/8.2 रेटिंग वाली सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर...15 साल बाद सीक्वल ला रहे मेकर्स; आज भी लोगों के फेवरेट है ये 4 गाने

ऋतिक रोशन, अभय देओल और फरहान अख्तर की सुपरहिट फिल्म ‘जिंदगी ना मिलेगी दोबारा’ को रिलीज हुए पूरे 15 साल हो चुके हैं. ये फिल्म 15 जुलाई 2011 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. 15 साल पूरे होने की खुशी में फिल्म की स्टार कास्ट ने पुरानी यादों को ताजा कीं और सोशल मीडिया पर शूटिंग के दिनों की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. ऋतिक रोशन ने इस मौके पर एक दिल छू लेने वाला मैसेज लिखा. उन्होंने बताया कि कैसे अर्जुन के रोल ने उन्हें असल जिंदगी की उलझनों से बाहर निकलने में मदद की.
ऋतिक रोशन ने कुछ तस्वीरें शेय करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘‘जिंदगी ना मिलेगी दोबारा’ के 15 साल पूरे हो गए हैं. ये एक ऐसी फिल्म और सफर है जो मुझे आज भी हैरान करता है. अर्जुन एक ऐसा रोल था, जिसने मुझे पर्दे पर उस उलझन को जीने का मौका दिया जिससे मैं असल जिंदगी में जूझ रहा था’. ऋतिक ने आगे लिखा, ‘शूटिंग की शुरुआत में डायरेक्टर जोया अख्तर के साथ कई बातचीत के बाद उन्हें एक ऐसा डायरेक्ट मिली, जिसने एक एक्टर के तौर पर उन्हें खुलकर काम करने की पूरी आजादी दी’.
ऋतिक ने जोया अख्तर की तारीफ करते हुए लिखा, ‘काम करने के उनके तरीके पर उनका भरोसा पक्का था और इसी वजह से हम सभी कलाकारों को सेट पर खुलकर काम करने की आजादी मिली. हम सब बेवकूफों की तरह मजे कर रहे थे और बाद में समझ आया कि हमने कुछ बहुत खूबसूरत बना दिया है. जोया को शुक्रिया कि उन्होंने हमें बेवकूफ बनने दिया’. ऋतिक ने कहा कि जैसे अर्जुन ने खुद को अपनाकर आजादी पाई, वैसे ही उन्होंने भी पाई. ये सफर उनके लिए खुद को बदलने जैसा था.
ऋतिक ने अपने को-स्टार्स अभय, फरहान, कैटरीना कैफ, कल्कि कोचलिन और पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने लिखा, ‘हमने ये कर दिखाया और सबसे जरूरी बात ये है कि हमने काम के दौरान खूब मस्ती की. इस मैजिकल फिल्म का हिस्सा बनने के लिए ब्रह्मांड का शुक्रिया’. बता दें कि इस फिल्म ने भारत में 90 करोड़ रुपये और दुनियाभर में 153 से 175 करोड़ रुपये की कमाई की थी, जबकि इसका बजट सिर्फ 60 करोड़ रुपये था. इस फिल्म के गाने आज भी लोगों की प्लेलिस्ट का हिस्सा हैं.
अब फैंस के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, डायरेक्टर जोया अख्तर ने इस फिल्म के सीक्वल यानी ‘जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 2’ की पहली कहानी लिख ली है. इस नई फिल्म में एक बार फिर ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर और अभय देओल की वही पुरानी तिकड़ी पर्दे पर साथ नजर आ सकती है. फिल्म की कहानी इन तीनों लोगों के 40 साल की उम्र के पड़ाव पर आधारित होगी, जिसमें उनकी उम्र का असर, बदलती दोस्ती और अधूरे सपनों को दिखाया जाएगा.
मेकर्स की इन तीनों स्टार्स से बात चल रही है. फिलहाल फिल्म की शुरुआत इन स्टार्स की डेट्स पर निर्भर करती है. अगर सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक रहा, तो जोया अख्तर अपनी अगली फिल्म ‘दहाड़ 2’ का काम पूरा करने के बाद इस साल के आखिर तक इसकी शूटिंग शुरू कर सकती हैं. फैंस इस खबर से बेहद एक्साइटेड हैं और वे एक बार फिर अर्जुन, कबीर और इमरान को बड़े पर्दे पर साथ देखने का इंतजार कर रहे हैं. ये फिल्म आज भी लोगों को जिंदगी को खुलकर जीने की सीख देती है.