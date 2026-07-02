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एक विवाह ऐसा भी... 78 की उम्र में दूसरी बार दूल्हा बने दिग्गज एक्टर, 37 साल बाद फिर पत्नी संग लिए सात फेरे; सुनते ही फैंस बोले- ‘वाह! क्या बात है’

Ashok Saraf Re-Marriage: मराठी और हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अशोक सराफ ने अपनी शादी की 37वीं सालगिरह पर पत्नी निवेदिता संग दोबारा सात फेरे लिए हैं. इस उम्र में भी दोनों का अनोखा प्यार और दूल्हा-दुल्हन वाला अंदाज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 02, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:14 PM IST
एक विवाह ऐसा भी... 78 की उम्र में दूसरी बार दूल्हा बने दिग्गज एक्टर, 37 साल बाद फिर पत्नी संग लिए सात फेरे; सुनते ही फैंस बोले- ‘वाह! क्या बात है’
Image Credit: Actor Ashok Saraf Re-Marriage With WifeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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