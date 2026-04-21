'वो मेरे हीरो का घर था' राजेश खन्ना के 'आशीर्वाद' को लेकर इमोशनल हुई मुमताज, कहा-समझ नहीं आता अक्षय कुमार ने ऐसा क्यों किया?

Mumtaz On Rajesh Khanna Aashirwad Bungalow Demolition: 'काका' के नाम से मशहूर राजेश खन्ना का आइकॉनिक बंगला आशीर्वाद सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि यादों का खजाना था. इसे टूटता देख दिग्गज एक्ट्रेस मुमताज भावुक हो उठीं.
Trending Photos
Mumtaz On Rajesh Khanna Aashirwad Bungalow Demolition: दिवंगत एक्टर राजेश खन्ना के मशहूर सी फेसिंग बंगले 'आशीर्वाद' को 2014 में 90 करोड़ की कीमत पर बेच दिया गया था. इसे गिराकर बाद में एक लैविश अपार्टमेंट बनाया गया. लेकिन इस बंगले से न सिर्फ दिग्गज एक्टर बल्कि वेटरन एक्ट्रेस मुमताज की भी यादें जुड़ी हैं. दरअसल, अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस मुमताज को इस बंगले के खत्म हो जाने का दुख आज भी होता है. हाल ही में उन्होंने इस बात खुलासा किया है.
हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में मुमताज ने बताया कि उनका राजेश खन्ना से गहरा रिश्ता था, वह अक्सर उस बंगले में जाया करती थीं और उससे जुड़ी कई यादें आज भी उनके दिल के करीब हैं. एक्ट्रेस ने राजेश खन्ना के बंगले 'आशीर्वाद' को याद करते हुए कहा कहा, 'मुझे बहुत दुख हुआ था. आज भी जब मैं उस बिल्डिंग को देखती हूं, तो कहती हूं ये मेरे हीरो का घर था.'
मुमताज ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि उनका घर कभी मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी का हुआ करता था. यह घर कार्टर रोड पर था और राजेश खन्ना के ‘आशीर्वाद’ बंगले के बेहद करीब था. उन्होंने कहा कि वह अक्सर वहां जाया करती थीं और उन पलों को आज भी बहुत याद करती हैं. उनके मुताबिक उस दौर में रिश्तों में अपनापन ज्यादा था और लोग एक-दूसरे के घर बिना किसी औपचारिकता के आ जाया करते थे. यही वजह है कि उनकी यादें आज भी इतनी ताजा और खास बनी हुई हैं.
मुमताज ने अंजू महेन्द्रू और राजेश खन्ना के साथ अपने रिश्तों के बारे में भी खुलकर बात की. मुमताज ने बताया कि दोनों उनका बहुत ख्याल रखते थे और हमेशा उन्हें अपनेपन का एहसास कराते थे. उन्होंने कहा ‘जब अंजू उनके साथ थीं, तो वह मुझे बुलाती थीं और मैं भी खुशी-खुशी चली जाती थी’. मुमताज ने यह भी बताया कि जब उनकी सगाई हुई थी, तब वह अपने मंगेतर को भी साथ लेकर जाती थीं. उस समय का माहौल बहुत प्यार भरा और स्नेह से भरा हुआ था.
मुमताज ने आगे कहा ‘काका और अंजू हमारा बहुत ख्याल रखते थे, हमेशा कहते थे खाओ, ये लो, वो लो’. उनके अनुसार फिल्म इंडस्ट्री के लोग दिल के बहुत बड़े होते हैं और रिश्तों को निभाना जानते हैं. उन्होंने बताया कि उस दौर में लोगों के बीच एक अलग ही अपनापन होता था, जो आज कहीं न कहीं कम होता नजर आता है. यही वजह है कि वह उन दिनों को बहुत मिस करती हैं और उन रिश्तों को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा मानती हैं.
जब स्टेज पर दर्द से कराह उठे आशा भोसले के पांव, तब सोनू निगम का जेस्चर बना मिसाल; सबके सामने दबाए थे पांव
राजेश खन्ना के बंगले ‘आशीर्वाद’ को लेकर मुमताज ने अपनी भावनाएं भी जाहिर कीं. उन्होंने कहा ‘मेरी इच्छा थी कि उनके जाने के बाद इस घर को म्यूजियम बना दिया जाए’. उनके मुताबिक यह सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि कई यादों और इतिहास से जुड़ी एक खास जगह थी. हालांकि बाद में यह बंगला बेच दिया गया, जिसे लेकर उन्हें अफसोस है. उन्होंने साफ कहा कि उन्हें इसके पीछे की असली वजह नहीं पता, इसलिए वह इस पर ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहतीं.
मुमताज ने अपने स्वभाव के बारे में भी बात करते हुए कहा कि वह बहुत इमोशनल इंसान हैं. उन्होंने कहा ‘जब मैं किसी से दोस्ती करती हूं या किसी से प्यार करती हूं, तो वो रिश्ता हमेशा के लिए होता है’. उन्होंने बताया कि अंजू महेन्द्रू और राजेश खन्ना के साथ उनका रिश्ता भी ऐसा ही था, जो समय के साथ और गहरा होता गया. उनके लिए ये रिश्ते सिर्फ काम तक सीमित नहीं थे, बल्कि दिल से जुड़े हुए थे.
दूसरी बार मां बनने वाली है 'देवों के देव... महादेव' की 'पार्वती', पूजा बनर्जी ने खास अंदाज में अनाउंस की प्रेग्नेंसी; दिखाया बेबी बंप
राजेश खन्ना के साथ काम करने के अपने अनुभव को याद करते हुए मुमताज ने बताया कि उन्हें उनकी आदतों की अच्छी समझ थी. उन्होंने कहा ‘मुझे पता होता था कि वो लेट आएंगे, लेकिन अपना काम पूरा जरूर करेंगे’. मुमताज ने बताया कि वह अपने शेड्यूल को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेती थीं. पहले उनके सोलो शॉट्स शूट होते थे और जब राजेश खन्ना आते थे, तब दोनों साथ के सीन करते थे. उन्होंने हंसते हुए कहा ‘मैं उनसे कहती थी मेरे क्लोज-अप हो गए हैं, अब आप अपना काम कीजिए, मैं जा रही हूं’.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.