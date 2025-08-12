नहीं रहीं 'देवदास' एक्ट्रेस नाजिमा, 46 फिल्मों में निभाया बहन और दोस्त का रोल, 77 की उम्र में तोड़ा दम

Actress Nazima Died: बॉलीवुड से एक और दुखद खबर है. कई हिंदी फिल्मों में हीरो-हीरोइन की बहन का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस नाजिमा की मौत हो गई है. ये 1960 से 70s तक फिल्मों में काफी एक्टिव थीं. इनकी मौत की खबर को इनके कजिन जरीन बाबू ने कंफर्म किया है.हालांकि मौत की वजह अभी तक सामने नहीं आई है. इनकी उम्र 77 साल थी.