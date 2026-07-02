/एक विवाह ऐसा भी... 78 की उम्र में दूसरी बार दूल्हा बने दिग्गज एक्टर, 37 साल बाद फिर पत्नी संग लिए सात फेरे; सुनते ही फैंस बोले- ‘वाह! क्या बात है’

Actor Ashok Saraf Re-Marriage: मराठी और हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अशोक सराफ इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से काफी चर्चा में हैं. फैंस को उनकी दमदार एक्टिंग के साथ-साथ उनका सादगी भरा अंदाज भी बेहद पसंद आता है. हाल ही में उन्होंने अपनी शादी की 37वीं सालगिरह बेहद शानदार तरीके से मनाई. सोशल मीडिया पर उनकी इस एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के वीडियो और तस्वीरें जमकर वायरल हो रहे हैं. फैंस इन तस्वीरों पर खूब प्यार लुटा रहे हैं और अपनी पसंदीदा जोड़ी को बधाई दे रहे हैं.
सराफ साहब का यह अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है. अशोक सराफ और निवेदिता सराफ की जोड़ी को फिल्म इंडस्ट्री का सबसे परफेक्ट कपल माना जाता है. दोनों ने साल 1990 में गोवा के बेहद फेमस ‘मंगेशी मंदिर’ में सात फेरे लिए थे. आज के दौर में भी इस कपल का रिश्ता आपसी प्यार, अटूट भरोसे और सम्मान की एक मिसाल पेश करता है. हालांकि, अशोक और निवेदिता की उम्र में पूरे 18 साल का बड़ा फासला है, लेकिन इन्होंने अपने बेइंतहा प्यार और समझदारी के बीच कभी भी इस उम्र के अंतर को हावी नहीं होने दिया.
शादी के 37 साल शानदार तरीके से पूरे होने की खुशी में अशोक और निवेदिता ने एक बार फिर से सात जन्मों तक साथ निभाने की कसमें खाईं. अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के इस खास मौके पर दोनों बिल्कुल असली दूल्हा-दुल्हन की तरह सजे-धजे नजर आए. दोनों ने एक-दूसरे के गले में वरमाला डाली. जहां आसमानी रंग की खूबसूरत साड़ी में निवेदिता बेहद प्यारी लग रही थीं, वहीं कुर्ता-पायजामा पहने अशोक के चेहरे पर एक अलग ही खुशी साफ दिखाई दे रही थी. अशोक ने अपनी शादी की खूबसूरत तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर की.
साथ ही अपनी पत्नी के लिए एक बेहद रोमांटिक मैसेज भी लिखा. उन्होंने लिखा, ‘मेरी नजर जब भी तुम्हारे ऊपर पड़ती है, तो 37 साल बाद भी मेरा दिल बिल्कुल उसी तरह मुस्कुरा उठता है’. इसके साथ ही उन्होंने निवेदिता को अपनी सबसे अच्छी दोस्त, अपनी असली ताकत और हमेशा रहने वाला प्यार बनने के लिए दिल से शुक्रिया भी कहा. आपको बता दें कि अशोक और निवेदिता का एक बेटा भी है, जिसका नाम अनिकेत सराफ है, जिन्होंने एक्टिंग की दुनिया से दूर अपनी पसंद से एक शेफ के तौर पर करियर बनाया और कामयाब हुए.
अशोक सराफ को आज भी हिंदी टीवी शो ‘हम पांच’ के आनंद माथुर के रोल के लिए घर-घर में याद किया जाता है, जिसने उन्हें पूरे देश में मशहूर कर दिया था. इस साल ये खूबसूरत कपल ‘कान्स फिल्म फेस्टिवल’ में भी शामिल हुआ था, जहां उन्होंने बहुत गर्व के साथ महाराष्ट्रियन संस्कृति को दुनिया के सामने पेश किया था. अशोक सराफ ने अपने बेहतरीन अभिनय और टाइमिंग से हमेशा लोगों का एंटरटेनमेंट किया. आज भी जब दोनों साथ नजर आते हैं, तो उनके बीच का तालमेल और प्यार नए शादीशुदा जोड़ों को एक बहुत बड़ी सीख देता है.