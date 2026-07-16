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8.2 रेटिंग वाली सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर...15 साल बाद सीक्वल ला रहे मेकर्स; आज भी लोगों के फेवरेट है ये 4 गाने

Zindagi Na Milegi Dobara Turns 15: ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर और अभय देओल की ब्लॉकहबस्टर फिल्म ‘जिंदगी ना मिलेगी दोबारा’ को रिलीज हुए 15 साल हो गए हैं. इस मौके पर ऋतिक ने एक बेहद इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. वहीं, अब फैंस के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ रही है कि मेकर्स जल्द ही इस फिल्म का दूसरा पार्ट यानी सीक्वल लेकर आ सकते हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 16, 2026, 09:12 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:12 AM IST
8.2 रेटिंग वाली सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर...15 साल बाद सीक्वल ला रहे मेकर्स; आज भी लोगों के फेवरेट है ये 4 गाने
Image Credit: Zindagi Na Milegi Dobara Turns 15Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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