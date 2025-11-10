Advertisement
trendingNow12996802
Hindi Newsबॉलीवुड

'प्रार्थना करें...', हेमा मालिनी ने दिया धर्मेंद्र का हेल्थ अपडेट, बताया अब कैसी है उनकी तबीयत

हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Nov 10, 2025, 11:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'प्रार्थना करें...', हेमा मालिनी ने दिया धर्मेंद्र का हेल्थ अपडेट, बताया अब कैसी है उनकी तबीयत

Dharmendra Health Updates By Hema Malini: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं. इस बीच धर्मेंद्र की पत्नी और मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर एक भावनात्मक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने फैंस से अभिनेता के जल्द स्वस्थ होने की दुआ करने की अपील की.  सांसद और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने इंस्टाग्राम पर लिखा, ''मैं धरम के बारे में चिंता करने वालों का धन्यवाद करती हूं. वह अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में हैं. हम सब उनके साथ हैं. मैं आप सभी से उनके कल्याण और जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करने का अनुरोध करती हूं.''

हेमा मालिनी की अपील

इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक पुरानी तस्वीर भी साझा की, जिसमें धर्मेंद्र मुस्कुराते नजर आ रहे हैं. हेमा मालिनी के पोस्ट से पहले धर्मेंद्र के बेटे और अभिनेता सनी देओल की टीम ने भी मीडिया को एक आधिकारिक बयान जारी किया है. बयान में कहा गया, ''धर्मेंद्र की हालत स्थिर है और वो डॉक्टरों की निगरानी में हैं. आगे की टिप्पणियां और अपडेट मिलने पर साझा किए जाएंगे. सभी से अनुरोध है कि उनके जल्द ठीक होने की दुआ करें और परिवार की प्राइवेसी का सम्मान करें.''

Add Zee News as a Preferred Source

धर्मेंद्र के अस्पताल में भर्ती 

इस बयान के बाद उन सभी अफवाहों पर विराम लग गया, जिनमें दावा किया जा रहा था कि धर्मेंद्र को वेंटिलेटर पर रखा गया है. धर्मेंद्र की उम्र 89 वर्ष है, और वे लंबे समय से उम्र संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं. बताया जाता है कि हाल के दिनों में उन्हें सांस लेने में तकलीफ और कमजोरी महसूस हो रही थी, जिसके बाद डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया.

ब्रीच कैंडी अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर रखे हुए है. धर्मेंद्र के अलावा सिनेमा के जाने-माने अभिनेता प्रेम चोपड़ा भी मुंबई के बांद्रा स्थित लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं. बताया जा रहा है कि शरीर में इंफेक्शन फैलने के कारण उन्हें भर्ती करना पड़ा. उनका इलाज डॉ. नितिन गोखले और जलील पार्कर की निगरानी में चल रहा है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Actor Dharmendraactress Hema Malini

Trending news

सलमान, नदीम और i20 कार... दिल्ली धमाके की तफ्तीश कर रही टीम को मिला बड़ा क्लू
Delhi blast
सलमान, नदीम और i20 कार... दिल्ली धमाके की तफ्तीश कर रही टीम को मिला बड़ा क्लू
मोहम्मद सलमान की गाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, कई ब्लास्ट, लाल किला धमाके की 10 बड़ी बातें
red fort blast
मोहम्मद सलमान की गाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, कई ब्लास्ट, लाल किला धमाके की 10 बड़ी बातें
न धमाके वाली जगह पर गड्ढा, ना मरने वालों के शरीर में मिलीं कीलें; ये कैसा ब्लास्ट?
Delhi blast
न धमाके वाली जगह पर गड्ढा, ना मरने वालों के शरीर में मिलीं कीलें; ये कैसा ब्लास्ट?
I-20 कार में हुआ था धमाका, हर एंगल की हो रही जांच: गृहमंत्री अमित शाह ने दिया अपडेट
Delhi
I-20 कार में हुआ था धमाका, हर एंगल की हो रही जांच: गृहमंत्री अमित शाह ने दिया अपडेट
लाल किले पर कार की हुई धीमी रफ्तार, हो गया ब्लास्ट, पुलिस बोली-ये हमले का नया पैटर्न
red fort blast
लाल किले पर कार की हुई धीमी रफ्तार, हो गया ब्लास्ट, पुलिस बोली-ये हमले का नया पैटर्न
Delhi Blast: मेट्रो स्टेशन का गेट भी धमाके में उड़ा, सारे शीशे हुए चकनाचूर; NIA जांच
Delhi blast
Delhi Blast: मेट्रो स्टेशन का गेट भी धमाके में उड़ा, सारे शीशे हुए चकनाचूर; NIA जांच
फरीदाबाद से दिल्ली में धमाके वाली जगह 30 KM दूर, ब्लास्ट का आतंकी कनेक्शन तो नहीं?
lal qila blast
फरीदाबाद से दिल्ली में धमाके वाली जगह 30 KM दूर, ब्लास्ट का आतंकी कनेक्शन तो नहीं?
आग ही आग, मांस के लोथड़े और सड़क पर खून... कैसा था लाल किला धमाके के बाद का मंजर
Delhi blast
आग ही आग, मांस के लोथड़े और सड़क पर खून... कैसा था लाल किला धमाके के बाद का मंजर
Delhi Blast: दिल्ली में धमाके के बाद मुंबई में हाई अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर बढ़ी चौकसी
delhi red fort blast
Delhi Blast: दिल्ली में धमाके के बाद मुंबई में हाई अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर बढ़ी चौकसी
उमर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बडगाम उपचुनाव एक अहम परीक्षा, आगा बनाम आगा
Budgam By Election
उमर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बडगाम उपचुनाव एक अहम परीक्षा, आगा बनाम आगा