बॉलीवुड की ‘गुड्डी’ की वो 6 ब्लॉकबस्टर... जिन्होंने उन्हें बनाया फीमेल सुपरस्टार, बॉक्स ऑफिस पर भी जमकर छापे नोट, आज भी दिलों कर रहीं राज

Jaya Bachchan 6 Mega Blockbuster: जया बच्चन, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में जया भादुरी के नाम से एंट्री मारी थी, इंडस्ट्री की उन खास अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं, जिन्होंने अपनी सादगी भरी एक्टिंग से लोगों के दिलों में अलग जगह बनाई. उन्होंने उस दौर में पहचान बनाई जब फिल्मों में हीरोइनों के रोल ज्यादा मजबूत नहीं होते थे, लेकिन जया ने हर किरदार को सच्चाई और कॉन्फिडेंस के साथ निभाया. उनकी एक्टिंग में दिखावा नहीं, बल्कि असली इमोशन नजर आते थे.

आज हम आपको उनकी 6 यादगार फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको आज भी खूब पसंद किया जाता है. इन फिल्मों ने अपने दौर में बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा था. आज भी ये फिल्म यूट्यूब से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर खूब देखी जाती हैं.

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‘गुड्डी’ (1971)

1971 में आई ‘गुड्डी’ को ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में जया बच्चन के साथ धर्मेंद्र, उत्पल दत्त और डेविड अब्राहम नजर आए थे. कहानी एक सीधी-सादी स्कूल गर्ल की है, जो फिल्म स्टार धर्मेंद्र की बहुत बड़ी फैन होती है. लेकिन धीरे-धीरे उसे समझ आता है कि रील लाइफ और रियल लाइफ में काफी फर्क होता है. इस फिल्म को लोगों ने दिल से पसंद किया और जया बच्चन रातों-रात स्टार बन गईं. कम बजट में बनी इस फिल्म ने शानदार कमाई की और आज भी इसे क्लासिक माना जाता है.

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‘जंजीर’ (1973)

1973 में रिलीज हुई ‘जंजीर’ को प्रकाश मेहरा ने बनाया था. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की जोड़ी ने खूब कमाल किया. कहानी एक ईमानदार और एंग्री पुलिस ऑफिसर की है, जो अपने अतीत के दर्द से जूझते हुए सिस्टम से लड़ता है. जया बच्चन ने इसमें एक मजबूत और समझदार लड़की का किरदार निभाया. ये फिल्म सुपरहिट रही और इसी से अमिताभ बच्चन को ‘एंग्री यंग मैन’ की पहचान मिली. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया और आज भी इसे याद किया जाता है.

‘अभिमान’ (1973)

‘अभिमान’ भी 1973 में रिलीज हुई थी, जिसे ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट किया. फिल्म में अमिताभ और जया बच्चन पति-पत्नी के रोल में नजर आए. कहानी एक सिंगर कपल की है, जहां पत्नी की सफलता पति के अहंकार को ठेस पहुंचाती है. इस वजह से दोनों के रिश्ते में दूरी आ जाती है. जया बच्चन ने अपने दमदार अभिनय से सबका दिल जीत लिया और उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला. ये फिल्म कहानी और म्यूजिक दोनों के लिए पसंद की गई और आज भी इसे क्लासिक फिल्मों में गिना जाता है.

‘चुपके चुपके’ (1975)

1975 में आई ‘चुपके चुपके’ एक हल्की-फुल्की कॉमेडी फिल्म है, जिसे ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाया. फिल्म में जया बच्चन, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और शर्मिला टैगोर जैसे बड़े सितारे नजर आए. कहानी मजेदार प्रैंक और रिश्तों के बीच होने वाली नोक-झोंक पर आधारित है. फिल्म में हंसी के साथ-साथ फैमिली बॉन्डिंग भी दिखती है. दर्शकों ने इसे बहुत पसंद किया और ये उस दौर की हिट फिल्मों में शामिल रही. आज भी जब लोग हल्की-फुल्की फिल्म देखना चाहते हैं, तो ‘चुपके चुपके’ उनकी पहली पसंद बनती है.

‘शोले’ (1975)

‘शोले’ 1975 में रिलीज हुई और इसे रमेश सिप्पी ने डायरेक्ट किया. इस फिल्म में धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और अमजद खान जैसे सितारों के बीच जया बच्चन ने राधा का शांत और गहरा किरदार निभाया. फिल्म की कहानी दोस्ती, बदले और इंसाफ के इर्द-गिर्द घूमती है. शुरुआत में फिल्म को धीमा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन बाद में ये इतिहास की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हो गई. इसके डायलॉग और किरदार आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं और फिल्म को ऑल-टाइम क्लासिक माना जाता है.

‘सिलसिला’ (1981)

1981 में रिलीज ‘सिलसिला’ को यश चोपड़ा ने डायरेक्ट किया. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा की जोड़ी ने खूब सुर्खियां बटोरीं. कहानी शादीशुदा रिश्तों और अधूरे प्यार के इमोशनल पहलुओं को दिखाती है. रिलीज के समय फिल्म को मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन वक्त के साथ इसकी अहमियत बढ़ती गई. जया बच्चन ने इसमें एक मजबूत और समझदार पत्नी का किरदार निभाया. आज ‘सिलसिला’ को एक क्लासिक रोमांटिक ड्रामा माना जाता है, जिसे लोग बार-बार देखना पसंद करते हैं.