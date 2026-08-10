प्रेग्नेंसी के 8वें महीने में भी काम कर रहीं दीपिका पादुकोण, अल्लू अर्जुन की'राका' की शूटिंग में बिजी; सितंबर में होनी है डिलीवरी

इन दिनों बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी को लेकर चर्चा में हैं. रणवीर सिंह के साथ दूसरे बच्चे का स्वागत करने वाली एक्ट्रेस फिलहाल अपनी अपकमिंग फिल्म ‘राका’ की शूटिंग में बिजी हैं. इस फिल्म में वह अल्लू अर्जुन के साथ नजर आएंगी.
वहीं, बताया जा रहा है कि दीपिका अपनी प्रेग्नेंसी के आठवें महीने में हैं और डिलीवरी की तारीख करीब आने के बावजूद काम जारी रख रही हैं. वह लगातार फिल्म के सेट पर पहुंच रही हैं और अपने हिस्से की शूटिंग पूरी करने में जुटी हैं.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐसे में मैटरनिटी ब्रेक लेने से पहले वह फिल्म में अपने हिस्से की शूटिंग खत्म करने पर फोकस कर रही हैं. वहीं, प्रोडक्शन से जुड़े एक सूत्र ने एक पब्लिकेशन को बताया, 'आठ महीने की प्रेग्नेंसी और जल्द ही डिलीवरी होने के बावजूद दीपिका पादुकोण 'राका' की शूटिंग कर रही हैं. वह सितंबर में अपने दूसरे बच्चे की डिलीवरी से पहले फिल्म की शूटिंग पूरी करने पर ध्यान दे रही हैं. वह सेट पर लगातार मौजूद रहती हैं और जरूरत पड़ने पर देर रात तक भी काम करती हैं. क्रू और पूरी टीम उनके इस जज्बे को देखकर काफी प्रभावित है.'
बता दें कि इससे पहले दीपिका के फिल्म के लिए डेडिकेशन को लेकर कई रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं. साथ ही एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सात महीने की प्रेग्नेंसी के दौरान भी दीपिका लगभग हर दिन 'राका' की शूटिंग कर रही थीं. उन्होंने फिल्म के कुछ इंटेंस एक्शन सीक्वेंस भी शूट किए थे. प्रोडक्शन टीम उनके मैटरनिटी ब्रेक से पहले शूटिंग का शेड्यूल पूरा करने में जुटी हुई थी.
अब डिलीवरी की तारीख करीब आने के साथ दीपिका फिल्म की शूटिंग के आखिरी दौर में हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक बार फिर मां बनने की तैयारी के साथ-साथ वह एक बड़े और डिमांडिंग प्रोडक्शन को संभाल रही हैं, जिसने ‘राका’ की पूरी टीम को काफी प्रभावित किया है.
‘राका’ एटली की एक बड़े बजट की साइंस-फिक्शन फैंटेसी एक्शन फिल्म है, जिसमें अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण लीड रोल में नजर आएंगे. ग्रैंड स्केल, शानदार विजुअल्स और हाई-ऑक्टेन एक्शन के साथ बन रही इस पैन-इंडिया फिल्म को साल 2027 की सबसे चर्चित और मच अवेटेड फिल्मों में से एक माना जा रहा है.