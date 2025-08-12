नहीं रहीं 'देवदास' एक्ट्रेस नाजिमा, 46 फिल्मों में निभाया बहन और दोस्त का रोल, 77 की उम्र में तोड़ा दम
नहीं रहीं 'देवदास' एक्ट्रेस नाजिमा, 46 फिल्मों में निभाया बहन और दोस्त का रोल, 77 की उम्र में तोड़ा दम

77 साल की उम्र में बॉलीवुड की एक और हस्ती ने दम तोड़ दिया है. इस एक्ट्रेस का नाम नाजिमा है जो ज्यादातर फिल्मों में हीरो-हीरोइन की करीबी दोस्त और बहन का रोल निभाती थीं. 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Aug 12, 2025, 06:13 PM IST
एक्ट्रेस नाजिमा की मौत
एक्ट्रेस नाजिमा की मौत

Actress Nazima Died: बॉलीवुड से एक और दुखद खबर है. कई हिंदी फिल्मों में हीरो-हीरोइन की बहन का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस नाजिमा की मौत हो गई है. ये 1960 से 70s तक फिल्मों में काफी एक्टिव थीं. इनकी मौत की खबर को इनके कजिन जरीन बाबू ने कंफर्म किया है.हालांकि मौत की वजह अभी तक सामने नहीं आई है. इनकी उम्र 77 साल थी.

 

About the Author
author img
शिप्रा सक्सेना

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

nazima

