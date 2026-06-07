Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /8 करोड़ में बनी फिल्म ने हिलाया बॉक्स ऑफिस! कम बजट, बिना बड़े स्टार्स के रचा इतिहास; स्टीवन स्पीलबर्ग ने की जमकर तारीफ

8 करोड़ में बनी फिल्म ने हिलाया बॉक्स ऑफिस! कम बजट, बिना बड़े स्टार्स के रचा इतिहास; स्टीवन स्पीलबर्ग ने की जमकर तारीफ

Steven Spielberg: हॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर स्टीवन स्पीलबर्ग ने हाल ही में रिलीज हुई दो हॉरर फिल्मों की जमकर तारीफ की. स्टीवन ने 'ऑब्सेशन' और 'बैकरूम्स' के डायरेक्टर्स के काम को सराहा और कहा, 'वो इन दोनों फिल्मों की शानदार कमाई और दर्शकों के प्यार से बेहद खुश हैं.'

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 07, 2026, 08:43 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:43 AM IST
8 करोड़ में बनी फिल्म ने हिलाया बॉक्स ऑफिस! कम बजट, बिना बड़े स्टार्स के रचा इतिहास; स्टीवन स्पीलबर्ग ने की जमकर तारीफ

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
8 करोड़ में बनी फिल्म ने हिलाया बॉक्स ऑफिस! कम बजट, बिना बड़े स्टार्स के रचा इतिहास
Steven Spielberg3 min ago
2
IND vs AFG6 min ago
3
greater noida encounter7 min ago
4
Toledo Shooting8 min ago
5
Jin Ze12 min ago