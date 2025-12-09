8 एपिसोड की वो हॉरर कहानी, जिसमें रात होते ही छा जाता है अजीब आवाजों का डेरा, हर सीन सुखा देगा गला, 3 दिन में आ रही OTT पर

India's First Paranormal Investigator Series: भूतिया कहानियां तो आपने अपने नाना-नानी या फिर दादा-दादी से कई बार सुनी होगी. उन्हें सुनकर रात में डर भी लगा होगा. लेकिन, क्या आपको कभी इन भूतिया कहानियों के पीछे का सच जानने की कोशिश की है. दुनियाभर में कई ऐसी जगह है जिन्हें खौफनाक और डरावना कहा गया. कई जगह तो ऐसी हैं जिनके बारे में ये तक कहा जाता है जो गया वो कभी लौट के नहीं आया. इन अनजान शक्तियों का पता लगाने की कोशिश भारत के पहले पैरानॉर्मल इनवेस्टिगेटर गौरव तिवारी ने की थी. लेकिन, संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई. उनकी मौत की गुत्थी को सुलझाने और कई नई परतें खोलने एक सीरीज आ रही है. ये सीरीज इन दिनों काफी सुर्खियों में है.

8 एपिसोड की फाड़ू सीरीज

इस सीरीज का नाम 'भय-द गौरव तिवारी मिस्ट्री' है. कहा जा रहा है कि इस सीरीज में 8 एपिसोड है. जिसका डायरेक्शन रॉबी ग्रेवाल ने किया है. इसमें गौरव तिवारी का किरदार टीवी के मशहूर एक्टर करण टैकर निभा रहे हैं. इस सीरीज का ट्रेलर काफी पसंद किया जा रहा है. अपने किरदार को लेकर करण ने कहा- 'गौरव तिवारी का रोल निभाना मेरे लिए आसान नहीं था. शूटिंग के दौरान कई बार नींद नहीं आती थी. इससे मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ता था. मैं किरदार को इतनी गहराई से महसूस करता था कि कभी-कभी काम के बाद घर लौटते समय मां को मैसेज करना पड़ता कि क्या वह मेरे पास बैठ सकती हैं या मेरे साथ चाय पी सकती हैं.'

रियल कहानी पर बेस्ड

करण ने शूटिंग के दौरान के एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए आगे कहा- 'इस किरदार में सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि सेट पर जो भावनाएं और गंभीरता महसूस करते थे,उसे घर लौटकर भी बंद करना मुश्किल हो जाता था.अगर यह सिर्फ एक सामान्य हॉरर शो होता, जिसमें काल्पनिक कहानी होती, तो एक्टिंग करना कहीं आसान होता. लेकिन, असली व्यक्ति और उसकी सच्ची कहानी को स्क्रीन पर लाना पूरी तरह अलग अनुभव था. मुझे अपने मन की शांति बनाए रखने के लिए मां की मदद लेनी पड़ी.'

गौरव की मौत के पहले के कुछ दिन

करण ने गौरव तिवारी के अंतिम समय की कुछ बातें भी शेयर कीं. उन्होंने बताया कि गौरव ने अपने परिवार और करीबी लोगों से बार-बार कहा था कि उन्हें कुछ सही नहीं लग रहा है. वे असहज महसूस कर रहे थे. शो के बारे में बात करते हुए करण ने कहा- 'मेरा मकसद गौरव तिवारी की विरासत और उनके काम को सही तरीके से दिखाना था. मुझे उम्मीद है कि दर्शक मेरी मेहनत को समझेंगे और गौरव तिवारी और उनकी टीम की विरासत को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे. आपको बता दें, सुपरनैचुरल थ्रिलर 'भय- द गौरव तिवारी मिस्ट्री' एक रियल कहानी है. इसमें करण के अलावा कल्कि केकलां हैं. सीरीज में वह आइरीन वेंकट नामक पत्रकार के किरदार में हैं, जो गौरव तिवारी के काम को एक्सपोज करना चाहती है.