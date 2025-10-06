Advertisement
'मेरी पैंट उतारना चाहते थे वो लोग...' महेश भट्ट ने किया घिनौनी घटना का खुलासा, बोले- वो देखना चाहते थे कि मैं

Mahesh Bhatt ने हाल ही में पॉडकास्ट के दौरान उस किस्से के बारे में बताया जिसे जानकर आप शॉक्ड हो जाएंगे.महेश ने बताया कि चार लड़कों ने उन्हें असॉल्ट किया था.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 06, 2025, 09:12 PM IST
महेश भट्ट
महेश भट्ट

Mahesh Bhatt on Assault: महेश भट्ट अक्सर अपनी निजी जिंदगी को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा रिवील कर देते हैं कि सनसनी मच जाती है. हाल ही में अपनी बेटी पूजा भट्ट के पॉडकास्ट में महेश भट्ट ने बचपन में हुए उस घिनौने इंसीडेंट के बारे में बताया जिसे जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे. महेश भट्ट ने कहा कि बचपन में चार लड़कों ने उनकी पैंट उतारने की कोशिश की थी.

बहुत घबरा गया था...

महेश भट्ट ने कहा- 'चार लड़कों ने अचानक मुझे घेर लिया और दीवार की तरफ पुश किया. उस वक्त मैं बहुत घबरा गया था और रोने लगा था. मैं बस यही प्रार्थना कर रहा था कि कोई आए और मुझे इन लड़कों से बचा लो. फिर बोला पैंट उतारो. जैसे ही वो मेरे ट्राउजर के पास आए तो मैं उनसे गिड़गिड़ाने लगा. मैं चिल्लाने लगा कि तुम लोग क्या कर रहो हो.क्यों कर रहो हो मेरे साथ ऐसा. तो उन्होंने कहा कि हम देखा चाहते है कि तुम हम में से एक हो या नहीं. तुम्हारी मां एक मुस्लिम महिला थी और फिल्मों में गंदे डांस करती थीं. तो तुम्हारा नाम महेश कैसे है.' 

A post shared by Mahesh Bhatt (@maheshfilm)

मां संग बिगड़ गए थे रिश्ते

महेश भट्ट ने आगे कहा- 'उन लड़कों ने कहा कि बताओ वो अब कहां है. हमें सच बताओ और हम तुम्हें जाने देंगे. मैंने उस वक्त हकलाते हुए कहा कि वो हमारे साथ रहती हैं. वो इस वक्त आउटडोर शूट पर गई हैं. तब किसी ने मुझे थप्पड़ मारा और बोला कि सच बोलो. तब मैंने कहा कि हमारे पिता हम लोगों के साथ नहीं रहते हैं. वो अपनी बीवी के साथ रहते हैं और मेरी मां अंधेरी में रहती है. इसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया.महेश ने कहा कि इस इंसीडेंट के बाद उनका उनकी मां संग रिश्ते में कड़वाहट आ गई.' महेश भट्ट का ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है.

 

 

 

