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OTT पर मस्ट वॉच है ये 2.5 घंटे की साइको-थ्रिलर! सस्पेंस ऐसा... हिल जाएंगे दिमाग के तार; IMDb पर भी मिली 8.2 की शानदार रेटिंग

OTT Best Psychological Thriller Movie: अगर आप सस्पेंस और इमोशन से भरी कोई बेहतरीन फिल्म तलाश रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के बाद अब एक धाकड़ थ्रिलर ओटीटी पर कदम रख चुकी है. अपनी जबरदस्त कहानी से ये फिल्म लोगों के दिलों को छू रही है. क्या आपने देखी?

Written ByVandana Saini
Published: Aug 02, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 11:02 AM IST
OTT पर मस्ट वॉच है ये 2.5 घंटे की साइको-थ्रिलर! सस्पेंस ऐसा... हिल जाएंगे दिमाग के तार; IMDb पर भी मिली 8.2 की शानदार रेटिंग
Image Credit: OTT Best Psychological Thriller Movie

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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