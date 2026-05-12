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Hindi Newsबॉलीवुड‘अब मैं ऊपर जा रहा हूं...’ डायलॉग बोलते ही जमीन पर गिर पड़े एक्टर, लोग समझ रहे थे एक्टिंग, लेकिन सच में हो चुकी थी मौत

‘अब मैं ऊपर जा रहा हूं...’ डायलॉग बोलते ही जमीन पर गिर पड़े एक्टर, लोग समझ रहे थे एक्टिंग, लेकिन सच में हो चुकी थी मौत

Bollywood Veteran Actor Death: हिंदी सिनेमा में ऐसी कई ट्रेजेडी हुई हैं, जिनकी कहानियों ने लोगों को हैरान कर दिया. आज हम आपको ऐसे ही एक मशहूर एक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी मौत से जुड़ी कहानी सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं. फिल्म के सेट पर वे सिर्फ एक सीन की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वही पल उनकी जिंदगी का आखिरी पल बन जाएगा. मरने से पहले बोले गए उनके वो आखिरी शब्द आज भी इमोशनल कर देते हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 12, 2026, 08:08 AM IST
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Bollywood Veteran Actor Gope Death
Bollywood Veteran Actor Gope Death

Bollywood Veteran Actor Death: फिल्मों में कई कलाकार अपने दमदार अभिनय से लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं. कुछ सितारे अपनी कॉमेडी से दर्शकों को इतना हंसाते हैं कि लोग उन्हें सालों तक याद रखते हैं. आज हम ऐसे ही एक अभिनेता की बात कर रहे हैं, जिनकी मौत की कहानी बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली रही. शूटिंग के दौरान वह सिर्फ एक सीन कर रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वही सीन उनकी जिंदगी का आखिरी पल बन जाएगा. मरने से पहले उन्होंने सेट पर एक डायलॉग बोला था, ‘अब मैं ऊपर जा रहा हूं’. 

इसके कुछ ही सेकंड बाद सब कुछ बदल गया. हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेता गोप की, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाई थी. गोप को खासतौर पर कॉमिक रोल्स के लिए जाना जाता था. जब भी वह स्क्रीन पर आते थे, दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी. उनकी टाइमिंग और अंदाज लोगों को खूब पसंद आता था. गोप ने अपने करियर में 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. उस दौर में वह कॉमेडी फिल्मों का बड़ा नाम माने जाते थे. उनका अभिनय इतना नेचुरल होता था कि लोग उनके किरदारों से तुरंत जुड़ जाते थे.

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‘मेरे पिया गए रंगून’ गाने से मिली बड़ी पहचान

गोप को सबसे ज्यादा पहचान फिल्म ‘पतंगा’ (1949) से मिली थी. इस फिल्म का गाना ‘मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन’ उस समय बहुत बड़ा हिट साबित हुआ था. इस गाने ने गोप को घर-घर में मशहूर कर दिया. इसके बाद उन्होंने कई शानदार फिल्मों में काम किया. ‘बाजार’, ‘साकी’, ‘हंगामा’ और ‘पतंगा’ जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को खूब सराहा गया. उस दौर में लोग उनकी कॉमेडी देखने के लिए सिनेमाघरों तक खिंचे चले आते थे. गोप की खास बात ये थी कि वे बिना ज्यादा कोशिश के लोगों को हंसा देते थे. 

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जब शूटिंग के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा

उनके निधन की ये चौंका देने वाली घटना 1957 की है. उस समय गोप फिल्म ‘तीसरी गली’ की शूटिंग कर रहे थे. फिल्म के एक सीन में उन्हें हार्ट अटैक आने की एक्टिंग करनी थी. सीन के मुताबिक उन्हें जमीन पर गिरने से पहले कहना था, ‘अब मैं ऊपर जा रहा हूं’. गोप ने पूरी गंभीरता से ये डायलॉग बोला और अचानक नीचे गिर पड़े. सेट पर मौजूद लोगों को लगा कि वे शानदार एक्टिंग कर रहे हैं. उनकी परफॉर्मेंस इतनी असली लगी कि लोग तालियां बजाने लगे. किसी को जरा भी एहसास नहीं हुआ कि सेट पर एक बड़ा हादसा हो चुका है.

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काफी देर तक नहीं उठे तो लोगों को हुआ शक

सीन खत्म होने के बाद भी गोप काफी देर तक जमीन से नहीं उठे. पहले तो लोगों ने सोचा कि शायद वे हमेशा की तरह मजाक कर रहे हैं या सीन में पूरी तरह डूबे हुए हैं. लेकिन जब काफी समय बीत गया तो यूनिट के लोग उनके पास पहुंचे. उन्हें उठाने की कोशिश की गई, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी. जांच में पता चला कि गोप को सच में हार्ट अटैक आया था और उनकी मौत हो चुकी थी. ये खबर सुनते ही पूरे सेट पर सन्नाटा छा गया. किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि लोगों को हंसाने वाला कलाकार इस तरह अचानक दुनिया छोड़ जाएगा.

सिर्फ 44 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

गोप ने बहुत कम उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम हासिल कर लिया था. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. सिर्फ 44 साल की उम्र में उनका निधन हो गया. उनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा था. जिस फिल्म ‘तीसरी गली’ की शूटिंग के दौरान उनकी मौत हुई, वह उनके निधन के करीब एक साल बाद रिलीज हुई थी. आज भी गोप का नाम पुराने हिंदी सिनेमा के बेहतरीन कॉमेडी कलाकारों में लिया जाता है. उनकी फिल्मों और किरदारों को लोग आज भी पसंद करते हैं. उनकी जिंदगी और मौत की यह कहानी आज भी लोगों को भावुक कर देती है.

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About the Author
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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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