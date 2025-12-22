Advertisement
trendingNow13050010
Hindi Newsबॉलीवुडवो तो हीरा है... बेटी नताशा और दामाद फरदीन खान के सेपरेशन पर बोलीं मुमताज- साथ आने पर कहते हैं-देखेंगे

'वो तो हीरा है...' बेटी नताशा और दामाद फरदीन खान के सेपरेशन पर बोलीं मुमताज- साथ आने पर कहते हैं-देखेंगे

 Fardeen Khan और नताशा कई साल से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं. दोनों के सेपरेशन को लेकर मुमताज ने रिएक्ट किया हैं. एक्ट्रेस ने दोनों के अलग होने पर बात की और ये भी कहा कि फरदीन तो हीरा है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 22, 2025, 07:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुमताज और नताशा-फरदीन
मुमताज और नताशा-फरदीन

Mumtaz on Fardeen Khan Natasha Divorce: वेटरन एक्ट्रेस मुमताज की बेटी नताशा और फरदीन खान की शादी साल 2005 में हुई थी. लेकिन, 2023 में दोनों ने सेपरेशन का ऐलान कर दिया था. ऐसे में पुराने जमाने की अदाकारा मुमताज ने अपनी बेटी और दामाद के रिश्ते को लेकर बात की. एक्ट्रेस ने फरदीन को बेहतरीन पिता और पति बताया. इसके साथ ही कहा कि वो अभी भी नताशा की बहुत परवाह करता है. मुमताज का ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है.

वो तो हीरा है

विक्की लालवानी को दिए इंटरव्यू में मुमताज ने कहा- 'मुझे आज भी फरदीन हीरा लगता है. वो मेरा फेवरेट है. मैं उससे बहुत प्यार करती हूं. क्योंकि जब वो पैदा हुआ था तो हम फिरोज की फिल्म की शूटिंग कर रहे थे. मैंने उसके नाम पर शैम्पेन पी थी. जब मेरी बेटी लंदन में बीमार थी तो वो उससे मिलने तीन बार लंदन गया. अगर कोई आदमी होता तो कहता कि झील में कूद जाओ मैं क्यों जाऊं, उसके लिए आना जरूरी नहीं था. लेकिन वो गया.'

Add Zee News as a Preferred Source

जान से ज्यादा प्यार करता है
मुमताज ने कहा कि 'वैसे तो बच्चे मां के पास रहते है. लेकिन, वो अपने बच्चों से बहुत जुड़ा हुआ है. जब उनकी छुट्टियां होती है तो वो उन्हें छुट्टियों पर ले जाता है. मेरी बेटी भी खुशी-खुशी मान जाती है. बच्चों को फूल की तरह रखता है. कभी मना नहीं करता. उन्हें शॉपिंग पर भी ले जाता है. मैं झूठ नहीं बोल रही. वो अपने बच्चों से जान से ज्यादा प्यार करता है. आप खुद भी पूछ सकते हैं.'

साथ आने पर कहते हैं-देखेंगे

वेटरन एक्ट्रेस ने कहा कि 'मैं तो चाहती हूं कि दोनों फिर से साथ आ जाएं. वो बहुत अच्छे इंसान है. अच्छे दिल के हैं. मुझसे बहुत प्यार करते हैं और इज्जत देते हैं. मैं भगवान से दुआ करती हूं कि दोनों फिर से एक हो जाएं. उसने अभी तक किसी से शादी नहीं की है. पता नहीं तकदीर को क्या मंजूर है. मैंने फरदीन से दो-चार बार कहा है कि तुम दोनों साथ क्यों नहीं रहते. वो बस इतना कहते हैं देखेंगे.'

आखिरी बार इस मूवी में आए थे नजर

इससे पहले मुमताज ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा था कि दोनों के बीच अभी तक तलाक नहीं हुआ है. वो अभी भी पति पत्नी हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो फरदीन आखिरी बार 'हाउसफुल 5' में नजर आए थे. 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Kiara Advanitoxic

Trending news

असम में हिंसा की आग, कार्बी आंगलोंग में प्रदर्शन के दौरान आगजनी, पुलिस ने की फायरिंग
Assam
असम में हिंसा की आग, कार्बी आंगलोंग में प्रदर्शन के दौरान आगजनी, पुलिस ने की फायरिंग
फिर मिल बैठेंगे 'ठाकरे ब्रदर्स', BMC चुनाव के लिए बन गया सीट शेयरिंग फॉर्मूला
uddhav thackeray
फिर मिल बैठेंगे 'ठाकरे ब्रदर्स', BMC चुनाव के लिए बन गया सीट शेयरिंग फॉर्मूला
महाराष्ट्र के बाद यहां बजा BJP का डंका, बैलेट पेपर चुनाव में पिछड़ी आप-कांग्रेस
Goa Zila Panchayat election result
महाराष्ट्र के बाद यहां बजा BJP का डंका, बैलेट पेपर चुनाव में पिछड़ी आप-कांग्रेस
'SIR से क्यों घबरा रही TMC...', ममता की सरकार पर सुवेंदु अधिकारी का निशाना
National News
'SIR से क्यों घबरा रही TMC...', ममता की सरकार पर सुवेंदु अधिकारी का निशाना
पंजाब के पूर्व DGP ने खुद को क्यों मारी गोली? सुसाइड नोट से खुल गया राज, क्या थी वजह
Punjab
पंजाब के पूर्व DGP ने खुद को क्यों मारी गोली? सुसाइड नोट से खुल गया राज, क्या थी वजह
2 आरोपियों को पैसे के बदले ‌दिए सिम कार्ड... तीसरा आरोपी ने क्या बताया सच?
#karnataka
2 आरोपियों को पैसे के बदले ‌दिए सिम कार्ड... तीसरा आरोपी ने क्या बताया सच?
इज्जत के नाम पर दरिंदा बना पिता! 7 महीने की गर्भवती बेटी की पिता ने की हत्या
Pregnant Woman Murdered
इज्जत के नाम पर दरिंदा बना पिता! 7 महीने की गर्भवती बेटी की पिता ने की हत्या
1984 सिख दंगे का बड़ा खुलासा! सज्जन कुमार पर कोर्ट 22 जनवरी को सुना सकती है फैसला
1984 sikh riots
1984 सिख दंगे का बड़ा खुलासा! सज्जन कुमार पर कोर्ट 22 जनवरी को सुना सकती है फैसला
मनरेगा खत्म करने के होंगे गंभीर परिणाम, सोनिया ने सरकार पर साधा निशाना, कही ये बात
sonia gandhi
मनरेगा खत्म करने के होंगे गंभीर परिणाम, सोनिया ने सरकार पर साधा निशाना, कही ये बात
6 हजार के बदले 18 हजार! वंदे भारत के टीटीई ने परिवार को किया शर्मसार; बच्चों के...
vande bharat
6 हजार के बदले 18 हजार! वंदे भारत के टीटीई ने परिवार को किया शर्मसार; बच्चों के...