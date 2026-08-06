धीरे-धीरे आगे बढ़ती एक बेहद दिलचस्प कहानी... 8 एपिसोड वाला ये रोमांटिक ड्रामा बना Netflix की मस्ट वॉच वेब सीरीज

कई बार कुछ कहानियां बिना किसी भारी-भरकम सस्पेंस या मिस्ट्री के सीधे ऑडियंस के दिल में जगह बना लेती हैं. इस तरह की कहानियों का असली जादू उनके किरदारों के बीच के इमोशंस और रिश्तों की गहराई में छिपा होता है. हाल ही में ओटीटी पर आई एक रोमांटिक ड्रामा सीरीज इन दिनों लोगों के बीच काफी देखी और पसंद की जा रही है. इसमें प्यार, अपनों से बिछड़ने का दर्द, पुरानी यादों का साया और जिंदगी में समय के साथ आने वाले बदलावों को बहुत ही खूबसूरती और संजीदगी से पर्दे पर उतारा गया है.
इस शो की सबसे खास बात इसकी कहानी कहने का धीमा, लेकिन गहरा अंदाज है. निर्माता-निर्देशक ने कहानी को आगे बढ़ाने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई है, बल्कि हर एक किरदार को अपनी बात रखने और निखरने का पूरा मौका दिया है. यही वजह है कि इसे देखने वाला हर इंसान इसके हर एक सीन और इमोशनल टर्निंग पॉइंट से खुद को बहुत आसानी से जुड़ा हुआ महसूस करने लगता है. ये रोमांटिक ड्रामा सीरीज पिछले महीने 24 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी, जिसका डायरेक्शन रुचिर अरुण ने किया है.
इस सीरीज के क्रिएटर और शो रनर शारण्य राजगोपाल हैं. अगर कलाकारों की बात करें तो इसमें विक्रांत मैसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना लीड रोल में हैं. उनके अलावा आदिल हुसैन, राजीव सिद्धार्थ, अनुबा फतेहपुरिया, सादिया सिद्दीकी और लवलीन मिश्रा जैसे मंझे हुए कलाकारों ने भी बहुत ही बेहतरीन काम किया है. इस सीरीज का कहानी जाने-माने राइटर दिव्य प्रकाश दुबे के फेमस नॉवेल पर आधारित है. प्यार, दोस्ती और जिंदगी के अलग-अलग मोड़ को बेहद खूबसूरत से दिखाने वाली इस सीरीज का ‘मुसाफिर कैफे’ है.
ये पूरी कहानी चंदर, सुधा और प्रीति नाम के तीन मेन लीड्स के इर्द-गिर्द बुनी गई है. समय बीतने के साथ-साथ इन तीनों की जिंदगी और आपस के रिश्तों में कई तरह के नए और अनदेखे मोड़ आते हैं. एक तरफ जहां बहुत गहरा खिंचाव और अट्रैक्शन है, वहीं दूसरी तरफ एक शांत, स्थिर और भरोसेमंद रिश्ता भी मौजूद है. यही दो अलग-अलग सिचुएशन इस कहानी को इमोशनल रूप से बहुत दिलचस्प और असरदार बना देती हैं, जिसे देखकर लोग खुद को इन किरदारों से जोड़ पाते हैं और उनकी मुश्किलों को समझ पाते हैं.
अगर इस सीरीज के एपिसोड्स के बारे में बात करें तो इसके पहले सीजन में टोटल 8 एपिसोड्स दिए गए हैं. इनकी समय सीमा ज्यादा लंबी नहीं है और ये लगभग 25 मिनट से लेकर 41 मिनट के आसपास के हैं. पहला एपिसोड 30 मिनट का है, दूसरा 34 मिनट, तीसरा 30 मिनट, चौथा 28 मिनट, पांचवां 27 मिनट, छठा 25 मिनट, सातवां 31 मिनट और आखिरी एपिसोड 41 मिनट का है. इतने सही रनटाइम होने के चलते आप इस पूरी सीरीज को बिना किसी बोरियत के वीकेंड पर एक या दो दिनों में आराम से देख सकते हैं.
लोगों की तरफ से इस सीरीज को बहुत ही जबरदस्त और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला. रेटिंग की बात करें तो फेमस वेबसाइट IMDb पर इसे 10 में से 7.7 की शानदार रेटिंग मिली है. इसके अलावा डिजिट ने भी इसे 7.9/10 की रेटिंग दी है. कई बड़े फिल्म क्रिटिक्स ने भी इसकी संजीदा कहानी, कलाकारों की नेचुरल एक्टिंग और धीरे-धीरे आगे बढ़ते रोमांस की काफी तारीफ की है. जो लोग शांत, दिल को छूने वाले और रिश्तों पर आधारित ड्रामा देखना पसंद करते हैं, उनके लिए ये एक मस्ट-वॉच शो है, जिसे एक बार जरूरे देखें.