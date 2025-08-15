जन गण मन... पहली बार कब और कहां गाया गया था 52 सेकंड का राष्ट्रगान? इस महिला ने गाकर इतिहास में दर्ज करवाया अपना नाम

Happy Independence Day 2025: 15 अगस्त, 2025 को पूरा देश आजादी का 79वां साल मना रहा है. इस खास मौके पर एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले से तिरंगा फहराया और उसके बाद राष्ट्रगान हुआ. स्वतंत्रता दिवस पर ये परंपरा कई दशकों से चली रही है, जिसका साक्षी हर देशवासी बनाता है. फिर चाहे वो लाल किले पर मौजूद हो या घर बैठे टीवी पर देख रहा हो.

लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब और किसने गाया था? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास में मिलता है, जब पहली बार ये गीत एक बड़े राजनीतिक मंच पर सुनाया गया था. भारत का राष्ट्रगान ‘जन-गण-मन’ पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और ये दिन था 27 दिसंबर, 1911. इस गीत को पहली बार सरला देवी ने अपनी आवाज से सजाया था. बहुत कम लोग जानते हैं कि सरला देवी, रवींद्रनाथ टैगोर की भांजी थीं.

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi hoists the national flag at the Red Fort. #IndependenceDay (Video Source: DD) pic.twitter.com/UnthwfL72O — ANI (@ANI) August 15, 2025

रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा था राष्ट्रगान

उन्होंने ही इस गीत को वहां उपस्थित लोगों के सामने गाकर अमर बना दिया. इतना ही नहीं, खुद का नाम भी हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा दिया. ये मौका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पल माना जाता है. रवींद्रनाथ टैगोर ने ‘जन-गण-मन’ को 1905 में बंगाली भाषा में लिखा था. ये गीत भारत की एकता, विविधता और गौरव का प्रतीक है. बाद में, संविधान सभा ने 24 जनवरी, 1950 को इसे ऑफिशियल राष्ट्रगान के तौर पर अपनाया.

हमेशा गर्व और सम्मान महसूस करता है राष्ट्रगान

आज ये गीत हर भारतीय के दिल में एक खास जगह रखता है. जब राष्ट्रगान कही बजता है या सुनाई देता है तो राष्ट्रीय गर्व का भाव अपने आप मन में जाग जाता है. राष्ट्रगान गाने के कुछ नियम भी हैं. इसे हमेशा खड़े होकर और सावधान की मुद्रा में गाना चाहिए. इसके शब्दों का उच्चारण एक दम साफ और सही होना जरूरी है. ‘जन-गण-मन’ गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है. इस दौरान किसी भी तरह का शोर या दूसरे गाने की आवाज नहीं होनी चाहिए, ताकि पूरा माहौल सम्मान और गरिमा से भरा रहे.

देश की विविधता दिखाता है राष्ट्रगान

राष्ट्रगान के बोल हैं — 'जन-गण-मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता...'. इसमें भारत के अलग-अलग प्रांतों, नदियों, पर्वतों और समुद्र का उल्लेख है. ये गीत भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता का खूबसूरत से पेश करता है. हर बार जब ये गीत बजता है, तो देशवासियों के मन में देश के लिए गर्व और एकता की भावना और गहरी हो जाती है.