पहाड़, सुकून, प्यार और अधूरे सपने...7.1 की रेटिंग वाली सीरीज, बेस्ट सेलर बुक पर है बेस्ड; आते ही OTT पर टॉप ट्रेंडिंग

इन दिनों ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कहानियों की भरमार है. अभी हाल ही में एक नई सीरीज ने दस्तर दी है. 8 एपिसोड वाली ये सीरीज आते ही ओटीटी पर ट्रेंड करने लगी है. ये रोमांटिक ड्रामा सीरीज 24 जुलाई 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई. विक्रांत मैसी स्टारर इस सीरीज ने आते की धूम मचा दी है.
इसके अलावा इसमें वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना अहम रोल में हैं. वहीं, आदिल हुसैन, राजीव सिद्धार्थ जैसे नाम शामिल हैं. बता दें कि इस सीरीज की कहानी दिव्या प्रकाश दुबे के बेस्टसेलिंग नॉवेल पर आधारित है. इसमें रिश्तों के उतार-चढ़ाव को बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है.
मुसाफिर कैफे की कहानी चंदर के इर्द-गिर्द घूमती है. चंदर को पहले सुधा से प्यार होता है और फिर ब्रेकअप के बाद उसे दोबारा प्रीति में प्यार है. लेकिन फिर प्रीति के मन में ये डर बैठा रहता है कि अगर सुधा, चंदर की जिंदगी में वापस आ गई तो उसका क्या होगा. इसी सब के बेच एक दिन सुधा सच में चंदर के पास आती है. पहाड़ी इलाके में कैफे चलाने का बैकड्रॉप इमोशनल मोमेंट्स लाता है. फैंस इस सीरीज से इसलिए भी कनेक्ट कर पा रहे हैं, यह रोजमर्रा के फैसलों और 'क्या होता अगर' जैसे सवालों को छूती है.
सीरीज क्रिटिक्स ने भी खूब सराहा है. इसमें विक्रांत मासी और वेदिका पिंटो की परफॉर्मेंस की खूब तारीफ हुई. कई लोगों का ये भी कहना है कि इसकी कहानी इम्तियाज अली स्टाइल में है. 8 एपिसोड वाली सीरीज में ज्यादातर एपिसोड 25 से 35 मिनट के हैं. लेकिन आखिरी एपिसोड लगभग 41 मिनट का है. इसे हिंदी बनी इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. इसके अलावा तमिल, तेलुगु और इंग्लिश डब भी मौजूद हैं.
इस सीरीज की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि रिलीज के 24 घंटे बाद ही ये ओटीटी पर छा गई. आते ही सीरीज ने सभी ट्रेंडिंग सीरीज को पीछे छोड़ नंबर-1 पर ट्रेंड कर रही है.