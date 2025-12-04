‘जिंदगी की सबसे बड़ी गलती...’ अमिताभ बच्चन संग शादी को लेकर ये क्या बोल गईं जया बच्चन? सुनकर फैंस भी रह गए हक्के-बक्के

Jaya On Marriage With Amitabh Bachchan: हिंदी सिनेमा की दिग्गज अदाकाराओं में से एक जया बच्चन हमेशा अपने बेबाक बयानों और बदलते मिजाज को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने रिश्तों के बदलते दौर के बारे में खुलकर बात की. इस दौरान उन्होंने अपनी 52 साल की शादी को लेकर भी कुछ दिलचस्प बातें शेयर कीं. जया ने मजाक में ये भी कहा कि अमिताभ बच्चन शायद इसे अपनी जिंदगी की ‘सबसे बड़ी गलती’ कह दें.

भले ही उनका लहजा मजाकिया था, लेकिन ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने अमिताभ बच्चन के फैंस को गुस्सा दिला दिया. जया बच्चन ने कहा कि समय के साथ उनकी शादी और रिश्तों को समझने की सोच में काफी बदलाव आया है. उन्होंने कहा कि आज की जनरेशन को शादी को लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. खासकर अपनी नातिन नव्या नवेली नंदा को लेकर उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहती कि वे इतनी जल्दी शादी के बंधन में बंध जाए.

शादी को लेकर मॉर्डन हुए जया बच्चन के विचार

उनके मुताबिक शादी से ज्यादा जरूरी है कि दो लोग एक-दूसरे को समझें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें. उन्होंने कहा कि रिश्तों को सिर्फ कानूनी दस्तावेज पर साइन करके नहीं आंका जा सकता. जया ने हंसते हुए कहा कि शादी ‘दिल्ली का लड्डू’ की तरह है, खाओ तो भी मुश्किल और न खाओ तो भी मुश्किल. उन्होंने बताया कि पुराने समय में उन्होंने और अमिताभ ने तुरंत कोई रजिस्टर साइन नहीं किया था. बाद में उन्हें पता चला कि ये जरूरी है और कई साल बाद जाकर उन्होंने शादी का रजिस्टर साइन किया.

सालों तक ‘गैरकानूनी’ तरीके से रहे साथ - जया

मजाक में उन्होंने कहा कि इसका मतलब वे सालों तक ‘गैरकानूनी’ तरीके से साथ रह रहे थे. जब उनसे पूछा गया कि क्या अमिताभ भी शादी को लेकर वही सोच रखते हैं जो वे रखती हैं? तो जया ने हंसते हुए कहा कि उन्होंने कभी उनसे पूछा ही नहीं. उन्होंने मजाक में कहा कि अगर अमिताभ से पूछा जाए तो शायद वे कह दें कि शादी उनकी जिंदगी की ‘सबसे बड़ी गलती’ थी, लेकिन वे खुद ये सुनना नहीं चाहतीं. जया का ये अंदाज दिखाता है कि वे अपनी शादी को लेकर कितना लाइट और कॉल्म नजरिया रखती हैं.

जया-अमिताभ की शादी को हो चुके हैं 52 साल

हालांकि जया के विचार आज काफी मॉर्डन लगते हैं, लेकिन उन्होंने माना कि वे अमिताभ बच्चन को देखते ही उन पर फिदा हो गई थीं. उन्होंने कहा कि ‘पुराने घाव मत कुरेदो’, क्योंकि वे पिछले 52 साल से उसी आदमी के साथ हैं और उससे ज्यादा प्यार नहीं कर सकतीं. जया ने ये भी कहा कि भले ही आजकल शादी को लेकर उनकी सोच अलग हो, लेकिन उनके मामले में ये ‘लव एट फर्स्ट साइट’ था. जया और अमिताभ की पहली मुलाकात 1971 में फिल्म ‘गुड्डी’ की शूटिंग के दौरान हुई थी. फिर 1973 में दोनों ने शादी कर ली.