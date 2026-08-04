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एक एडल्ट स्टार ने कैसे बॉलीवुड में बनाई पहचान? डेब्यू फिल्म को लेकर उठने लगे थे सवाल; महेश भट्ट ने बताई सनी लियोनी की कहानी

Mahesh Bhatt on Sunny Leone Debut: सनी लियोनी ने एडल्ट फिल्मों की दुनिया छोड़ जब बॉलीवुड में कदम रखा, तो काफी हंगामा हुआ. महेश भट्ट ने अब ‘जिस्म 2’ में उनकी कास्टिंग और समाज की सोच पर खुलकर बात की है. चलिए बताते हैं कैसे तगड़े विरोध के बावजूद सनी ने इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई और आज बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 04, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 10:14 AM IST
एक एडल्ट स्टार ने कैसे बॉलीवुड में बनाई पहचान? डेब्यू फिल्म को लेकर उठने लगे थे सवाल; महेश भट्ट ने बताई सनी लियोनी की कहानी
Image Credit: Mahesh Bhatt on Sunny Leone Debut

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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