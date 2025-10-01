बदल जाता है जया बच्चन का रवैया, 'जब अमिताभ बच्चन की पत्नी या किसी की सास कहा जाता', फेमस डिजाइनर ने किया खुलासा

Jaya Bachchan: बॉलीवुड एक्ट्रेस और राजनेता जया बच्चन के संग डिजाइनर अबू जानी और संदीप खोसला ने करीब चार दशक लंबे जुड़ाव को लेकर विचार किया. उन्होंने बताया कि जया बच्चन उनकी मेंटर हैं और बहुत अच्छी दोस्त हैं. वह उन्हें रियलिटी चेक देती हैं और समझाती हैं.
Jaya Bachchan: फैशन डिजाइनर अबू जानी और संदीप खोसला ने हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस और राजनेता जया बच्चन से जुड़ी दिलचस्प बात फैंस के साथ शेयर की हैं. डिजाइनर ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में खुलासा किया कि जया बच्चन को मिसअंडरस्टूड किया जाता है. वह रियल लाइफ में बहुत साफ और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि जया बच्चन को सिर्फ जया बच्चन कहलाना पसंद है.
'हमारी मेंटर हैं जया बच्चन'
डिजाइनर अबू जानी और संदीप खोसला ने हाल ही में नम्रता जकारिया के यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू दिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि 'जया बच्चन मीडिया फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं हैं. उन्हें बिल्कुल पसंदी नहीं है कि कोई उनकी फोटोज ले. हमारे लिए, वह हमारी मेंटर हैं. अक्सर लोग उन्हें उनके बिहेवियर के लिए ट्रोल करते हैं, लेकिन सच ये है कि अगर आप उनसे इसलिए बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वब जया बच्चन हैं तो वह खुशी-खुशी आपसे बात करेंगी. लेकिन अगर आप उनसे इसलिए बात करेंगे क्योंकि वह किसी की मां है, किसी की सास है या फिर किसी की पत्नी हैं तो उनका रवैया बदल जाता है.'
'ईमानदारी से निभाती है दोस्ती'
डिजाइनर अबू जानी और संदीप खोसला ने आगे बताया कि जब जया बच्चन को दोस्त किसी को अपना दोस्त मान लेती हैं तो उस रिश्ते तो पूरी ईमानदारी के साथ निभाती हैं. हर बार जब हम अपनी वास्तविकता से 'उड़ान भरते', तो वह कहतीं, 'दोस्तों, तुम बहुत ऊंची उड़ान भर रहे हो'. आज भी, वह कहती हैं, 'दोस्तों, मुझे पता चल जाएगा कि तुम उस दिन सफल हो जब तुम्हारे पास अपना निजी जेट होगा.' हम कहते हैं, 'जया, ऐसा नहीं हो रहा है'.
उन्होंने कहा कि प्रसिद्धि ने उन्हें बहुत जल्दी प्रभावित किया और वे अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही उच्च समाज में घुल-मिल गए थे. उन्होंने खुद को 'संघर्षशील' बताते हुए कहा 'जया हमें कॉफी की खुशबू देती हैं, जिनके पिता अमीर थे, 'लेकिन उन्होंने सब कुछ खो दिया'. उन्होंने जया और अमिताभ के पोते अगस्त्य नंदा और नव्या नवेली नंदा सहित पूरे बच्चन परिवार की प्रशंसा करते हुए कहा, 'केवल एक सच्चा दोस्त ही आपको अपने पैरों को जमीन पर वापस लाने के लिए कहेगा.' बता दें कि अबू जानी और संदीप खोसला दशकों से बच्चन परिवार के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन की शादी के कपड़े भी डिजाइन किए थे
