नहीं रहीं 'देवदास' एक्ट्रेस नाजिमा, 46 फिल्मों में निभाया बहन और दोस्त का रोल, 77 की उम्र में तोड़ा दम

77 साल की उम्र में बॉलीवुड की एक और हस्ती ने दम तोड़ दिया है. इस एक्ट्रेस का नाम नाजिमा है जो ज्यादातर फिल्मों में हीरो-हीरोइन की करीबी दोस्त और बहन का रोल निभाती थीं.
Trending Photos
Actress Nazima Died: बॉलीवुड से एक और दुखद खबर है. कई हिंदी फिल्मों में हीरो-हीरोइन की बहन का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस नाजिमा की मौत हो गई है. ये 1960 से 70s तक फिल्मों में काफी एक्टिव थीं. इनकी मौत की खबर को इनके कजिन जरीन बाबू ने कंफर्म किया है.हालांकि मौत की वजह अभी तक सामने नहीं आई है. इनकी उम्र 77 साल थी.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.