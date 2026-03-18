हिंदी सिनेमा का वो सितारा... जिसने कई पीढ़ियों को किया इंस्पायर, आज भी कहलाते हैं इंडस्ट्री में सबसे चार्मिंग एक्टर

Shashi Kapoor: आज शशी कपूर की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर उनके फैंस और सिनेमा प्रेमी उन्हें याद कर रहे हैं. हिंदी सिनेमा के इस वर्सेटाइल और अट्रैक्टिव स्टार ने बाल कलाकार से लेकर लीड हीरो तक का सफर तय किया. इसी बीच अनिल कपूर ने भी उन्हें याद करते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जो फैंस का दिल जीत रहा है.
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Shashi Kapoor Birth Anniversary: आज शशी कपूर की बर्थ एनिवर्सरी पर पूरे देश में उनके फैंस और उनकी फिल्मों को पसंद करने वाले उन्हें याद कर रहे हैं. 18 मार्च, 1938 को हिंदी सिनेमा के सबसे पुराने खानदान कपूर खानदान में जन्मे शशी कपूर आज भी इंडस्ट्री में वर्सेटाइल और अट्रैक्टिव स्टार माने जाते हैं. उन्होंने अपने परिवार की धरोहर को आगे बढ़ाया और साथ ही अपने लिए एक अलग पहचान बनाई. शशि कपूर की पर्सनैलिटी, उनके अभिनय का तरीका और उनका अट्रैक्शन हमेशा लोगों के दिलों में रहा.
हाल ही में अनिल कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर शशि कपूर को याद करते हुए एक लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस को दिल जीत रहा है. उन्होंने इस पोस्ट में लिखा, ‘जन्मदिन पर शशि कपूर को याद कर रहा हूं. मेरी उनके साथ सफर असल में पहले से ही शुरू हो गई थी. बचपन में मुझे फिल्म ‘तू पायल मैं गीत’ में छोटे शशि कपूर का रोल करने का मौका मिला था. ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हमेशा रहा और शुरुआती दिनों में ही उन्होंने देखा कि मैं अभिनय के लिए कितना उत्साहित था’.
शशि कपूर की बर्थ एनिवर्सरी पर ताजा की यादें
अनिल कपूर ने आगे लिखा, ‘वे मेरे कॉलेज स्टेज पर परफॉर्म करने के समय भी मुझे नोटिस करने वाले पहले लोगों में से एक थे. मुझे अभी भी याद है कि मुझे दिलीप कुमार एक्टर ट्रॉफी उन्हीं से मिली थी. उस समय मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी खुशी थी. शशि जी एक सच्चे जेंटलमैन थे, बेहद आकर्षक और सिनेमा के प्रति गहरा प्रेम रखने वाले इंसान थे’. शशि कपूर ने फिल्मों में अभिनय के साथ-साथ प्रोडक्शन में भी योगदान दिया. उन्होंने फेमस पृथ्वीराज कपूर थिएटर की शुरुआत की और कई यादगार फिल्में बनाई.
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अनिल कपूर ने साझा की बचपन की कहानी
उनके योगदान ने हिंदी सिनेमा को एक नई दिशा दी. अनिल कपूर ने कहा, ‘शशि जी ने बचपन से लेकर मेरे शुरुआती एक्टिंग दिनों तक मुझे प्रोत्साहन और दया दिखाई. मैं हमेशा उनके योगदान और उनके सिनेमा के लिए समर्पण के लिए आभारी रहूंगा’. पृथ्वीराज कपूर के सबसे छोटे बेटे शशि कपूर ने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के तौर पर की थी. 60 से 70 के दशक में वे लीड एक्टर के तौर पर उभरे. उनका प्यारा अंदाज, सिंपल स्क्रीन प्रेजेंस और नेचुरल एक्टिंग स्टाइल उन्हें दर्शकों का पसंदीदा बना गया.
फिल्मों और थिएटर में दिया अमूल्य योगदान
शशि कपूर केवल एक एक्टर ही नहीं, बल्कि सिनेमा के लिए समर्पित कलाकार भी थे. उन्होंने बतौर बाल कलाकार अपने करियर की शुरुआत 1948 में राज कपूर की फिल्म ‘आग’ से की और लीड एक्टर के तौर पर उनकी पहली फिल्म 1961 में आई ‘धर्मपुत्र’ थी. उन्होंने लगभग 50 साल इंडस्ट्री में काम किया. इस दौरान उन्होंने 160 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें करीब 148 हिंदी और 12 अंग्रेजी फिल्में शामिल हैं. जिनमें ‘जब जब फूल खिले’, ‘वक्त’, ‘दीवार’, ‘त्रिशूल’, ‘कभी‑कभी’ जैसी हिट शामिल हैं.
उनका अंदाज और अभिनय हमेशा रहेगा याद
आज भी उनकी फिल्मों को याद किया जाता है और खूब देखा जाता है. बता दें, कई पीढ़ियों को इंस्पायर करने वाले शशि कपूर 4 दिसंबर, 2017 को इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी यादें और उनका योगदान आज भी जीवित हैं. उनकी फिल्मों और थिएटर कामों के जरिए उन्होंने कई पीढ़ियों के कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को प्रेरित किया. उनकी जयंती पर उन्हें सिर्फ एक स्टार के रूप में नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा में ग्रेस, टैलेंट और पैशन के साथ योगदान देने वाले पायनियर के तौर पर याद किया जाता है.
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