काम के लिए दर-दर भटक रहा 78 साल का ये एक्टर, 'चंद्रकांता' में बने थे पंडित जगन्नाथ, बोले- यहां सिर्फ झूठ बिकता है

Rajendra Gupta Not Getting Work: 'चंद्रकांता', रावण, कहां गए वो लोग जैसे टॉप शोज में नजर आ चुके टीवी एक्टर राजेंद्र गुप्ता ने अपनी अलग पहचान बनाई. लेकिन, टीवी के साथ-साथ बॉलीवुड में कई साल देने के बाद अब एक्टर काम के लिए तरस रहे हैं. हाल ही में इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को लेकर बड़ा खुलासा किया. साथ ही कहा कि कोई उन्हें इसलिए कास्ट नहीं कर रहा क्योंकि वो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है.

नहीं दिए मुझे रोल..

सिद्धार्थ कनन से बातचीत के दौरान एक्टर ने इंडस्ट्री में अपने स्ट्रगल को लेकर बात की. इन्होंने कहा- 'मुझे अब भी लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया. इंडस्ट्री ने मुझे उस तरह के रोल नहीं दिए जैसा मैं चाहता था. मैं किसी ग्रुप या कैंप का हिस्सा नहीं हूं. मैं ऐसे फिल्ममेकर के साथ काम करना चाहता हूं जिनका काम मुझे पसंद हो. जिनके साथ काम करके मुझे मजा आ जाए.'

आपके काम की कोई कीमत नहीं

'मैं कुछ अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुका हूं. जिनका काम मुझे अच्छा लगा. लेकिन,फिर उन लोगों ने कभी नहीं बुलाया. क्या मैं इतना बुरा हूं? या मैं गुंडा हूं या आपका अनादर करता हूं. बस मैंने इस बात का उन्हें एहसास नहीं होने दिया कि मैं दरबारी हूं. हमें ऐसा करने की क्या जरूरत है. क्या आपके काम की कोई कीमत नहीं है.'

सिर्फ झूठ बिकता है

एक्टर ने कहा कि राजकुमार हिरानी और अनुभव सिन्हा के साथ काम करना चाहता था. लेकिन दोबारा रोल नहीं दिया. इंडस्ट्री में सिर्फ झूठ बिकता है. उसका असर ज्यादा होता है. लेकिन, ये सही है कि क्योंकि इंडस्ट्री का ही शो बिजनेस है.आपको बता दें, टीवी शोज के अलावा राजेंद्र गुप्ता 'लगान', 'अपने', 'गुरू' में नजर आ चुके हैं. इसके साथ ही सलमान खान की आने वाली फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में भी दिखेंगे.