8 एपिसोड और 8 की IMDb रेटिंग...भूतिया नहीं, पर रूह कंपाने वाली है ये सीरीज, पल-पल कराएगी डर का एहसास; अब आएगा दूसरा सीजन

OTT हो या थियेटर हॉरर जॉनर का क्रेज थोड़ा अलग है. अगर आप भी हॉरर जॉनर के फैन हैं तो आपके लिए ओटीटी पर एक बढ़िया सीरीज है जिसको लेकर हर ओर चर्चा हो रही है. दरअसल, अमेरिकी नेटवर्क एचबीओ की हॉरर सीरीज इट वेलकम टू डेरी (IT: Welcome to Derry) का दूसरा सीजन आने वाला है.
यह सीरीज मशहूर हॉरर फ्रेंचाइजी 'IT' की कहानी से पहले की घटनाओं पर बेस्ड है. सीरीज को मशहूर लेखक स्टीफन किंग के उपन्यास 'ईट' की दुनिया से जोड़ा गया है. बता दें कि इट: वेलकम टू डेरी का पहला सीजन अक्टूबर 2025 में रिलीज हुआ था. इसे दर्शकों के साथ-साथ क्रिटिक्स से भी अच्छी प्रतिक्रिया मिली.
सीरीज में पेनीवाइज नाम के डरावने और रूप बदलने वाले जोकर का किरदार फिर से बिल स्कार्सगार्ड ने निभाया है. बिल इससे पहले ‘IT’ की फिल्मों में भी पेनीवाइज के रोल में नजर आ चुके हैं. पहले सीजन की सफलता के बाद अब HBO ने इसके दूसरे सीजन को मंजूरी दे दी है.
इट: वेलकम टू डेरी एक रोमांचक हॉरर मिनी-सीरीज है, जो स्टीफन किंग के प्रसिद्ध उपन्यास 'इट' पर आधारित है. यह 2025 में HBO मैक्स पर नवंबर के पहले सप्ताह में रिलीज हुई. डायरेक्टर एंडी मुशिएत्ती ने इसे बनाया, जो पहले 'इट' फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. यह सीरीज डेरी शहर के अंधेरे इतिहास को खोलती है, जहां पेनिवाइज नामक भयानक क्लाउन का आतंक फैलता है. यह प्रीक्वल स्टोरी पुरानी घटनाओं को नया रूप देती है
इस सीरीज के लीड कलाकारों में बिल स्कार्सगार्ड पेनिवाइज अहम रोल में हैं. इसके अलावा जोवान एडिपो, टेलर पेज, जेम्स रेमर और स्प्रिंग मैकिंटॉश जैसे टैलेंटेड एक्टर्स भी हैं. वेलकम टू डेरी, असल में 2017 में आई स्टीफन किंग की नोवेल पर आधारित फिल्म इट की प्रीक्वल है. यह सीरीज हॉरर के दिग्गज विलेन पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन (Pennywise the Dancing Clown) की कहानी को गहराई से खंगालती है.
यह कहानी 'IT' फिल्मों की घटनाओं से दशकों पहले यानी 1962 में सेट है, जब डेरी (Derry) शहर में बुराई की जड़ें जमना शुरू हुई थीं. सीरीज में यही बताया गया है कि आखिर पेनीवाइज कैसे शहर में आया? इट: वेलकम टू डेरी में कुल 8 एपिसोड हैं, जो मिनी-सीरीज फॉर्मेट में हैं. हर एपिसोड की लंबाई औसतन 50-60 मिनट की है. यह स्ट्रक्चर कहानी को टाइट रखता है.
इसकी रेटिंग IMDb पर 8.2 है. हिंदी में मौजूद अमेज़न प्राइम वीडियो पर 2025 के दिसंबर से स्ट्रीम किया जा रहा है. इसके अलावा HBO मैक्स ग्लोबल पर ओरिजिनल इंग्लिश में देख सकते हैं. यह OTT प्लेटफॉर्म्स पर फैमिली हॉरर कैटेगरी में हिट साबित हो रही.