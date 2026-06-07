/8 करोड़ में बनी फिल्म ने हिलाया बॉक्स ऑफिस! कम बजट, बिना बड़े स्टार्स के रचा इतिहास; स्टीवन स्पीलबर्ग ने की जमकर तारीफ

Steven Spielberg: हॉलीवुड के सबसे मशहूर फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों में से एक स्टीवन स्पीलबर्ग एक बेहतरीन सिनेफाइल भी हैं. उन्हें नई फिल्में देखना काफी पसंद है और वे आज भी नए डायरेक्टर्स के विजन को समझने की कोशिश करते हैं. हाल ही में फिल्ममेकर ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही दो हॉरर फिल्मों की दिल खोलकर तारीफ की है.
ये दो हॉरर फिल्में 'ऑब्सेशन' और 'बैकरूम्स' हैं, जो इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही हैं. एक इवेंट के दौरान मीडिया से बातचीत में स्पीलबर्ग ने कहा, 'वो इन दोनों फिल्मों की दुनियाभर में हो रही सराहना और शानदार कमाई से काफी खुश हैं.'
हॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर ने इन फिल्मों के जज्बे को सलाम किया. उन्होंने कहा, 'मैं उनके लिए बहुत खुश हूं. यह सचमुच काफी अद्भुत है. इन फिल्मों को बनाने में काफी कम पैसों का इस्तेमाल हुआ था. फिल्म 'ऑब्सेशन' को 1 मिलियन डॉलर यानी करीब 8 करोड़ रुपये में बनाया गया है, जबकि 'बैकरूम्स' का बजट भी केवल 9 या 10 मिलियन डॉलर के आसपास था. इतने कम बजट में ऐसी बेहतरीन फिल्में बनाना वाकई तारीफ के काबिल है.' उन्होंने आगे बताया, ''ऑब्सेशन' फिल्म देख ली है और उन्हें यह बहुत पसंद आई. हालांकि, वे अभी 'बैकरूम्स' नहीं देख पाए हैं, लेकिन भागदौड़ खत्म होने के बाद वे इसे जल्द ही देखेंगे.'
इन दोनों हॉरर फिल्मों की सफलता ने साबित कर दिया है कि अगर कहानी में दम हो, तो महंगे स्टार्स या बड़े बजट की जरूरत नहीं होती. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों ही फिल्में जबरदस्त कमाई कर रही हैं. फिल्मों की कहानी जबरदस्त हो, तो बड़े स्टार्स और बजट मायने नहीं रखते हैं.
आपको बता दें कि साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म 'ऑब्सेशन' के निर्देशक केवल 26 साल के करी बार्कर हैं. दूसरी फिल्म 'बैकरूम्स' को केवल 20 साल के यूट्यूबर और संगीतकार केन पार्सन्स ने बनाया है. दोनों फिल्मों को बनाने वाले निर्देशक बेहद कम उम्र के हैं और उनकी कामयाबी को देखकर पूरा हॉलीवुड हैरान है.