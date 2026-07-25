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पहाड़, सुकून, प्यार और अधूरे सपने...7.1 की रेटिंग वाली सीरीज, बेस्ट सेलर बुक पर है बेस्ड; आते ही OTT पर टॉप ट्रेंडिंग

विक्रांत मैसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना की रोमांटिक ड्रामा सीरीज़ 'मुसाफिर कैफे' OTT पर रिलीज हो गई है. दिव्या प्रकाश दुबे के इसी नाम के हिंदी उपन्यास पर आधारित यह सीरीज टॉप ट्रेंडिंग बन गई है.

Written BySwati Singh
Published: Jul 25, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 02:41 PM IST
पहाड़, सुकून, प्यार और अधूरे सपने...7.1 की रेटिंग वाली सीरीज, बेस्ट सेलर बुक पर है बेस्ड; आते ही OTT पर टॉप ट्रेंडिंग

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Swati Singh

Swati Singh

स्वाति सिंह एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News Hindi की डिजिटल टीम के एंटरटेनमेंट (मनोरंजन) सेक्शन में काम कर रही हैं. स्वाति की एक्सपर्टीज बॉलीवुड न्यूज़, सिनेमा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ट्रेंड्स और सेलेब्स की इन-डेप्थ रिपोर्टिंग में है.

अपने करियर के दौरान स्वाति ने आयुष्मान खुराना, नीना गुप्ता, गजराज राव और ध्वनि भानुशाली जैसी कई जानी-मानी बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री की हस्तियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं. Zee News से पहले उन्होंने अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान और लोकमत जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, जहां काम के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन और सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) की डिग्री हासिल करने वाली स्वाति, मनोरंजन जगत की खबरों को पाठकों तक रोचक और सटीक ढंग से पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं.

आप स्वाति सिंह से swati.kumari@india.com पर सीधे ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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