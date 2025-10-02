'तुम आधे संसद सदस्यों से ज्यादा पढ़े लिखे थे...' 'दशहरा' पर सिमी गरेवाल ने रावण के लिए लिखा खुला खत, जमकर हो रहा बवाल

Simi Garewal ने दशहरा के मौके पर रावण के लिए ओपन लेटर लिखा है. वेटरन एक्ट्रेस का ये पोस्ट मिनटों में वायरल हो गया. इसे पढ़कर कई लोग इतना गुस्सा हो गए कि भड़ास निकाल रहे हैं.
Simi Garewal on Ravan Dussehra: बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार 'दशहरा' धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है. कई रामलीला मैदान में रावण के पुतले जलाकर लोग इस त्योहार को मना रहे हैं. ऐसे में बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने लोगों को दशहरा की शुभकामनाएं दी तो वहीं बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस सिमी गरेवाल ने कुछ ऐसा लिखा जिसके बाद कुछ लोग उनकी क्लास लगा रहे हैं तो कोई उन्हें क्रिएटिव बता रहा है.
सिमी गरेवाल का ओपन लेटर
सिमी गरेवाल ने दशहरे पर रावण की एक कॉर्टून वाली फोटो शेयर की. इस तस्वीर को शेयर कर लिखा- 'हर साल इस दिन हम लोग बुराई पर अच्छाई का जश्न मनाते हैं. लेकिन, सच कहूं तो तुम्हारे व्यवहार को बुराई की बजाय थोड़ी शरारत कहा जा सकता है. आखिर तुमने क्या किया था. मानती हूं कि जल्दबाजी में एक महिला का अपहरण किया. लेकिन, उसके बाद जो तुमने उसे सम्मान दिया. जो आज भी दुनिया में शायद ही औरतों को कभी मिलता हो. अच्छा खाना दिया. रहने की जगह दी और यहां तक कि सुरक्षा के लिए गॉर्ड्स भी दिए.'
तुम्हें जलाने की कोई निजी दुश्मनी नहीं
आगे लिखा- 'तुम्हारा उनके लिए शादी का ऑफर भी विनम्र ढंग से था. लेकिन, शादी के लिए मना करने पर तुमने उनके मुंह पर एसिड नहीं फेंका. यहां तक कि जब भगवान ने तुम्हें मार डाला तब भी तुमने उनसे माफी मांगी. देखा जाए तो तुम आधे संसद सदस्यों से ज्यादा पढ़े लिखे थे. यकीन मानो दोस्त, तुम्हें जलाने की कोई निजी दुश्मनी नहीं है. बस ये एक ट्रेंड बन गया है.'
भड़के लोग
सिमी गरेवाल का ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. जिसके बाद लोग उनके इस पोस्ट पर गुस्सा निकाल रहे हैं और उन्हें 'रामायण' ठीक से पढ़ने की हिदायद दे रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि रावण ने जो कुछ भी किया उसके कर्मों पर वो पर्दा डाल रही हैं.
