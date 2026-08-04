/एक एडल्ट स्टार ने कैसे बॉलीवुड में बनाई पहचान? डेब्यू फिल्म को लेकर उठने लगे थे सवाल; महेश भट्ट ने बताई सनी लियोनी की कहानी

बॉलीवुड में अपनी एक खास पहचान बना चुकीं सनी लियोनी का शुरुआती सफर इतना आसान नहीं था. फिल्म ‘जिस्म 2’ से उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा था. इस फिल्म को पूजा भट्ट ने डायरेक्ट किया था. फिल्म की अनाउंसमेंट से पहले इसका एक पोस्टर रिलीज कर दिया गया था, जिससे लेकर काफी बवाल भी मचा था. इसी बीच सनी लियोनी ने ‘बिग बॉस 5’ में वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री ली. उनके शो में आते ही पूरे देश में बहस छिड़ गई थी. लोग सवाल उठाने लगे कि एक एडल्ट स्टार को भारतीय टीवी पर कैसे दिखाया जा सकता है.
उस दौर को याद करते हुए अपने हालिया इंटरव्यू में हिंदी सिनेमा के मशहूर फिल्ममेकर महेश भट्ट ने कई सारी बातें बताईं. उन्होंने कहा कि टीवी चैनल के एग्जीक्यूटिव राज नायक ने उनसे सनी लियोनी से मिलने की सिफारिश की थी. उन्हें डर था कि शो में सनी की एंट्री को लेकर विरोध हो सकता है, जिसके बाद महेश भट्ट ‘बिग बॉस’ के घर में पहुंचे और सनी से मिले. सनी से बातचीत करने के बाद महेश भट्ट को लगा कि उनके अंदर एक्टिंग की अच्छी समझ है. इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी पूजा भट्ट को सनी को ‘जिस्म 2’ में कास्ट करने की सलाह दी थी.
महेश भट्ट के मुताबिक लोगों ने सनी को लेकर एक अलग धारणा बना ली थी, जो फिल्म के खिलाफ गई. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की और करीब 30 करोड़ रुपये की कमाई भी की. फिर भी लोगों की उम्मीदें कुछ अलग थीं. लोग सनी को सिर्फ एक एडल्ट अवतार में देखना चाहते थे, जबकि फिल्म में उन्हें एक अलग किरदार में दिखाया गया था. इसी वजह से कहानी में एक कमी महसूस हुई. महेश भट्ट ने कहा कि समाज का रवैया थोड़ा दोहरा रहा, लेकिन सनी की पॉपुलैरिटी की वजह से फिल्म देखने भारी भीड़ सिनेमाघरों तक पहुंची थी.
सनी लियोनी के चयन को महेश भट्ट ने एक इत्तेफाक बताया. उन्होंने कहा कि ये कोई बहुत सोचा-समझा फैसला नहीं था. उस समय सनी को काफी क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी थी, लेकिन पूर्व मुख्य न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने उनका बचाव किया था. उन्होंने कहा था कि हर संत का एक अतीत होता है और हर अपराधी का एक भविष्य. काटजू का मानना था कि अगर सनी अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर एक नया रास्ता चुनना चाहती हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है. महेश भट्ट ने भी हमेशा इस बात का समर्थन किया कि सनी को नई शुरुआत करने का पूरा हक था.
सनी लियोनी के इस पूरे सफर का असली श्रेय महेश भट्ट अपनी बेटी पूजा भट्ट को देते हैं. उनका कहना है कि पूजा ने ही सनी पर भरोसा जताया और उन्हें अपनी फिल्म में काम दिया. आज सनी लियोनी जिस मुकाम पर हैं, उससे महेश भट्ट काफी खुश हैं. खासकर जब अनुराग कश्यप ने अपनी फिल्म ‘कैनडी’ में सनी को कास्ट किया. ये फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई, जहां सनी को काफी सम्मान और तारीफ मिली. महेश भट्ट ने कहा कि सनी को एक बड़े मंच पर सम्मान पाते देखना उनके लिए बहुत ही गर्व की बात रही है, जिससे वे खुश हैं.
आज सनी लियोनी ने अपने काम से साबित कर दिया है कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है. अतीत को पीछे छोड़कर उन्होंने भारतीय सिनेमा में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. अब लोग उन्हें सिर्फ उनके पुराने काम के लिए नहीं, बल्कि उनकी एक्टिंग के लिए पसंद करते हैं. अनुराग कश्यप की फिल्म में उनके परफॉर्मेंस ने ये साफ कर दिया कि उनमें एक बेहतरीन कलाकार छुपा हुआ है. उनका ये सफर उन सभी लोगों के लिए एक मिसाल है, जो जिंदगी में नई शुरुआत करना चाहते हैं. आज वे लोगों की फेवरेट एक्ट्रेस हैं.