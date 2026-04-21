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Hindi Newsबॉलीवुडवो मेरे हीरो का घर था राजेश खन्ना के आशीर्वाद को लेकर इमोशनल हुई मुमताज, कहा-समझ नहीं आता अक्षय कुमार ने ऐसा क्यों किया?

'वो मेरे हीरो का घर था' राजेश खन्ना के 'आशीर्वाद' को लेकर इमोशनल हुई मुमताज, कहा-समझ नहीं आता अक्षय कुमार ने ऐसा क्यों किया?

Mumtaz On Rajesh Khanna Aashirwad Bungalow Demolition: 'काका' के नाम से मशहूर राजेश खन्ना का आइकॉनिक बंगला आशीर्वाद सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि यादों का खजाना था. इसे टूटता देख दिग्गज एक्ट्रेस मुमताज भावुक हो उठीं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 21, 2026, 08:04 PM IST
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'वो मेरे हीरो का घर था' राजेश खन्ना के 'आशीर्वाद' को लेकर इमोशनल हुई मुमताज, कहा-समझ नहीं आता अक्षय कुमार ने ऐसा क्यों किया?

Mumtaz On Rajesh Khanna Aashirwad Bungalow Demolition: दिवंगत एक्टर राजेश खन्ना के मशहूर सी फेसिंग बंगले 'आशीर्वाद' को 2014 में 90 करोड़ की कीमत पर बेच दिया गया था. इसे गिराकर बाद में एक लैविश अपार्टमेंट बनाया गया. लेकिन इस बंगले से न सिर्फ दिग्गज एक्टर बल्कि वेटरन एक्ट्रेस मुमताज की भी यादें जुड़ी हैं. दरअसल, अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस मुमताज को इस बंगले के खत्म हो जाने का दुख आज भी होता है. हाल ही में उन्होंने इस बात खुलासा किया है. 

राजेश खन्ना के 'आशीर्वाद' को लेकर इमोशनल हुई मुमताज

हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में मुमताज ने बताया कि उनका राजेश खन्ना से गहरा रिश्ता था, वह अक्सर उस बंगले में जाया करती थीं और उससे जुड़ी कई यादें आज भी उनके दिल के करीब हैं. एक्ट्रेस ने राजेश खन्ना के बंगले 'आशीर्वाद' को याद करते हुए कहा कहा, 'मुझे बहुत दुख हुआ था. आज भी जब मैं उस बिल्डिंग को देखती हूं, तो कहती हूं ये मेरे हीरो का घर था.' 

मुमताज ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि उनका घर कभी मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी का हुआ करता था. यह घर कार्टर रोड पर था और राजेश खन्ना के ‘आशीर्वाद’ बंगले के बेहद करीब था. उन्होंने कहा कि वह अक्सर वहां जाया करती थीं और उन पलों को आज भी बहुत याद करती हैं. उनके मुताबिक उस दौर में रिश्तों में अपनापन ज्यादा था और लोग एक-दूसरे के घर बिना किसी औपचारिकता के आ जाया करते थे. यही वजह है कि उनकी यादें आज भी इतनी ताजा और खास बनी हुई हैं.

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मुमताज ने कहा- वो मेरे हीरो का घर था 

मुमताज ने अंजू महेन्द्रू और राजेश खन्ना के साथ अपने रिश्तों के बारे में भी खुलकर बात की. मुमताज ने बताया कि दोनों उनका बहुत ख्याल रखते थे और हमेशा उन्हें अपनेपन का एहसास कराते थे. उन्होंने कहा ‘जब अंजू उनके साथ थीं, तो वह मुझे बुलाती थीं और मैं भी खुशी-खुशी चली जाती थी’. मुमताज ने यह भी बताया कि जब उनकी सगाई हुई थी, तब वह अपने मंगेतर को भी साथ लेकर जाती थीं. उस समय का माहौल बहुत प्यार भरा और स्नेह से भरा हुआ था.

मुमताज ने आगे कहा ‘काका और अंजू हमारा बहुत ख्याल रखते थे, हमेशा कहते थे खाओ, ये लो, वो लो’. उनके अनुसार फिल्म इंडस्ट्री के लोग दिल के बहुत बड़े होते हैं और रिश्तों को निभाना जानते हैं. उन्होंने बताया कि उस दौर में लोगों के बीच एक अलग ही अपनापन होता था, जो आज कहीं न कहीं कम होता नजर आता है. यही वजह है कि वह उन दिनों को बहुत मिस करती हैं और उन रिश्तों को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा मानती हैं.

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राजेश खन्ना के बंगले ‘आशीर्वाद’ को लेकर मुमताज ने अपनी भावनाएं भी जाहिर कीं. उन्होंने कहा ‘मेरी इच्छा थी कि उनके जाने के बाद इस घर को म्यूजियम बना दिया जाए’. उनके मुताबिक यह सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि कई यादों और इतिहास से जुड़ी एक खास जगह थी. हालांकि बाद में यह बंगला बेच दिया गया, जिसे लेकर उन्हें अफसोस है. उन्होंने साफ कहा कि उन्हें इसके पीछे की असली वजह नहीं पता, इसलिए वह इस पर ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहतीं.

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राजेश खन्ना और अपने रिश्ते पर खुलकर की बात 

मुमताज ने अपने स्वभाव के बारे में भी बात करते हुए कहा कि वह बहुत इमोशनल इंसान हैं. उन्होंने कहा ‘जब मैं किसी से दोस्ती करती हूं या किसी से प्यार करती हूं, तो वो रिश्ता हमेशा के लिए होता है’. उन्होंने बताया कि अंजू महेन्द्रू और राजेश खन्ना के साथ उनका रिश्ता भी ऐसा ही था, जो समय के साथ और गहरा होता गया. उनके लिए ये रिश्ते सिर्फ काम तक सीमित नहीं थे, बल्कि दिल से जुड़े हुए थे.

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राजेश खन्ना के साथ काम करने के अपने अनुभव को याद करते हुए मुमताज ने बताया कि उन्हें उनकी आदतों की अच्छी समझ थी. उन्होंने कहा ‘मुझे पता होता था कि वो लेट आएंगे, लेकिन अपना काम पूरा जरूर करेंगे’. मुमताज ने बताया कि वह अपने शेड्यूल को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेती थीं. पहले उनके सोलो शॉट्स शूट होते थे और जब राजेश खन्ना आते थे, तब दोनों साथ के सीन करते थे. उन्होंने हंसते हुए कहा ‘मैं उनसे कहती थी मेरे क्लोज-अप हो गए हैं, अब आप अपना काम कीजिए, मैं जा रही हूं’.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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