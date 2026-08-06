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धीरे-धीरे आगे बढ़ती एक बेहद दिलचस्प कहानी... 8 एपिसोड वाला ये रोमांटिक ड्रामा बना Netflix की मस्ट वॉच वेब सीरीज

Netflix Most Trending Series: जिंदगी के सफर में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं, जो बिना किसी शोर-शराबे के सीधा दिल में उतर जाती हैं. प्यार, बिछड़ने और पुरानी यादों के तानों-बाने से बुनी ये कहानी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी. अगर आप भी रिश्तों की गहराई को महसूस करना पसंद करते हैं तो इसे मिस न करें.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 06, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 01:37 PM IST
धीरे-धीरे आगे बढ़ती एक बेहद दिलचस्प कहानी... 8 एपिसोड वाला ये रोमांटिक ड्रामा बना Netflix की मस्ट वॉच वेब सीरीज
Image Credit: Netflix Most Trending Series

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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