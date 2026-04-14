रैप का तूफान और एक्शन का धमाका! इस सीरीज से किंग-पलक तिवारी का OTT डेब्यू, जानें कब होगी रिलीज

King And Palak Tiwari OTT Debut: ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो की अपकमिंग ओरिजिनल सीरीज 'लुक्खे' की रिलीज डेट सामने आ चुकी है. चंडीगढ़ की पृष्ठभूमि पर आधारित यह म्यूजिकल एक्शन ड्रामा रैप कल्चर और बदले की कहानी है, जिससे रैपर किंग और पलक तिवारी अपना ओटीटी डेब्यू करने जा रहे हैं.
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King And Palak Tiwari OTT Debut: ओटीटी की दुनिया में अपनी बेहतरीन कहानियों के लिए मशहूर प्राइम वीडियो ने एक बार फिर दर्शकों के लिए कुछ नया और धमाकेदार पेश करने की पूरी तैयारी कर ली है. मंच ने अपनी बहुप्रतीक्षित प्राइम ओरिजिनल सीरीज 'लुक्खे' के वैश्विक प्रीमियर का ऐलान कर दिया है. यह सीरीज 8 मई को दुनिया भर के 240 से अधिक देशों में हिंदी में स्ट्रीम होगी. हिमांक गौर के निर्देशन में बनी यह सीरीज पंजाब की पृष्ठभूमि पर आधारित एक काल्पनिक 'म्यूजिकल एक्शन ड्रामा' है, जो अपनी रफ्तार और भावनाओं के तालमेल से दर्शकों को रोमांचित करने का वादा करती है.
सीरीज 'लुक्खे' की कहानी चंडीगढ़ की गलियों और वहां की धड़कती रूह पर आधारित है, जहां संगीत, महत्वाकांक्षा और अपराध का एक जबरदस्त मेल देखने को मिलेगा. इस 8 एपिसोड की सीरीज के केंद्र में बदले और मुक्ति की एक ऐसी दास्तान है, जो कला और निजी दुश्मनी के बीच की सीमाओं को धुंधला कर देती है. कहानी दो रैपर—एमसी बदनाम और ओजी—के बीच की गहरी साजिश को दिखाती है. सीरीज का मूल विचार 'रैपर और बदला, दोनों लाउड हैं' को बखूबी बयां करता है. इसमें दर्शकों को जबरदस्त एक्शन, गोलियों की बौछार और जोशीली म्यूजिक एनर्जी देखने को मिलेगी.
इस सीरीज की सबसे बड़ी चर्चा इसकी शानदार स्टार कास्ट है. मशहूर रैपर, गीतकार और गायक किंग इस सीरीज से एक्टिंग में डेब्यू कर रहे हैं. इसमें वह 'एमसी बदनाम' के किरदार में नजर आएंगे. उनके साथ साउथ और बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस राशि खन्ना भी नजर आएंगी. टीवी की मशहूर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी इस सीरीज के जरिए अपना स्ट्रीमिंग डेब्यू करने जा रही हैं. इसके अलावा लक्षवीर सिंह सरन, शिवांकित परिहार, नकुल रोशन सहदेव और योगराज सिंह जैसे सितारे भी देखने को मिलेंगे.
बता दें कि इस सीरीज का निर्माण विपुल डी. शाह और राजेश बहल ने 'ऑप्टिमिस्टिक्स एंटरटेनमेंट' और 'व्हाइट गुरिल्ला LLP' के बैनर तले किया है. इसे अग्रिम जोशी और देबोजीत दास पुरकायस्थ ने क्रिएट और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूस किया है. प्राइम वीडियो इंडिया के हेड ऑफ ओरिजिनल्स, निखिल मधोक ने सीरीज के बारे में बताया, 'लुक्खे' एक्शन और म्यूजिक को साथ लेकर एक बिल्कुल अलग दुनिया रचती है. क्रिएटर अग्रिम और देबोजीत के मुताबिक, यह प्रोजेक्ट उनके लिए एक जुनून की तरह रहा है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक एक्शन ड्रामा की सीमाओं को पार कर दर्शकों को एक नया अनुभव देना है. यह सीरीज 8 मई को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी.
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