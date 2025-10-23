वो सबके साथ क्यूट क्यों रहें? जया बच्चन का इस हसीना ने किया बचाव, कहा- 'इस धरती की सबसे प्यारी इंसान'

Anjali Anand Talks About Jaya Bachchan: बॉलीवुड इंडस्ट्री की दिग्गज एक्ट्रेस जया बच्चन अक्सर अपनी तीखे बयानों और बेबाक रवैये के लिए सुर्खियों में बनी रहती हैं. जब भी जया बच्चन का फोटोग्राफर्स से तस्वीरें लेने से मना करने का कोई वीडियो वायरल होता है तो इंटरनेट पर उन्हें तुरंत ट्रोल किया जाता है और 'घमंडी' बताया जाता है. हालांकि उनकी 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' की को-कलाकार अंजलि आनंद उनके बचाव में सामने आई हैं, उन्होंने उन्हें 'इस धरती की सबसे प्यारी इंसान' कहा है और बताया कि उन्हें कैसे गलत समझा गया है.

'जीवन में अपना काम कर लिया....'

हाल ही में अंजलि आनंद ने फिल्मीज्ञान के साथ एक पॉडकास्ट में जया के वायरल पैपराजी के वीडियो के बारे में बात की और बताया कि कैसे लोग अक्सर उन्हें गलत समझते हैं. उन्होंने कहा, 'वह आमतौर पर सड़कों पर नहीं चलती हैं, वह अपने महलों में रहती हैं. उन्होंने जीवन में अपना काम कर लिया है और अब वह आराम कर रही हैं, इसलिए उन्हें परेशान न करें और यदि आप अभी भी करते हैं, तो जवाब के लिए तैयार रहें. वह एक दादी हैं जो महलों में रहती हैं, इटली में छुट्टियां मनाने जाती हैं, बड़ी कारों में यात्रा करती हैं. उन्हें यह भी नहीं पता कि पैपराजी कैसे दिखते हैं! मुझे यकीन है कि वह भी उन वीडियो को देखकर हंस रही होगी.'

वो सबके साथ क्यूट क्यों रहें?

अंजलि ने 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में जया के साथ काम करने के अपने अनुभव को याद करते हुए कहा कि 'वो बहुत प्यारी हैं. जब मैं सेट पर भूखी होती थी, तो उन्होंने मुझे खाना खिलाया है. वो मुझे सीन के बीच में खूब हंसाती थी. हम अक्सर साथ में समय बिताते थे क्योंकि मेरे ज्यादातर सीन उनके साथ थे, इसलिए बहुत मजा आता था. सबसे पहले आकर सबकी टांग खींचेगी सेट पर और वो सबसे मजेदार बातें कहती थीं. लोग उन्हें जैसा दिखाते हैं, वो उसका एक प्रतिशत भी नहीं हैं. लेकिन वो सबके साथ क्यूट क्यों रहें? वो सिर्फ अपने लोगों के साथ ही गर्मजोशी से पेश आती हैं. उन्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है.'

बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने मचाया था धमाल

अंजलि ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में जया बच्चन की पोती की भूमिका निभाई है. करण जौहर द्वारा निर्देशित और इशिता मोइत्रा, शशांक खेतान और सुमित रॉय द्वारा लिखित इस रोमांटिक ड्रामा में रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, धर्मेंद्र, शबाना आज़मी, तोता रॉय चौधरी, चूर्णी गांगुली, आमिर बशीर और क्षिती जोग जैसे कलाकार भी नजर आए हैं. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल रही और दुनिया भर में 357.5 करोड़ रुपये की कमाई की.