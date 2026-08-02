OTT पर मस्ट वॉच है ये 2.5 घंटे की साइको-थ्रिलर! सस्पेंस ऐसा... हिल जाएंगे दिमाग के तार; IMDb पर भी मिली 8.2 की शानदार रेटिंग

आजकल ओटीटी पर कई तरह की फिल्में और सीरीज देखने को मिल जाती हैं. ऐसे में अगर आप भी घर बैठे कोई बेहतरीन और रोमांच से भरपूर थ्रिलर फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं तो एक हालिया रिलीज फिल्म आपके लिए एकदम सही पसंद साबित हो सकती है. सिनेमाघरों में तहलका मचाने के बाद अब ये फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है और आते ही ट्रेंड करने लगी है. इसे देखने वाले हर इंसान की तरफ से काफी तारीफें मिल रही हैं. क्रिटिक्स ने भी इसकी कहानी और कलाकारों के अभिनय की जमकर तापीफ हुई. लोगों का कहना है कि ये फिल्म शुरू से आखिर तक बांधकर रखती है.
इस थ्रिलर फिल्म को लोगों ने इतना प्यार दिया है कि अब इसकी बातें चारों तरफ हो रही है. सिनेमाप्रेमियों के बीच इस वक्त ये फिल्म सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में शामिल हो चुकी है. इसे मशहूर रेटिंग साइट प्लेटफॉर्म्स पर भी काफी शानदार रेटिंग मिली है. लोगों का कहना है कि इस फिल्म की कहानी सिर्फ सस्पेंस से भरी नहीं है, बल्कि ये एक मां और उसके बेटे के बीच के अटूट रिश्ते को भी बहुत खूबसूरती से दिखाती है. फिल्म देखते समय लोग किरदारों के दर्द और उसकी मजबूरी से खुद को पूरी तरह से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं. यही वजह है कि ये ओटीटी की मस्ट वॉच मूवी बन चुकी है.
इस धांसू फिल्म की कहानी एक टीनएज लड़के की है, जो अपनी मां को ढूंढने की काफी कोशिश कर रहा है. जब उसकी मां जेल से छूटकर इधर-उधर भटकती है और अलग-अलग पहचान बनाती है, तो वो समझ नहीं पाता कि आखिर क्या हो रहा है. लो हमेशा अपनी मां की हर बात मानता है और पुराने बुरे दौर से भागना चाहता है. लेकिन एक दिन उसकी मां अचानक गायब हो जाती है और वो अकेला रह जाता है. इसके बाद वो अपनी मां को खोजने के लिए अतीत के पन्ने खंगालना शुरू करता है. ढाई घंटे की इस जबरदस्त मलयालम सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर इस फिल्म का नाम ‘बालन: द ब्वॉय’ है.
इस फिल्म का डायरेक्शन चिदंबरम ने किया है. ‘बालन: द ब्वॉय’ नाम की ये फिल्म बहुत ही कम बजट में बनकर तैयार हुई थी. लेकिन जब ये सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो इसने कमाई के मामले में बड़े-बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए. 19 जून को बड़े पर्दे पर आई इस फिल्म ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ रुपये से ज्यादा का शानदार कारोबार किया और सुपरहिट साबित हुई. इसके बाद से ही फैंस ओटीटी पर इसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. थिएटर में मिली अपार सफलता के बाद अब ये ओटीटी पर भी अपना जादू चला रही है. इसकी सस्पेंस भरी कहानी लोगों को खूब पसंद आ रही है.
ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही इस फिल्म ने फिर से गर्दा उड़ाना शुरू कर दिया है. ये 31 जुलाई से ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर स्ट्रीम हो रही है और आते ही टॉप ट्रेंडिंग की लिस्ट में शामिल हो गई है. अगर आप अपनी भाषा में इसे देखना चाहते हैं तो ये सुविधा भी उपलब्ध है. ये फिल्म मलयालम भाषा के साथ-साथ हिंदी, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ जैसी कई अन्य भाषाओं में भी देखने के लिए मिल जाएगी. इसका मतलब है कि आप अपनी पसंद की भाषा में इस सस्पेंस और इमोशन से भरपूर कहानी का पूरा लुत्फ आसानी से उठा सकते हैं. सबसे खास बात ये है कि इसका IMDb पर 8.2 की रेटिंग मिली है.
इस फिल्म की सक्सेस के पीछे इसके शानदार कलाकारों की मेहनत भी छुपी हुई है. फिल्म में के आर, मोहम्मद जिनान, फरजाना पलाथिंगल और जीन पॉल लाल जैसे शानदार कलाकार एक साथ नजर आ रहे हैं और सभी ने बहुत दमदार काम किया है. सभी कलाकारों ने अपने-अपने किरदारों में जान फूंक दी है. मुख्य किरदार निभा रहे बाल कलाकार की एक्टिंग तो लोगों के दिलों को छू रही है. फिल्म में सस्पेंस और इमोशन का ऐसा बैलेंस बनाया गया है कि लोग इसे देखते समय खुद को एक अलग ही दुनिया में महसूस करने लगते हैं. अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा है तो वीकेंड पर इसे जरूर देखें.