपडेट?
Mallikarjun Kharge
खरगे को डॉक्टरों ने पेसमेकर लगवाने की दी सलाह...बेटे ने क्या दी हेल्‍थ अपडेट?
तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
Badgam
तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
सेना की ताकत के पीछे वित्तीय अनुशासन का होना जरूरी: राजनाथ सिंह
rajnath singh defense Minister
सेना की ताकत के पीछे वित्तीय अनुशासन का होना जरूरी: राजनाथ सिंह
हिमाचल के इस कस्बे में आजतक है रावण का खौफ, कोई नहीं मनाता दशहरा
Vijayadashmi 2025
हिमाचल के इस कस्बे में आजतक है रावण का खौफ, कोई नहीं मनाता दशहरा
RSS @100: नेहरू कनेक्शन से पीएम ने मुंह बंद कराया, कांग्रेस ने की 'गद्दारी' वाली बात
RSS 100 Years
RSS @100: नेहरू कनेक्शन से पीएम ने मुंह बंद कराया, कांग्रेस ने की 'गद्दारी' वाली बात
ऑनलाइन धड़ल्ले से बिकते हैं धूम्रपान से जुड़े उत्पाद, NHRC ने जताई चिंता
Smoking Products
ऑनलाइन धड़ल्ले से बिकते हैं धूम्रपान से जुड़े उत्पाद, NHRC ने जताई चिंता
;