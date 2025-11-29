Advertisement
धर्मेंद्र के निधन के 5 दिन बाद टूटा ये 79 साल का एक्टर, सालों से हैं देओल परिवार के मित्र, सनी और बॉबी से मिलने के बाद हुए भावुक

हिंदी फिल्मों के दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र के निधन ने पूरे फिल्म जगत को गहरे सदमे में डाल दिया है, उनके लाखों चाहने वाले फैंस और दोस्त उन्हें लगातार श्रद्धांजलि दे रहे हैं. वहीं इस बीच बॉलीवुड के सुपरस्टार और धर्मेंद्र के सालों से दोस्त रहे इस शख्स ने आज 5 दिन बाद उन्हें याद किया. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 29, 2025, 08:42 PM IST
ही-मैन के निधन के बाद से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर फैल गई है और एक्टर को जानने वाला हर शख्स उनके जाने के बाद से ही लगातार उन्हें सोशल मीडिया और परिवार जनों से मिलकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं. वहीं धर्मेंद्र के जाने के बाद हेमा मालिनी ने अपने यहां गीता पाठ रखा, तो वहीं दूसरी ओर देओल परिवार ने प्रेयर मीट का आयोजन किया. इस प्रेयर मीट में इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे पहुंचे, जिसमें सलमान खान, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और सोनू निगम जैसे नाम शामिल हैं. प्रेयर मीट में सभी ने धर्मेंद्र को याद करते हुए अपनी भावनाएं उनके लिए शेयर कीं.

 

5 दिन बाद एक्टर को आई दोस्त की याद
धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में उनके सबसे करीबी दोस्त एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने भाग नहीं लिया और आज एक्टर के निधन के 5 दिन बाद उन्होंने अपने दोस्त को याद किया. दरअसल एक्टर  शत्रुघ्न सिन्हा हाल ही में दिल्ली से लौटे और आने के तुरंत बाद वो सीधे देओल परिवार से मिलने पहुंच गए. वहीं देओल परिवार से मिलने के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, वे बहुत भारी दिल के साथ धर्मेंद्र के घर गए थे. वहां उन्होंने सनी देओल, बॉबी देओल, उनकी पत्नी तान्या देओल और उनके बेटों से मुलाकात की.

धर्मेंद्र के परिवार से मिलकर हुए भावुक
दिग्गज कलाकार शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि धर्मेंद्र सिर्फ एक स्टार नहीं थे, बल्कि एक कमाल के इंसान भी थे, जिन्होंने अपने जीवन में कई लोगों के दिलों को छुआ. उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र हमेशा लोगों की यादों में जिंदा रहेंगे. वहीं एक्टर ने आगे बताया कि देओल परिवार से मिलकर उन्हें बहुत इमोशनल फील हुआ और उन्होंने पूरे परिवार के लिए शांति और शक्ति की प्रार्थना की.

