धर्मेंद्र के निधन के 5 दिन बाद टूटा ये 79 साल का एक्टर, सालों से हैं देओल परिवार के मित्र, सनी और बॉबी से मिलने के बाद हुए भावुक

ही-मैन के निधन के बाद से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर फैल गई है और एक्टर को जानने वाला हर शख्स उनके जाने के बाद से ही लगातार उन्हें सोशल मीडिया और परिवार जनों से मिलकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं. वहीं धर्मेंद्र के जाने के बाद हेमा मालिनी ने अपने यहां गीता पाठ रखा, तो वहीं दूसरी ओर देओल परिवार ने प्रेयर मीट का आयोजन किया. इस प्रेयर मीट में इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे पहुंचे, जिसमें सलमान खान, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और सोनू निगम जैसे नाम शामिल हैं. प्रेयर मीट में सभी ने धर्मेंद्र को याद करते हुए अपनी भावनाएं उनके लिए शेयर कीं.

5 दिन बाद एक्टर को आई दोस्त की याद

धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में उनके सबसे करीबी दोस्त एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने भाग नहीं लिया और आज एक्टर के निधन के 5 दिन बाद उन्होंने अपने दोस्त को याद किया. दरअसल एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा हाल ही में दिल्ली से लौटे और आने के तुरंत बाद वो सीधे देओल परिवार से मिलने पहुंच गए. वहीं देओल परिवार से मिलने के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, वे बहुत भारी दिल के साथ धर्मेंद्र के घर गए थे. वहां उन्होंने सनी देओल, बॉबी देओल, उनकी पत्नी तान्या देओल और उनके बेटों से मुलाकात की.

On my return from Delhi, went with a very heavy sorrowful heart to our dearest family friend our elder brother's @aapkadharam

home. It was a heart touching meeting his wonderful sons @iamsunnydeol Bobby Deol @thedeol, his attractive, charming wife Tanya their handsome sons… pic.twitter.com/mNi5NoeSHT — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) November 29, 2025

धर्मेंद्र के परिवार से मिलकर हुए भावुक

दिग्गज कलाकार शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि धर्मेंद्र सिर्फ एक स्टार नहीं थे, बल्कि एक कमाल के इंसान भी थे, जिन्होंने अपने जीवन में कई लोगों के दिलों को छुआ. उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र हमेशा लोगों की यादों में जिंदा रहेंगे. वहीं एक्टर ने आगे बताया कि देओल परिवार से मिलकर उन्हें बहुत इमोशनल फील हुआ और उन्होंने पूरे परिवार के लिए शांति और शक्ति की प्रार्थना की.